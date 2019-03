Nintendo Labo in concerto al Kids Sound Fest di Milano

Domenica 24 marzo, in occasione del Kids Sound Fest di Milano, Nintendo Italia ha organizzato un concerto unico nel suo genere. Infatti avvalendosi della collaborazione di Marta Noè, musicista e insegnante di musica specializzata nella Music Learning Theory, Nintendo ha allestito un suggestivo palco presso l'auditorium del Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci, il cui protagonista oltre che strumento musicale principe è stato Nintendo Labo.



L'occasione è stata poi davvero molto ghiotta. Già, perché il Kids Sound Fest è una manifestazione che si pone come obiettivo quello di avvicinare i bambini alla musica nel modo più "dolce" e anti-dogmatico possibile, cioè attraverso il gioco. E quale modo migliore di approcciarsi alla musica giocando di quello tramite con Nintendo Labo.

Partendo da questo presupposto Marta Noè, assieme ad altri due musicisti (una con un ukulele e un altro un particolare tipo di basso-ukulele), ha utilizzato il pianoforte di Nintendo Labo per fare didattica musicale in modo del tutto anticonvenzionale.

Un concerto di gioco e musica

La band è partita forte, con una sorta di medley delle varie versioni di Super Mario che, inaspettatamente, ha subito riscosso i favori del pubblico, che ha immediatamente riconosciuto il main theme. A questo punto direte voi: beh, cosa c'è di strano? La musica di Super Mario è, indiscutibilmente, una delle più note nel mondo dei videogiochi e non.

Verissimo, ma il dato diventa molto più significativo se si pensa che, di fronte ai musicisti di Nintendo Labo, il pubblico era composto per la stragrande maggioranza da bambine e bambini di non più di 10 anni. Perciò il fatto che, dopo poche note, praticamente tutti avessero riconosciuto la "canzone di Mario" è un chiaro segnale di come la saga videoludica di casa Nintendo potrà recitare ancora per anni un ruolo centrale nel cuore di tutti noi, e in quello delle generazioni a venire.



Dopo questo intro a tutta birra ecco che Noè ha riproposto un altro super-classico: l'ost di Tetris. Anche in questo caso, forse grazie ai fasti del Battle Royale Tetris 99, recente "killer-app" di Nintendo Switch, il pubblico ha tributato un doveroso omaggio, ma l'insegnante musicale non si è fermata qui.

Infatti, mostrando il funzionamento della levetta posta sul lato sinistro del cartonato, ha spiegato come, attraverso la pressione di quest'ultima, la piccola tastiera di Nintendo Labo letteralmente esploda, arrivando a riprodurre tutte le ottave di una normale tastiera da pianoforte. Inoltre, con grande divertimento di tutte le bambine e i bambini, si è cimentata nel rifacimento della sigla di Tetris "con il coro dei gattini", e poi con tutte le varie features che Nintendo Labo permette di utilizzare. Grandi risate per grandi e piccini! A poco a poco si è capito sempre di più come, attraverso "il fare musica" in modo molto naturale tramite Nintendo Labo, Marta Noè stesse dimostrando come si potesse apprendere per davvero i primi rudimenti di musica attraverso l'utilizzo di quello che è, a conti fatti, un videogioco. Tanto che poi ha detto: "Ringrazio Nintendo per avermi dato la possibilità di suonare uno strumento tanto bello e prezioso per me. Trovo che Nintendo Labo sia fantastico e che abbia grandissime potenzialità: per questo l'ho adattato da più di un anno nei miei corsi di musica. È uno dei modi più immediati e belli per fare avvicinare i bambini al mondo della musica".



Infine Marta Noè assieme ai suoi due "compagni di banda" ha dato vita ad un concerto nel vero senso della parola risuonando, sempre con Nintendo Labo, "Radio Killed the Radio Stars" de The Buggles e "Sweet Child o' Mine" dei Guns ‘n' Roses. Insomma una grande giornata, di gioco e apprendimento, che ha confermato una volta di più come, nonostante qualche critica (anche quelle legate al recente Kit VR di Nintendo Labo ), Nintendo abbia le idee ben chiare in merito a Labo e di come questa trovata di rendere del cartone "digitale e al passo con i tempi" alla lunga possa pagare, anche in termini di insegnamento.

E meno male che i videogiochi non fanno crescere e non insegnano niente!