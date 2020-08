Nintendo Switch: 5 giochi multiplayer in sconto da non perdere

Sul Nintendo eShop è in corso (fino al 30 agosto) una campagna promozionale dedicata ai migliori giochi multiplayer per Nintendo Switch. Una selezione di titoli proposti a prezzi scontati fino al 75%, ne abbiamo selezionati cinque particolarmente interessanti venduti, da Luigi's Mansion 3 a Dragon Ball FighterZ, passando per il tenerissimo Unravel 2 il frenetico Overwatch. Ecco la nostra selezione di giochi multiplayer per Switch in offerta, aspettiamo i vostri suggerimenti e consigli per gli acquisti nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.

Luigi's Mansion 3 - 39.99 euro

In Luigi's Mansion 3 il fratello di Mario può contare su un valido alleato... gommoso. Ci riferiamo a Gommiluigi, alter-ego composto interamente di gomma e per questo capace di arrivare in luoghi normalmente inaccessibili da Luigi, passando attraverso i tubi o semplicemente riuscendo a oltrepassare grate, sbarre e tombini.

Una volta sbloccato il personaggio sarà possibile cederne il controllo ad un secondo giocatore, in questo modo potrete quindi giocare in co-op nei panni di Luigi e Gommiluigi, collaborando per ripulire i piani dell'hotel da mostri e fantasmi.



Recensione Luigi's Mansion 3

Splatoon 2 - 39.99 euro

Insieme a Mario Kart 8 Deluxe, Splatoon 2 è uno dei titoli che meglio rappresenta l'anima multiplayer di Nintendo Switch. Coloratissime battaglie a base di inchiostro vi aspettano in questo splattatutto apparentemente semplice da padroneggiare ma in realtà capace di mettere alla prova anche le abilità dei giocatori più esperti.

La versione in offerta su eShop è quella standard e non include il DLC Octo Expansion, non disperate però perchè potrete comunque avere accesso gratuito a tutte le armi e i contenuti pubblicati dopo il lancio, per un'esperienza davvero completa.



Recensione Splatoon 2

Dragon Ball FighterZ - 14.99 euro

Uno sconto davvero consistente per Dragon Ball FighterZ, uno dei giochi di DB più amati ed apprezzati degli ultimi anni. Un picchiaduro 2D sviluppato da Arc System Works (team autore di Guilty Gear e BlazBlue) che presenta un roster ricco di personaggi iconici e un gameplay frenetico e veloce, che non disdegna approcci più tattici in qualche occasione.

I fan della leggendaria saga di Akira Toriyama troveranno certamente pane per i loro denti, unica nota stonata è la totale assenza di DLC ed espansioni, ma a questo prezzo è forse difficile pretendere di più oltre al gioco base.



Dragon Ball FighterZ Recensione

Unravel 2 - 7.49 euro

Il coloratissimo platform pubblicato da Electronic Arts è forse una delle migliorie esperienze di coppia degli ultimi anni, insieme a A Way Out, pubblicato sempre sotto etichetta EA Originals. In Unravel 2 i giocatori potranno controllare non uno... ma ben due Yarny, con l'obiettivo di collaborare insieme per superare gli ostacoli e arrivare sani e salvi alla fine di ogni livello.

La versione per Nintendo Switch presenta un comparto tecnico ottimizzato per la console ibrida e un sistema di controllo riadattato per i Joy-Con, uno schema dei comandi semplice da capire e immediato da padroneggiare, un gioco ideale per grandi e piccini, ideale da giocare con la propria dolce metà in queste fresche serate di fine estate...



Unravel 2 Recensione

Overwatch Legendary Edition - 19.99 euro

La versione Nintendo Switch di Overwatch è in offerta al prezzo più basso mai visto, bastano 19.99 euro per acquistare la Legendary Edition del celebre shooter multiplayer di Blizzard.

Oltre al gioco completo con tutti i contenuti, questa edizione include tanti bonus tra cui quindici modelli premium (cinque leggendari, cinque epici e cinque Origins), oggetti estetici e tre mesi di abbonamento a Nintendo Switch Online inclusi nel prezzo. Davvero niente male, non trovate?



Overwatch Nintendo Switch Recensione