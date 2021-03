Nintendo eShop sconti: tre giochi per Switch a meno di 2 euro

Se ci seguite assiduamente saprete che siamo dei fieri sostenitori della teoria secondo la quale è possibile divertirsi spendendo poco. D'accordo, poco... ma pochissimo? Per quanto possa sembrare assurdo, sugli store digitali non mancano giochi a prezzi stracciati, in questo caso abbiamo spulciato tra le nuove offerte settimanali del Nintendo eShop alla ricerca dei migliori giochi per Switch a meno di due euro. Chiaramente per questa cifra non è possibile aspettarsi produzioni AAA ma esiste comunque uno spazio per titoli indipendenti e AA (non recenti) di buona qualità che è possibile acquistare a prezzi incredibilmente stracciati. E se volete spendere ancora meno ricordatevi di dare uno sguardo ai migliori giochi per Nintendo Switch a 99 centesimi.

Toki - 99 centesimi

Un classico riportato in vita da Microids, publisher francese specializzato (anche) nel recupero di IP storiche ma ormai abbandonate dai grandi editori. Chiunque abbia frequentato una sala giochi a cavallo tra la fine degli anni '80 ed i primissimi anni '90 avrà sicuramente giocato con Toki, action platform a scorrimento di buon successo convertito poi su un gran numero di console e home computer dell'epoca.

Nei panni di un uomo trasformato in una scimmia dovrete superare vari livelli con l'obiettivo di salvare la propria amata dalle grinfie del cattivo di turno. Una premessa non proprio originalissima ma la mancanza di una trama di spessore si fa perdonare grazie ad un gameplay immediato ed estremamente veloce, il remake presenta inoltre un comparto tecnico coloratissimo e vivace (rigorosamente in 2D) con alcune migliorie alle meccaniche di gioco, tra cui opzioni per abbassare il livello di difficoltà, di base piuttosto alto come ogni gioco d'azione bidimensionale degli anni '80 che si rispetti. Per 99 centesimi Toki potrebbe regalarvi molte ore di divertimento.



Syberia 2 - 1.49 euro

Prezzo incredibilmente ridotto anche per la seconda avventura di Kate Walker, ormai un classico del genere. Dopo aver attraversato l'Europa nel primo Syberia, in questo sequel Kate e Hans Voralberg intraprendono un nuovo viaggio per esplorare un mondo dimenticato, terra dei giganteschi mammut della Siberia.

Un cammino irto di ostacoli e che riserverà ben più di una sorpresa ai due protagonisti di questo epico racconto pieno di misteri e colpi di scena.

Agony - 1.99 euro

E' vero, nel cappello introduttivo abbiamo detto "bei giochi per Switch" e di certo Agony non rientra in questa categoria, dal momento che ci troviamo di fronte ad un titolo assolutamente mediocre sotto ogni aspetto. Un gioco dalle tinte horror che spedisce il giocatore dritto dritto all'inferno, in un mondo popolato da creature sadiche e malate con le quali dovrete necessariamente imparare a convivere... o forse no?

Oltre ad una modalità storia, Agony presenta anche una modalità con livelli generati casualmente da esplorare con l'obiettivo di aumentare il proprio punteggio. Un gioco, lo ribadiamo, con qualche problematica di troppo sul fronte tecnico e del gameplay, da comprare per una serata all'insegna del trash. Per tutti i dubbi, vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Agony.