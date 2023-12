Nintendo Switch: le esclusive 2024 tra tante remaster e qualche sorpresa

Nonostante la veneranda età di (quasi) sette anni e un curriculum strabordante che nel 2023 si è arricchito con la tripletta d'antologia composta da Zelda: Tears of the Kingdom, Pikmin 4 e Super Mario Bros. Wonder, Switch ha ancora parecchio da dire in materia di esclusive. L'ibrida di Nintendo ha dinanzi a sé un'altra annata ricca di produzioni first party, tra revival di classici del passato, una novità assoluta e una finestra temporale momentaneamente libera che ci auguriamo possa essere colmata con una bella sorpresa. Ecco tutte le esclusive già confermate su Nintendo Switch nel corso del 2024.

Another Code Recollection 19 gennaio 2024

La prima esclusiva ad affacciarsi su Nintendo Switch nel 2024 sarà Another Code: Recollection, una raccolta comprendente le versioni ammodernate di Another Code: Two Memories e Another Code R: A Journey Into Lost Memories, due peculiari avventure grafiche sviluppate dall'ormai defunta Cing nel 2005 e nel 2007 per DS e Wii.

Nell'accompagnare la giovane Ashley Mizuki Robins alla scoperta del passato dei suoi genitori, dovete ispezionare l'ambiente, raccogliere indizi e risolvere rompicapi impegnativi facendo affidamento sul DAS (Dual ANOTHER System), uno strumento che consente di fotografare qualsiasi informazione che abbia una parvenza di utilità. La Recollection riporta in auge i due classici di inizio millennio con enigmi, filmati e brani inediti, una grafica migliorata, ambientazioni realizzate completamente in 3D e un nuovo doppiaggio in inglese e giapponese. In attesa del lancio potete scaricare la demo gratis di Another Code: Recollection dal Nintendo eShop ed affrontare il primo capitolo della storia, i cui progressi potranno essere importati nel gioco completo.

Mario vs Donkey Kong 16 febbraio 2024

La seconda esclusiva dell'anno arriva direttamente dal 2004: trattasi del rifacimento di Mario vs. Donkey Kong, puzzle-platform pubblicato originariamente su Game Boy Advance.

La vecchia rivalità tra l'idraulico e lo scimmione si riaccende con una grafica completamente rinnovata, la quale fa da cornice ad una grande varietà di enigmi che sapranno mettervi costantemente alla prova. L'obiettivo è quello di salvare i Minimario, dei giocattoli con le sembianze di Mario che un avaro Donkey Kong ha rubato in grande quantità dalla fabbrica che li produce. I rompicapi prevedono meccaniche da platform e richiedono un'attenta osservazione dei livelli al fine di stabilire il miglior percorso verso l'uscita. Il divertimento raddoppia con il supporto alla cooperativa locale, che consente ad un secondo giocatore di impugnare il controller e partecipare alla partita.

Princess Peach Showtime! (22 marzo 2024)

La prima vera novità prevista per il 2024 è Princess Peach Showtime!, un platform 2.5D che vede l'arcinota principessa del Regno dei Funghi separarsi dalla sua storica combriccola per salire alla ribalta in un gioco tutto suo.

Una tranquilla serata al Teatro Splendente viene rovinata dalla malvagia Uva Spina e dalla Compagnia dei Mosti, i quali fanno il loro ingresso sulla scena trasformando una recita perfetta in un cupo dramma. Potendo fare affidamento sul potere del fiocco di Stella (la custode del teatro), Peach è in grado di trasformarsi e interpretare i ruoli più svariati, dalla spadaccina all'investigatrice, passando per la pasticciera e la campionessa di kung fu, ognuno dei quali caratterizzato da abilità specifiche in grado di influenzare il gameplay.



Nel leggere la descrizione di questo nuovo videogioco, i fan più affezionati tra voi avranno sicuramente notato che Princess Peach Showtime! riprende il tema della rappresentazione teatrale già alla base del classico Super Smash Bros. 3, amplificandola e mettendola al centro del gameplay.

Battle Crush primavera 2024

Tra le tante tante superstar di Nintendo, la prossima primavera riuscirà a farsi largo anche Battle Crush, un action battle brawler di NCSoft destinato ad essere lanciato in esclusiva console su Switch, oltre che su PC via Steam e mobile.

L'obiettivo è semplice: uscire vittoriosi da intense battaglie in grado di ospitare fino a 30 giocatori in contemporanea con una durata massima di 8 minuti. Il sistema di controllo è stato studiato per essere semplice e intuitivo, ma allo stesso tempo abbastanza profondo da permettere la concatenazione di attacchi sia pesanti che leggeri con cinque diverse tipologie di abilità. Ognuno dei Calixers, eroi giocabili selezionati nientepopodimeno che dagli dei in persona, è caratterizzato da una storia personale e da talenti unici, in modo da adattarsi alle preferenze e allo stile di gioco di ogni utente.

