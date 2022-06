Nintendo Shop: i migliori giochi per Switch da comprare in sconto a giugno

Con l'arrivo della stagione estiva, Nintendo presenta i Super Saldi su eShop con oltre 1.000 giochi per Nintendo Switch in offerta, scontati fino a oltre il 60% rispetto al prezzo di listino. La promozione coinvolge giochi indipendenti, esclusive e novità assolute: qualche nome? New Pokemon Snap, Monster Hunter Rise, LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker e tantissimi altri giochi in offerta fino al 19 giugno. Noi, come di consueto, abbiamo selezionato quattro giochi da non perdere assolutamente e che vi consigliamo di comprare subito prima che tornino in vendita a prezzo pieno.

Antonello "Kirito" Bello - Xenoblade Chronicles 1 & 2 - 39.99 euro l'uno

A poche settimane dall'uscita di Xenoblade Chronicles 3, Nintendo eShop propone a un prezzo irresistibile sia la versione rimasterizzata per Nintendo Switch del primo capitolo che il suo ancor più straordinario successore.



Sebbene i primi due episodi della saga siano collegati solo in minima parte e possano essere fruiti anche singolarmente, la trama del terzo capitolo esplorerà i futuri di entrambi i giochi precedenti (ve ne abbiamo parlato nella nostra anteprima di Xenoblade Chronicles 3) e addirittura potrebbe includere qualche personaggio storico, ragion per cui la totale comprensione della vicenda potrebbe richiedere delle conoscenze pregresse circa il franchise di Monolith Soft.

La nuova ondata di sconti partita in casa Nintendo è insomma l'occasione perfetta per calarsi nei panni di Shulk, Rex e dei loro rispettivi compagni di squadra, nonché vivere due storie caratterizzate da toni spesso drammatici e capaci di scuotere regolarmente l'utente con insospettabili colpi di scena.



Tra autoattacchi, cambi di Gladius, catene elementali e assalti di gruppo, Xenoblade Chronicles 2 in particolare offre un sistema di combattimento profondo e articolato, che per essere padroneggiato al 100% richiede un certo tempismo e una buona dose di strategia (potete approfondire l'argomento attraverso il nostro speciale sui Gladius di Xenoblade Chronicles 2). Qualora non l'abbiate ancora fatto, fateli vostri entrambi e imbarcatevi in due avventure che sapranno stregarvi e tenervi incollati allo schermo per centinaia di ore.

Davide Leoni - Luigi's Mansion 3 - 39.99 euro

E' uno dei giochi più amati e venduti del catalogo Nintendo Switch ed è ora disponibile a prezzo scontato su eShop. Parliamo, lo avrete intuito, di Luigi's Mansion 3, terzo episodio della saga iniziata su GameCube nel 2001, continuata poi su Nintendo 3DS e giunta infine su Switch con grande successo di pubblico e critica. In Luigi's Mansion 3, il nostro eroe è chiamato ancora una volta a salvare il fratello Mario dalle grinfie di Re Boo, nascosto sulla cima dello spettrale hotel Miramostri.

Un albergo infestato da fantasmi, mostri e spiritelli pronti a tutto pur di mettere i bastoni tra le ruote al nostro Luigi, che potrà però contare sull'aiuto del Professor Strambic e delle sue invenzioni, tra cui il nuovo aspirapolvere Poltergust G-0M e Gommiluigi, alter ego "gommoso" di Luigi capace di arrivare in zone altrimenti inaccessibili. Luigi's Mansion 3 è un gioco che vi consigliamo caldamente, il gameplay solido e sempre vario non vi deluderà mentre l'ambientazione spettrale conquisterà tutti coloro alla ricerca di... emozioni da brivido. Per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Luigi's Mansion 3.

Giuseppe Carrabba - Monster Hunter Rise - da 29.99 euro

Fino al prossimo 26 giugno potete acquistare Monster Hunter Rise sull'eShop a 29,99 euro - con uno sconto del 50% rispetto al prezzo base di 59,99 euro - e lo stesso vale per la Deluxe Edition, che potete far vostra a 34,99 euro in luogo di 69,99 euro. Si tratta insomma di un'occasione perfetta per recuperare l'apprezzato hunting game che - come abbiamo esposto nella recensione di Monster Hunter Rise - è riuscito a stupirci non poco.

Mescolando con grande efficacia le caratteristiche più riuscite di World e la struttura "dei precedenti episodi, a un'apprezzabile carrellata di novità e migliorie alla qualità della vita, pensiamo appunto a il Canyne e agli insetti filo, Rise vanta una ricetta ludica d'eccezione e quasi del tutto esente da criticità.



Straripante di contenuti come imposto dalla tradizione, il titolo targato Capcom non rinuncia a proporre delle ambientazioni varie e complesse ed è riuscito a rinnovare con vigore e convinzione quello che probabilmente è il vero cuore pulsante del franchise: il combattimento coi mostri. Sviluppato in RE Engine, il motore grafico usato per Devil May Cry 5 e Resident Evil Village, offre un colpo d'occhio notevole su Nintendo Switch, impreziosito peraltro da una direzione artistica a base di folklore nipponico.

Cristina Bona - Mario + Rabbids Kingdom Battle Gold Edition - 14.99 euro

Confezionato dall'italianissimo team di Ubisoft Milano, Mario+Rabbids: Kingdom Battle è un adorabile gioiellino videoludico, che cala Mario e compagni in un contesto inedito per gli eroi del Regno dei Funghi. Traendo ispirazione dall'amata serie di avventure tattiche di XCOM, gli sviluppatori stravolgono la quotidianità di Mario e compagni, il cui mondo viene all'improvviso popolato di Rabbids urlanti. Tra questi ultimi, spiccano le versioni lapine di Mario, Peach, Yoshi e Luigi, che affiancheranno i personaggi originali in un viaggio carico di umorismo e citazioni all'immaginario Nintendo.



Accanto a puzzle ed esplorazioni, Mario + Rabbids: Kingdom Battle ha il suo fulcro in un sistema di combattimento tattico a turni, con tanto di coperture, mosse speciali, scivolate e buffe armi (per tutti i dettagli sulle dinamiche di gameplay, potete recuperare la nostra recensione di Mario + Rabbids: Kingdom Battle). Presenti all'appello anche epiche boss fight, che non potranno non strappare una risata, in un'esperienza ludica in grado di conquistare senza riserve.

Con i nuovi saldi disponibili su Nintendo e-Shop, i giocatori possono acquistare con ben il 77% di sconto la Gold Edition di Mario + Rabbids: Kingdom Battle. Oltre al già longevo titolo originale, quest'ultima include diversi contenuti aggiuntivi, con 16 nuove armi, 5 mappe co-op e 8 nuove sfide single player.



Vero protagonista del pacchetto è però il DLC Donkey Kong Adventure, che trasporta nella coloratissima avventura anche il gorilla più amato dei videogiochi. Donkey Kong e la versione Rabbid dell'anziano Cranky irrompono così sulla scena, per un'espansione esilarante e assolutamente imperdibile! Se desiderate ulteriori dettagli, sulle pagine di Everyeye trovate anche la recensione del DLC Donkey Kong Adventure di Mario + Rabbids: Kingdom Battle. Buon divertimento!