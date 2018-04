Nintendo: in principio erano carte e giocattoli

Il Nintendo 64, la scatola di Super Mario 64 e la prima corsa su Bob-Omb Battlefield. La pizza delle TMNT, il rombo dei motori dei Biker Mice From Mars, le esplosioni della sigla di Spider-Man e i Pokémon. Le letture e riletture di Harry Potter, i villici di Resident Evil 4, il primo ollie sullo skate, Stanley Kubrick. Il metal e la chitarra, la biologia, Metroid Prime, Shadow of the Colossus, Shenmue, i tokusatsu, Super Mario Odyssey. Se apprezzate anche solo una di queste cose, potete seguirmi su Facebook

Svelato lo scorso gennaio tra lo stupore generale e qualche perplessità, Nintendo Labo rappresenta il coraggioso tentativo di esplorare le varie forme del panorama interattivo. L'ultima idea della casa di Kyoto concretizza l'unione di due mondi, quello del videogioco e del giocattolo, operando un'armonica chiusura del cerchio e, soprattutto, una sintesi ideale tra passato e presente della filosofia della Grande N. Meticolosamente cucita attorno alle capacità di Switch, l'innovativa esperienza (video)ludica a base di semplice cartone e inventiva personale è stata accolta come una sorta di ritorno alle radici meno digitali, e più umili, di Nintendo. Ma quali sono, esattamente, queste origini? Svariati decenni prima del NES e dei Game & Watch, quando Mario e Link non erano neppure stati concepiti, quando i videogiochi più primitivi nemmeno esistevano, chi era Nintendo, e di cosa si occupava? Se ve lo siete chiesto e volete sentirvi un po' degli archeologi del videogioco, siete arrivati nel posto giusto! Salite a bordo, dunque: vorremmo accompagnarvi in un curioso e appassionante viaggio nel tempo alla scoperta del passato più remoto della stessa multinazionale che oggi ci appassiona con Switch. Partenza!

Gli inizi: Carte da gioco (1889 - 1965)

Siamo tra i giardini zen di Kyoto, la "città dei mille templi", nel 1889. Il governo ha imposto un ferreo divieto al gioco d'azzardo e bandito quindi la circolazione delle carte da gioco. L'unica eccezione è data dalle carte Hanafuda (letteralmente, "carte dei fiori"), ricavate dalla fine lavorazione del legno di corteccia di gelso e sulle quali sono presenti delle illustrazioni a mano di vari tipi di animali e nastri. Vengono usate per praticare diversi giochi, tra cui il koi-koi, simile alla nostra scopa. Nonostante non fossero così in voga presso il popolo giapponese, un giovane imprenditore di nome Fusajiro Yamauchi decise comunque di rischiare ed investire nella produzione delle Hanafuda, forte dell'idea che diminuendone le dimensioni avrebbe ottimizzato la resa.

Il 23 settembre 1889 nacque così Nintendo Koppai, minuscola azienda artigianale con sede in una palazzina di Kyoto e presso cui lavorano 31 dipendenti. "Nintendo", tra le molte traduzioni dei kanji giapponesi, in inglese può significare "leave luck to heaven", un detto popolare equivalente a "il cielo benedice sempre il duro lavoro". Il nome scelto fu di buon auspicio: anno dopo anno, la popolarità delle carte Nintendo aumentò in tandem alla produzione di nuovi mazzi (di cui il più diffuso era il Daitouryou, raffigurante Napoleone), finendo nei circoli illegali e tra le mani della stessa Yakuza. Per espandersi ulteriormente, nel 1907 Nintendo stabilì un accordo con Japan Tobacco & Salt Corporation, garantendo la vendita delle carte presso i negozi di sigarette di tutto il Giappone.

Nel 1929 Fusajiro si ritirò in pensione e, nel segno della tradizione locale (poiché non ebbe figli maschi) adottò come suo successore il genero Sekyryo Kaneda, anch'egli rinominato Yamauchi. È il 1933 quando venne istituita un'associazione temporanea con altre aziende: la storica Nintendo Koppai diventò così Yamauchi Nintendo & Co. Oltre un decennio più tardi, 1947, Sekyryo inaugurò la Marufuku Co., Ltd, una compagnia esterna specializzata nella distribuzione delle Hanafuda e, per via delle sue scarse condizioni di salute, dopo un paio di anni fu costretto a passare il testimone al giovane nipote Hiroshi Yamauchi. Il neoeletto presidente mutò nuovamente il nome della società in Nintendo Playing Card Co. e durante il 1959 firmò un importante accordo con The Walt Disney Company allo scopo di raffigurare sulle proprie carte (nel frattempo passate alla plastica) personaggi del calibro di Topolino e spopolare anche tra i più giovani.