Luigi's Mansion 2 HD estate 2024

Trattamento di bellezza anche per il fratello di Mario, che nel 2024 tornerà sulle scene con la versione HD di Luigi's Mansion 2, che contrariamente agli altri due capitoli della serie è stato originariamente concepito per il formato portatile e pubblicato per la prima volta nel 2013 su Nintendo 3DS.

Con l'approdo sugli schermi casalinghi, Luigi's Mansion 2 compensa l'inevitabile perdita del 3D stereoscopico con una grafica visibilmente migliorata, mantenendo invece intatta l'offerta contenutistica originale. Munito come sempre di Strobobulbo, uno strumento che stordisce i fantasmi, e Poltergust, capace di risucchiare ectoplasmi e oggetti e di interagire con l'ambiente, Luigi si avventura nella spettrale Cupavalle, un luogo in cui i fenomeni soprannaturali sono all'ordine del giorno. Nelle tenebrose dimore, fabbriche e miniere in cui è chiamato ad addentrarsi, il protagonista troverà ad aspettarlo tanti nemici, un mucchio di enigmi e tanti segreti.



A completare l'offerta ludica c'è la Torre del Caos, una modalità cooperativa online o locale in cui un massimo di quattro giocatori possono unire le forze per affrontare fantasmi e sfide non presenti nella campagna principale.

Paper Mario Il Portale Millenario estate 2024

Paper Mario: Il Portale Millenario festeggerà il suo ventesimo compleanno presentandosi alle nuove generazioni con una versione rimasterizzata capace di donare nuovi linfa al suo peculiare stile grafico, che vede l'idraulico italiano muoversi in un universo interamente fatto di carta.

Paper Mario: Il Portale Millenario si innesta nel filone RPG con un sistema di battaglie a turni e alcune meccaniche peculiari, come la possibilità di potenziare gli attacchi o migliorare la difesa premendo un pulsante al momento giusto. Durante la sua avventura, che lo vede impegnato nella ricerca del leggendario tesoro celato oltre il misterioso Portale Millenario, Mario è sempre assistito da un partner e può sfruttare la sua forma cartacea durante l'esplorazione, ad esempio trasformandosi in barchetta o aeroplanino, arrotolandosi in un tubo o passando attraverso delle strettoie.

Fantasy Life i The Girl Who Steals Time estate 2024

A meno di ulteriori posticipi, l'estate del 2024 dovrebbe vedere anche il debutto di un'esclusiva terze parti, Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time di Level-5, un simulatore di vita che intende catturare e allo stesso tempo arricchire la formula di gioco che ha decretato il successo del primo capitolo lanciato in esclusiva una decade or sono su 3DS.

I punti salienti della serie, come la possibilità di costruire un'intera città, stringere nuove amicizie, costruire oggetti utili e intraprendere la professione che si ritiene più opportuna torneranno per far sentire tutti gli appassionati a proprio agio, ma saranno impreziosite dalla nuova meccanica dei viaggi nel tempo, che consente di spostarsi tra il passato e il presente per scoprire come l'isola si modifica con il passare degli anni.

Bandle Tale A League of Legends Story 202)

Bandle Tale: A League of Legends Story non può considerarsi un'esclusiva assoluta, dal momento che arriverà nel corso del 2024 anche su PC, ma Nintendo Switch sarà l'unica console ad ospitarlo.

Sviluppato da Lazy Bear Games e calato nell'enorme progetto di espansione dell'universo di League of Legends, Bandle Tale è un gioco di ruolo con un sistema di creazione di oggetti ambientato a Gomitopoli, una terra popolata da pelosi yordle perennemente in festa. Nei panni di un mite yordle che ha terminato il suo apprendistato di 101 anni siete chiamati a ripristinare i portali che collegano la città al resto del mondo, prima che piombi definitivamente nel caos. Tra un'avventura e l'altra dovete anche occuparvi di organizzare un festival per intrattenere la popolazione, cucinando piatti prelibati, curando la vegetazione con il pollice verde del vostro yordle e creando magnifici gadget sfruttando le sue abilità ingegneristiche.

La speranza: Metroid Prime 4

I piani ufficiali di Nintendo per il 2024 si fermano alla stagione estiva, lasciando dunque l'ampia finestra temporale di fine anno priva di uscite confermate, almeno per il momento. La speranza è che questo vuoto venga colmato da Metroid Prime 4, che si sta facendo attendere molto più del previsto.

È passata una generazione intera da quando Nintendo ha annunciato Metroid Prime 4: era il giugno del 2017 e Switch aveva appena cominciato a muovere i primi passi. Qualcosa è evidentemente andato storto durante lo sviluppo, dal momento che nel 2019 è stato riavviato e consegnato nelle mani di Retro Studios. Da allora sono passati altri cinque anni e riteniamo che i tempi siano ormai maturi per il debutto sulle scene. Metroid Prime 4 ci sembra il gioco perfetto per chiudere con il botto la fulgida parabola di Nintendo Switch, non credete?