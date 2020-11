Nintendo Switch: 5 giochi da recuperare con gli sconti del Black Friday

Come ogni anno, debuttano giusto in tempo per il Black Friday le Cyber Offerte di Nintendo sull'eShop, con una selezione di giochi per Switch scontati fino al 75% sul prezzo di listino. La lista è piuttosto corposa, noi come di consueto abbiamo selezionato cinque titoli che si distinguono per il buon rapporto qualità/prezzo e che vi consigliamo caldamente di recuperare in occasione di questa tornata di sconti.

The Legend of Zelda Link's Awakening - 39.99 euro

Riedizione del classico uscito nei primi anni '90 su Game Boy, riproposto su Switch con uno stile estetico estremamente accattivante e l'aggiunta di nuovi dungeon e opzioni, come il supporto per gli Amiibo, i quali possono essere utilizzati contenuti extra (non legati alla storia) da utilizzare in-game.

The Legend of Zelda Link's Awakening è un piccolo classico del catalogo Nintendo Switch e sebbene non abbia goduto della risonanza mediatica riservata ad altre riedizioni, possiamo annoverare questa produzione tra i giochi da avere assolutamente nella propria softeca. Per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di The Legend of Zelda Link's Awakening.

The Outer Worlds - 29.99 euro

L'ultima "bomba" di Obsidian prima dell'acquisizione da parte di Microsoft è disponibile anche su Nintendo Switch, per la gioia di tutti gli appassionati di GDR, che si troveranno tra le mani un gioco di ruolo fantascientifico in perfetto stile Obsidian, studio che non ha certo bisogno di presentazioni.

Un pianeta sconosciuto da esplorare, strategie da elaborare, nemici da eliminare e numerosi segreti da scoprire in quello che è già un classico dei GDR occidentali. Maggiori dettagli nella recensione di The Outer Worlds per Switch.

Crash Team Racing Nitro Fueled - 20 euro

Nel 1999 Crash Team Racing ha riscosso un notevole successo sulla prima PlayStation, prendendo in prestito le meccaniche rese popolari da Super Mario Kart e Mario Kart 64. Crash Team Racing Nitro Fueled presenta tutti i contenuti del gioco originale e un comparto tecnico migliorato, con l'aggiunta di piccole novità in grado di renderlo irresistibile anche a coloro che hanno spolpato CTR ormai più di venti anni fa.

La versione in offerta è quella standard, senza DLC o contenuti extra aggiuntivi di alcun tipo, ma non disperate perchè Crash Team Racing Nitro Fueled sarà in grado di assicurarvi ore e ore di puro divertimento, specialmente in multiplayer. Leggi la recensione di Crash Team Racing Nitro Fueled per scoprire quali sono i punti di forza di questo grande ritorno.

Astral Chain - 39.99 euro

Sviluppato da PlatinumGames, Astral Chain è un action vecchia scuola di stampo giapponese che prende ispirazione non solo da altri prodotti targati Platinum ma anche dai grandi classici del genere usciti negli anni 2000. Ambientato in un futuro dove il pianeta è stato invaso da misteriose forze aliene, Astral Chain mette i giocatori nei panni di due agenti di una task force di polizia chiamata a eliminare questa inattesa quanto pericolosa minaccia.

Il gioco si distingue per un comparto estetico di grande impatto, merito anche dei nomi coinvolti nel progetto, tra questi spicca quello di Masakazu Katsura, autore di Zetman e Video Girl Ai e responsabile del design dei personaggi. Dall'incontro tra Hideki Kamiya (Bayonetta, The Wonderful 101) e Takahisa Taura (Lead Designer di NieR Automata) nasce uno dei giochi per Nintendo Switch più acclamati da pubblico e critica... impossibile perderselo, come testimonia anche la nostra recensione di Astral Chain.

Donkey Kong Country Tropical Freeze - 39.99 euro

In attesa che lo scimmione Nintendo faccia il suo debutto su Switch con una avventura del tutto nuova, gli appassionati di platform vecchia scuola possono provare Donkey Kong Country Tropical Freeze, uscito su Wii U e (come tanti altri giochi first party) convertito su Nintendo Switch con migliorie tecniche e nuovi contenuti.

A Donkey Kong, Diddy Kong, Dixie Kong e Cranky Kong si aggiunge Funky Kong, protagonista di una modalità inedita disponibile solo su Switch, presente anche il supporto per la co-op locale per due giocatori... due scimmie, doppie banane, doppio divertimento! Non ci credete? Date una occhiata alla nostra recensione di Donkey Kong Country Tropical Freeze.