Passo dopo passo, l'abile dirigenza di Yamauchi guidò l'azienda rendendola leader del settore, e culminando con l'entrata nella Borsa di Osaka nel 1962. Dopo numerosi viaggi d'affari in America, tuttavia, il presidente comprese che il fiorente business delle carte da gioco non sarebbe durato ancora a lungo. Era giunto il momento di riflettere sul futuro, e infine agire: rinominata semplicemente Nintendo Co., Ltd, l'azienda di Yamauchi sfruttò a fondo i suoi ingenti capitali (senza abbandonare le carte) per investire nei settori più disparati e improbabili: quello alimentare con l'instant rice (ovvero, riso precotto), servizi di trasporto via taxi, catene di love hotel (alberghi col massimo della privacy) e persino quello della pulizia domestica, con il commercio dell'aspirapolvere radiocomandato Chiritorie. Ognuno di questi scellerati tentativi fu fallimentare, tranne uno, che stava dando i primi risultati: il dipartimento di ricerca e sviluppo dedicato alla produzione di giocattoli. Come previsto da Yamauchi, il mercato delle carte da gioco raggiunse presto la saturazione e l'azienda crollò verticalmente in borsa. Il settore dei giocattoli era l'ultima e unica possibilità di Nintendo per proseguire il suo cammino; nessuno allora poté immaginare che il genio di un elettrotecnico, abile nella riparazione dei nastri trasportatori, avrebbe segnato per sempre la storia della compagnia. L'impiegato, eccentrico e visionario, era Gunpei Yokoi, designer del Game Boy, creatore della croce direzionale e ideatore della serie Metroid.



Adattarsi è sopravvivere: i giocattoli (1966-1972)

Il primo giocattolo tradizionale prodotto dalla rinnovata Nintendo fu il Rabbit Coaster (1964), una specie di tortuosa pista per capsule simili a biglie dove i più celebri mostri del cinema, come Godzilla e King Kong, facevano da ostacolo.

Ma la prima vera conquista fu merito proprio del talento di Gunpei Yokoi. Un giorno il presidente Yamauchi, passeggiando per le catene di montaggio della fabbrica, notò incuriosito un aggeggio bizzarro, una specie di braccio allungabile in grado di afferrare oggetti lontani, costruito da Yokoi per puro svago personale. Colpito da quell'idea così semplice ma efficace, Yamauchi incaricò Yokoi di svilupparne un prototipo da destinare alla produzione di massa: doveva diventare a tutti i costi il prodotto di punta offerto da Nintendo per il periodo natalizio. Distribuito alla modica cifra di sei dollari, l'Ultra Hand (1966) - come venne chiamato - fu un successo totale e vendette più di un milione di copie, diventando subito uno dei giocattoli più popolari di quel periodo.

Le notevoli vendite incoraggiarono la produzione di altri giocattoli della linea "Ultra", come Ultra Machine (1967, una macchina in grado di lanciare in autonomia delle palle da baseball) e il periscopio Ultra Scope (1971), ma entrambi non ottennero il risultato sperato.

Nel tentativo di replicare la popolarità di Ultra Hand, Yokoi ideò qualcosa di completamente diverso: il Love Tester (1969), uno strambo apparecchio che permetteva alla coppia di innamorati di misurare la loro intesa tenendosi per mano e stringendo con l'altra il sensore del dispositivo. Ovviamente non funzionava davvero (un po' come Magic 8 Ball), ma guadagnò una discreta popolarità tra i giovani, anche all'estero.

Non ebbe destino migliore Ele-Conga (1972), una specie di drum-machine programmabile capace di emettere una vasta gamma di effetti sonori, modulabili a discrezione. Paper Model (1974), come suggerisce il nome stesso, potrebbe essere considerato il lontano antenato di Nintendo Labo: una serie di oltre 40 kit di modellini di cartoncino ripiegabili per realizzare veicoli come auto e aerei. Chiudiamo il nostro viaggio con uno degli ultimi giocattoli inventati dal buon Yokoi: il Nintendo Tumbler Puzzle (o Ten Million Barrel, 1980) era un rompicapo matematico ispirato al Cubo di Rubik, un cilindro trasparente diviso secondo piani ruotabili in modo da collocare ogni pallina colorata al posto giusto.

Merita una menzione speciale, poiché in Metroid Prime è presente una struttura a torre che ne ricalca l'aspetto, da attraversare in forma di morfosfera: un fantasioso omaggio da parte di Retro Studios e Nintendo a Gunpei Yokoi e alla sua creazione. In futuro, infatti, Nintendo non dimenticherà la sua vita precedente, anzi: ritroviamo ancora oggi moltissimi prodotti citati nei futuri videogiochi, come Chiritorie e Ultra Machine in WarioWare, l'Ultra Hand usato da Wario in Mario Power Tennis e le carte Hanafuda e il Love Tester raccolti come tesori in Pikmin 2.

Dalle carte da gioco al giocattolo elettronico, passando per quello analogico, l'interesse di Nintendo per il mondo dei videogiochi, giunti a questo punto del viaggio, ci appare come la tappa più naturale di un percorso straordinario lungo più di un secolo.