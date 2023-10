Nintendo European Championships 2023: spettacolo Splatoon 3 e Mario Kart

Quattro anni fa al Beurs Van Berlage di Amsterdam, in pieno centro, Nintendo aveva trasformato quello che una volta era il palazzo della borsa olandese in un'arena esport ultramoderna. Era il 2019, del Covid non c'era nemmeno l'ombra, e il trofeo chiamato European Team Cup era una delle prime prove concrete di Nintendo di fare la voce grossa negli esport come organizzatore diretto di eventi competitivi. Il protagonista, all'epoca, fu Super Smash Bros, di cui vi abbiamo anche raccontato l'evoluzione degli ultimi dieci anni nel nostro speciale sulla scena eSport di Super Smash Bros. Oggi quel modello competitivo ritorna ma con altri protagonisti.

Nintendo European Championship

A distanza di quasi cinque anni, con una pandemia e una guerra in mezzo, Nintendo ha deciso di tornare a proporre il suo esports, coinvolgendo gli appassionati dei suoi titoli. Niente Super Smash Bros però, si passa a Splatoon 3 e a Mario Kart 8 Deluxe (qui la recensione di Splatoon 3). Il primo, pubblicato nel 2022, è uno dei titoli più venduti per Nintendo Switch, rapido, divertente, intuitivo, capace di coinvolgere milioni di giocatori in tutto il mondo, come vi abbiamo raccontato qualche settimana fa.

Per Splatoon si tratta inoltre di un ritorno: a marzo 2019 a Parigi nella storica cornice della Gaîté Lyrique si tennero gli Splatoon 2 European Championship, sempre con le rappresentanti nazionali. Il secondo è invece la versione aggiornata, chiamiamola così, del videogioco uscito nel 2014. Pubblicata nel 2017, è di fatto una versione migliorata per Nintendo Switch che include le stesse caratteristiche presenti su Wii U ma con cinque nuovi personaggi tra cui Re Boo, Tartosso e gli Inkling, i personaggi protagonisti di Splatoon che fanno da collante tra i due videogiochi.

Il modello nazionale

Se sono cambiati i giochi, non è invece cambiato il modello utilizzato: per nazioni (almeno per Splatoon 3, così come fu nel 2019 per Splatoon 2). Anche quattro anni fa Nintendo decise di raccontare la propria scena competitiva con un formato che ricalcasse quello degli sport tradizionali per nazioni, puntando sull'amor di patria.

Basti pensare alle partite della nazionale di basket o di pallavolo, come ovviamente a quella del calcio, che a ogni manifestazione sportiva, che sia un europeo o un mondiale, registrano un picco di interesse anche tra coloro che durante il resto dell'anno non seguono nulla della scena competitiva. La strategia di Nintendo, in tal senso, appare abbastanza chiara: catturare le attenzioni del grande pubblico presentando eventi in chiave nazionale, partendo da qualifiche sul territorio con squadre che possono ambire a diventare campioni d'Europa prima e del mondo poi. Esattamente come aveva tentato di fare per anni Overwatch con la Overwatch World Cup per nazioni, competizione che dopo alcuni anni di assenza ritornerà quest'anno, che aveva trascinato il pubblico italiano nel seguire le partite della "nazionale". O come fa la FIGC con il calcio o la FIP con la pallacanestro: entrambe con la propria eNazionale.

Verso Francoforte

Per i Nintendo European Championship non ci sono federazioni di mezzo ma l'idea non è diversa. Le migliori selezioni delle dodici regioni europee, di cui fa parte anche l'Italia, si incontreranno il 7 e 8 ottobre a Francoforte sul Meno, cittadina da 760.000 abitanti nella Germania sud-occidentale. Che con Amsterdam ha un forte legame.

Nintendo sta infatti passando da quello che una volta era il palazzo della borsa olandese alla città che rappresenta il centro finanziario della Germania, la terza al mondo per volume di scambi azionari, nonché sede della Banca Centrale Europea e della Banca Federale Tedesca. Niente speculazioni o azioni da comprare, però: la competizione degli European Championship prevede solo competizioni nude e crude con Switch alla mano nella splendida cornice del centro congressi di Vilco a Bad Vilbel.

Il programma

Come anticipato, i protagonisti saranno Splatoon 3 e Mario Kart 8 Deluxe. Di Splatoon vi abbiamo già raccontato della vittoria nei qualifier italiani del Team Cotoletta che avrà l'onore di rappresentare l'Italia.

La Germania giocherà con i Schwanzflossenwatschen (se ve lo state chiedendo, significa "colpi di pinna caudale"), mentre il Belgio schiererà gli Overtime e la Scandinavia gli Hankikanto, giusto per citarne qualcuna. La fase iniziale, in programma sabato 8, vedrà le squadre suddivise in quattro gruppi da tre: solamente la squadra prima in classifica al termine delle sfide avanzerà alle semifinali. Le semifinali si giocheranno invece la domenica in partite secche alla meglio delle cinque, mentre lo stesso giorno alla meglio delle sette si disputerà la finale che decreterà il campione. Non solo: perché il vincitore sarà anche la squadra che rappresenterà l'Europa agli Splatoon World Championship 2024 che si terranno al prossimo Nintendo Live 2024 in Giappone a gennaio.

La corsa finale

Domenica sarà anche il turno dei 24 giocatori più veloci di Super Mario Kart 8 Deluxe. Tra loro anche due italiani, i cui nickname sono Gecko e Markus. Il primo si è qualificato nel terzo e ultimo qualifier disponibile, mentre il secondo aveva staccato il pass già nel secondo qualifier. I giocatori, tra cui è presente un nutrito numero di spagnoli e francesi, saranno suddivisi in due gruppi da 12 che domenica 8 ottobre, a partire dalle 15:00, si sfideranno nelle semifinali.

Ogni semifinale sarà composta da 12 corse che includeranno i percorsi presenti sia su Mario Kart 8 Deluxe che nel Dlc Mario Kart 8 Deluxe - Pass percorsi aggiuntivi. Da ogni gruppo avanzeranno i primi sei per un totale finale di 12: per loro altre 12 corse che decreteranno il campione europeo. Anche in questo caso con in palio molto di più: la possibilità di rappresentare l'Europa ai Mario Kart 8 Deluxe World Championship 2024, ancora insieme a Splatoon 3. Mario Kart e Splatoon: la coppia che Nintendo sembra aver scelto per presentare e rappresentare il proprio esport in questo 2023.