Nintendo eShop: sconti e offerte, consigli per gli acquisti a maggio

Anche a maggio tornano le offerte su Nintendo eShop e lo staff di Everyeye.it vi consiglia quattro giochi in sconto da non perdere. Dalle leggendarie scorribande delle Tartarughe Ninja alle esplorazioni di Captain Toad, ecco i nostri consigli per gli acquisti, per vivere nuove avventure su Nintendo Switch.

Teenage Mutant Ninja Turtles The Cowabunga Collection 27.99 euro - Davide Leoni

Una raccolta epica per i fan delle mitiche Tartarughe Ninja, questa collection include ben 16 giochi delle Ninja Turtles con tanti extra tra cui supporto per il multiplayer online e locale (solo alcuni giochi), possibilità di salvare in qualsiasi momento e di riavvolgere il gioco, oltre alla possibilità di personalizzare i controlli. Presenti anche numerosi bonus come bozzetti, video, artwork, interviste e le riproduzioni dei manuali originali.

Ma quali sono i giochi della Cowabunga Collection? Il pacchetto include Teenage Mutant Ninja Turtles (Arcade), Teenage Mutant Ninja Turtles Turtles in Time (Arcade), Teenage Mutant Ninja Turtles (NES), Teenage Mutant Ninja Turtles II The Arcade Game (Nintendo Entertainment System), Teenage Mutant Ninja Turtles III The Manhattan Project (NES), Teenage Mutant Ninja Turtles Tournament Fighters (NES), Teenage Mutant Ninja Turtles IV Turtles in Time (Super Nintendo Entertainment System), Teenage Mutant Ninja Turtles Tournament Fighters (SNES), Teenage Mutant Ninja Turtles The Hyperstone Heist (SEGA Mega Drive ), Teenage Mutant Ninja Turtles Tournament Fighters (SEGA Mega Drive), Teenage Mutant Ninja Turtles Fall of The Foot Clan (Game Boy), Teenage Mutant Ninja Turtles II Back From The Sewers (Game Boy) e Teenage Mutant Ninja Turtles III Radical Rescue (Game Boy). Niente male vero? Per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Teenage Mutant Ninja Turtles The Cowabunga Collection.

Captain Toad Treasure Tracker a 27,99 euro - Antonio Izzo

Dopo essersi messo in luce in una serie di apprezzatissimi mini-giochi di Super Mario 3D World, il piccolo ma temerario Captain Toad ha avuto l'occasione di brillare in un gioco tutto per sé, Captain Toad Treasure Tracker per Wii U. La sfortunata console di Nintendo non gli ha purtroppo garantito una vetrina adeguata alle sue ambizioni, ma per fortuna il funghetto in gilet si è potuto rifare con questa deliziosa edizione per la ben più straripante Switch.

Stufi della monotona vita di corte, Captain Toad e Toadette hanno scelto di andare in cerca di avventure e tesori in ogni angolo del Regno dei Funghi. Quando, dopo mille peripezie, i due raggiungono la tanto agognata Iper Stella, succede l'inaspettato: un volatile di nome Wingo piomba dal cielo, rubando il tesoro e rapendo Toadette.



Nei panni del piccolo eroe dovrete dunque fiondarvi al salvataggio della sua compagna di esplorazioni, addentrandovi in oltre settanta intricati livelli in stile sandbox pieni di trappole e nemici. Non potendo saltare a causa del pesante zaino che Toad si porta sulle spalle, dovrete risolvere gli enigmi e trovare la strada giusta ruotando i livelli con l'ausilio della levetta analogica. Aspettatevi luoghi d'ogni tipo, da vulcani ad antiche rovine, passando per palazzi infestati, spiagge assolati e alcune ambientazioni tratte da Super Mario Odyssey, New Donk City inclusa. Troverete anche una modalità cooperativa per due giocatori, nella quale un vostro amico potrà aiutarvi usando un puntatore per bersagliare di rape i nemici. Ne saprete di più leggendo la recensione di Captain Toad: Treasure Tracker per Nintendo Switch.

Resident Evil 4 a 9,99 euro - Giuseppe Carrabba

Al netto dell'ottimo remake, l'originale Resident Evil 4 non ha di certo perso il suo fascino e anzi è possibile giocarlo su Nintendo Switch a un prezzo davvero interessante. Il viaggio di Leon nella Spagna rurale per salvare la figlia del presidente, Ashley Graham, è irto di pericoli e mostri orribili, nati dal male delle Plagas e adepti della setta degli Illuminados. Forte di una progressione dal ritmo assolutamente perfetto, il capolavoro di Shinji Mikami vanta una varietà situazionale a dir poco ampia e un arsenale da potenziare e padroneggiare per sopravvivere tra le strade del villaggio, nei bui corridoi del castello e nelle altre ambientazioni da brivido dell'avventura.

Tra i Ganados, i cultisti veri e propri, e gli iconici abomini come i Regeneradores, in Resident Evil 4 bisogna sempre guardarsi le spalle, perché tanti sono i seguaci al servizio del malvagio Osmund Saddler. Parliamo ad esempio di Ramon Salazar, Bitores Mendez e altre rivoltanti creature, ma anche di figure collegate al passato del buon Leon Kennedy. Gli scontri alla base di questo action survival horror funzionano alla grande ancora oggi e meritano di essere rivissuti sull'ibrida della Grande N.

NieR Automata The End of YoRHa Edition a 29,99 euro - Giuseppe Arace

Disponibile sul Nintendo eShop con uno sconto del 25% rispetto al prezzo originale, NieR Automata The End of YoRHa Edition è un gioiello degli action GDR, un'esperienza capace di segnare profondamente il cuore di chi vuole viverla appieno. Il titolo diretto da Yoko Taro parla di un'umanità costretta a fuggire sulla Luna per salvarsi dalla minaccia delle biomacchine. Da qui la decisione di fronteggiare il nemico con la forza militare androide Yorha, che viene incaricata di riconquistare la Terra.

Il viaggio in questo mondo caduto, nei panni di 2B e di altri protagonisti, non vive di sole emozioni e (tanti) colpi di scena. Al centro della ricetta ludica infatti troviamo un battle system immediato e profondo, che chiama ad alternare varie tecniche di lotta e soluzioni offensive, non solo per sconfiggere le normali biomacchine, ma anche per sostenere le titaniche boss fight proposte. Se a ciò aggiungiamo anche la presenza del DLC "3C3C1D119440927" nel pacchetto, coloro che hanno sempre avuto la curiosità di recuperare Nier Automata hanno finalmente l'occasione giusta per farlo. La recensione di NieR Automata The End of YoRHa Edition è a portata di clic.