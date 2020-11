Nintendo Switch: giochi a 99 centesimi, le offerte da non perdere

No, non vi stiamo prendendo in giro, sul Nintendo eShop sono disponibili davvero tantissimi giochi per Switch a meno di 5 euro, in questo caso solo 99 centesimi! Chiaramente non aspettatevi a questo prezzo di trovare giochi AAA o AA, si tratta essenzialmente di produzioni indipendenti di medio o basso profilo, nel mucchio però è possibile trovare qualche piacevole sorpresa. Vi avanzano pochi spiccioli nel vostro saldo eShop e non sapete come spenderli? Ecco i nostri consigli.

SoccerDie Cosmic Cup

Un mix tra un gioco di calcio arcade e un bullet hell... SoccerDie Cosmic Cup è un gioco assolutamente folle con protagonisti dinosauri, mostri giganti, fantasmi, vampiri e persino un carro armato.

Oltre cinque diversi campi, venti nemici e cinque boss da sconfiggere da soli o in co-op (due giocatori), presente anche una modalità Speed Run e livelli bonus da sbloccare, il tutto condito da uno stile grafico rètro assolutamente adorabile.

Joe & Mac Caveman Ninja

Un classico degli anni '80 qui riproposto nella collana Johnny Turbo's Arcade insieme ad altri giochi Data East. Protagonisti di Caveman Ninja, due uomini delle caverne (Joe e Mac, appunto) pronti a tutto pur di salvare la loro amata!

Tra dinosauri e cavernicoli da eliminare utilizzando armi preistoriche (dalla clava ai semplici sassi), Joe & Mac Caveman Ninja sarà capace di intrattenere a lungo gli appassionati dei vecchi giochi d'azione 2D a scorrimento orizzontale. Lo stile estetico risulta ancora oggi accattivante e il porting per Switch permette di applicare vari filtri grafici e regolare opzioni legate alla difficoltà, non è invece possibile personalizzare i controlli, a dire il vero non sempre comodissimi.

Bad Dream Coma

Bad Dream Coma è una avventura 2D basata sul concetto di azione e reazione: ad ogni precisa scelta corrisponde una conseguenza da affrontare.

Un gioco che si distingue per uno stile grafico semplice ma affascinante, un gameplay non lineare con alto tasso di rigiocabilità e tantissime sorprese nascoste tutte da scovare all'interno di un mondo oscuro infestato da strane creature.

Tennis Open 2020

Non aspettatevi un simulatore di tennis di alto livello, Tennis Open 2020 è comunque un gioco che potrebbe interessare gli appassionati della disciplina alla ricerca di un prodotto di stampo arcade.

Tante le modalità di gioco (Torneo, Carriera, Partita Veloce) con 25 tennisti, 16 diversi tornei e quattro ambientazioni (Francia, USA, Australia e Gran Bretagna), presente anche una modalità Allenamento per i nuovo giocatori, utile per imparare a padroneggiare il sistema di controllo. Il comparto tecnico è purtroppo molto spoglio, le animazioni mediocri e la fisica non troppo realistica, ma per 99 centesimi è difficile pretendere di più da un gioco di tennis.

Street Basketball

Come nel caso di Tennis Open 2020 ci troviamo di fronte ad uno sportivo arcade piuttosto semplice nelle meccaniche e ovviamente anche sotto il profilo tecnico. Un gioco di basket 1v1 con supporto per il multiplayer locale e varie modalità di gioco tra cui Lega (Carriera) e Sfida per dimostrare le proprie abilità contro una serie di avversari in sequenza.

Da segnalare la presenza di 19 diversi personaggi ispirati alle grandi stelle del basket americano (ma ovviamente senza nomi reali, loghi e licenze di squadre e atleti), ognuno con abilità ben specifiche e caratteristiche uniche. Niente di particolarmente elaborato, ci troviamo essenzialmente di fronte ad un gioco per smartphone riadattato per Switch ma se cercate un passatempo semplice e divertente, potete concedere una possibilità a Street Basketball.