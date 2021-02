Nintendo eShop sconti: i migliori giochi Switch a meno di 5 euro

Tempo di saldi anche sul Nintendo eShop, lo store online di Switch propone centinaia di titoli in offerta, noi come di consueto abbiamo scavato alla ricerca dei giochi più interessanti venduti a meno di 5 euro. Chiaramente, per questo prezzo sarebbe impossibile pretendere giochi AAA e AA di recente pubblicazione, il focus è per la maggior parte sui giochi indipendenti e in questo senso non mancano interessanti sorprese. Dalla serie Deponia all'italianissimo The Wardrobe, ecco cinque giochi per Switch in offerta a meno di cinque euro.

Deponia, Caos a Deponia e Deponia Doomsday - da 1.99 euro

Deponia è una delle serie di avventure grafiche più acclamate degli ultimi anni, la saga presenta uno stile estetico di grande impatto con grafica 2D in stile fumetto disegnata a mano, personaggi fuori di testa e una sana dose di umorismo, il tutto unico a rompicapi ed enigmi di grande spessore, onorando la tradizione delle grandi avventure LucasArts del passato.

Su Nintendo eShop trovate l'intera serie in offerta con Deponia e Deponia Doomsday proposti a 1.99 euro l'uno e Caos a Deponia in vendita a 3.99 euro, tre titoli non recentissimi ma ancora oggi estremamente validi nel loro genere, da non perdere per nessun motivo se siete appassionati di avventure grafiche. Qui potrete approfondire il titolo con la nostra recensione di Deponia Doomsday.

Rapala Fishing Pro Series - 4.99 euro

Sì, lo sappiamo, Rapala Fishing Pro Series non è in cima alla vostra lista dei desideri ma in questo periodo che ci vede chiusi in casa per la maggior parte del tempo perchè non pensare di dedicarsi ad una sana attività all'aperto... tra le mura domestiche? In questo caso parliamo di pesca sportiva con il videogioco ufficiale di Rapala, brand finlandese specializzato in esche e accessori per questa disciplina.

Inizia la tua carriera dal basso e parti alla conquista dei trofei più prestigiosi vincendo competizioni mondiali e gestendo nel migliore dei modi il tuo percorso sportivo. Peccato per un comparto tecnico piuttosto datato e ben poco accattivante, ma se sarete in grado di guardare oltre Rapala Fishing Pro Series potrebbe sorprendervi.

The Wardrobe Even Better Edition - 1.99 euro

The Wardorbe è una avventura grafica 2D punta e clicca tutta italiana ispirata a produzioni leggendarie come Monkey Island, Maniac Mansion, Day of the Tentacle e Sam & Max. Nei panni dello scheletrino Skinny sarete impegnati in una missione non semplicissima: far confessare all'amico Ronald il suo crimine più grande, ovvero l'omicidio accidentale di... Skinny!

The Wardrobe presenta dialoghi ricchi di battute ironiche e taglienti, tantissime citazioni ai capisaldi della cultura geek e nerd e oltre 40 location disegnate a mano, popolate da più di 70 diversi personaggi uno più pazzo dell'altro (qui la nostra recensione di The Wardorbe). E che avventura sarebbe senza enigmi da risolvere e un inventario nel quale custodire oggetti da usare da combinare tra loro? A questo prezzo The Wardrobe Even Better Edition è un gioco davvero consigliato anche ai non amanti del genere...

Crypt of the NecroDancer Nintendo Switch Edition - 3.99 euro

Crypt of the NecroDancer è uno dei fenomeni indie degli ultimi anni, tanto da convincere Nintendo a realizzarne un crossover con una delle sue serie di punta intitolato Cadence of Hyrule Crypt of the NecroDancer Featuring The Legend of Zelda.

Un dungeon crawler hardcore che vi vedrà impegnati a sconfiggere zombie, scheletri e draghi alati a ritmo di musica! Complica una colonna sonora estremamente trascinante, Crypt of the NecroDancer rivoluzione il concetto alla base del genere per offrire un diversivo assolutamente apprezzabile. La versione per Nintendo Switch supporta anche la co-op locale con un amico. Per approfondire, vi lasciamo alla nostra recensione di Crypt of the NecroDancer.

Milanoir 2.59 euro

Una storia di tradimento e vendetta, così gli sviluppatori descrivono Milanoir, gioco d'azione ispirato ai film poliziotteschi italiani degli anni '70: ambientato a Milano (il titolo lascia poco spazio a qualsiasi dubbio in merito), nel gioco vestiremo i panni di Piero, ex galeotto appena uscito di prigione e ora desideroso di incastrare l'uomo che lo ha fatto arrestare qualche anno prima.

Tra inseguimenti per le strade della città lombarda, regolamenti di conti e feroci scazzottate, Milanoir non faticherà a conquistarvi, merito anche della splendida grafica in Pixel Art. Qui troverete la nostra recensione di Milanoir.