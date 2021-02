Nintendo Switch: 5 giochi in offerta da non perdere

Nuova ondata di sconti sul Nintendo eShop, anche questa volta siamo andati a caccia di offerte selezionando cinque giochi per Switch capaci di distinguersi per l'ottimo rapporto qualità/prezzo e per questo capaci di attirare la nostra attenzione. Da Diablo 3 Eternal Collection a Sonic Mania, senza dimenticare Mario + Rabbids Kingdom Battle, una serie di proposte da non perdere in vendita a meno di 30 euro... come sempre aspettiamo le vostre segnalazioni ed i consigli per gli acquisti nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.

Diablo 3 Eternal Collection 29.99 euro

In attesa di Diablo 2 Resurrection in arrivo entro la fine dell'anno, perchè non approfittare di questa ondata di sconti per recuperare Diablo III Eternal Collection?

Questo pacchetto include Diablo 3, l'espansione Reaper of Souls e il DLC Ascesa del Negromante, oltre a contenuti esclusivi per Nintendo Switch a tema The Legend of Zelda: tra questi citiamo un Coccò da compagnia, una cornice a forma di Triforza e un set con armatura e ali di Ganondorf. Per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Diablo 3 Eternal Collection per Nintendo Switch.

Mario + Rabbids Kingdom Battle - 14.79 euro

Il videogioco terze parti più venduto in assoluto su Nintendo Switch viene proposto ad un prezzo ridotto... impossibile resistere. Il crossover tra Super Mario e gli irriverenti Rabbids ha dato vita ad un gioco di enorme successo che si distingue non solo per un gameplay fresco e originale ma anche per una storia accattivante e una ambientazione (il Regno dei Funghi) senza tempo... e come non citare poi la carica ironica dei conigli Ubisoft?

Un mix assolutamente ben riuscito che ha reso Mario + Rabbids Kingdom Battle un must have assoluto per tutti i possessori di Nintendo Switch, unica nota la versione in offerta è quella standard priva dell'espansione Donkey Kong Adventure. Per conoscere meglio questo titolo vi rimandiamo alla recensione di Mario + Rabbids Kingdom Battle.

Borderlands The Handsome Collection - 19.99 euro

Cosa c'è di meglio di uno sparatutto esplosivo, chiassoso ed irriverente? Due sparatutto chiassosi, esplosivi ed irriverenti, ovviamente! Borderlands The Handsome Collection include Borderlands 2 e Borderlands The Pre-Sequel con tutti i DLC e le espansioni, un pacchetto che vi garantirà centinaia di ore di divertimento su Pandora.

Il secondo episodio di Borderlands è uno dei titoli più venduti e acclamati dell'ultimo decennio, sarebbe un peccato lasciarselo sfuggire, sopratutto a questo prezzo, non siete d'accordo?

BioShock The Collection - 24.99 euro

La serie BioShock ha indubbiamente segnato la storia videoludica degli ultimi 15 anni (e non solo), come testimoniano i numerosi riconoscimenti della critica e le ottime vendite registrate dai tre titoli della saga.

Aspettando il nuovo BioShock (annunciato nel 2019 e poi sparito dai riflettori) vi consigliamo di acquistare a scatola chiusa BioShock The Collection, raccolta che contiene le edizioni rimasterizzate di BioShock, BioShock 2 e BioShock Infinite, con tutti i DLC ed i contenuti extra inclusi, tra cui il DLC Burial at Sea (diviso in due parti) per il terzo capitolo. Imperdibile, sopratutto per poco meno di 30 euro.

Sonic Mania - 13.99 euro

Nel 2021 si festeggiano i 30 anni di Sonic (l'anniversario cadrà il 23 giugno prossimo), al momento SEGA non ha annunciato nuovi giochi del porcospino per l'anno in corso ma in attesa di questo momento possiamo ingannare il temp con l'ottimo Sonic Mania, platform 2D che prende ispirazione dai giochi della serie pubblicati su Mega Drive (e non solo) per offrire folli corse a tutta velocità, giri ipersonici, salti ad altezze incredibili e ovviamente tanti... tantissimi anelli da raccogliere, senza dimenticare gli epici scontri con il Dottor Eggman.

Sonic Mania presenta livelli inediti e stage tratti da Sonic, Sonic 2, Sonic 3, Sonic & Knuckes e Sonic CD, presenti in versione originale e remixata con grafica rètro HD a 60 Hz. Non mancano modalità multiplayer co-op e versus con protagonisti Sonic, Tails e Knuckles... siete pronti per tornare indietro nel tempo all'epoca d'oro delle console 16-bit?