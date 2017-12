Nintendo Switch, giochi e accessori: i migliori regali di Natale

Dopo i consigli per gli acquisti rivolti agli utenti PlayStation 4, in questo articolo vogliamo proporvi alcune idee regalo a tema Switch. Se siete in possesso della console ibrida di Nintendo e volete approfittare delle festività natalizie per aggiornare la vostra collezione, potete dare un'occhiata ai nostri suggerimenti: ecco 6 giochi e 4 accessori da recuperare assolutamente per la piattaforma Nintendo.

Giochi Nintendo Switch

Un 2017 davvero straordinario per la softeca Nintendo, con The Legend of Zelda Breath of the Wild e Super Mario Odyssey tra le due migliori esperienze dell'anno in senso assoluto, senza dimenticare l'eccellente lavoro svolto da Monolith Soft con Xenoblade Chronicles 2.



The Legend of Zelda Breath of the Wild

Sin dal giorno della sua uscita, The Legend of Zelda: Breath of the Wild è stato accolto con grandissimo entusiasmo sia dalla critica che dal pubblico, rivelandosi uno dei capitoli più innovativi e tecnicamente impressionanti della saga, a partire dalla nuova impostazione di gioco a mondo aperto. Giunti a fine anno, l'ultima avventura di Link ha raccolto ogni sorta di riconoscimento possibile: miglior Action/Adventure, produzione con la miglior direzione artistica, titolo del 2017 con la media più alta su Metacritic e Gioco dell'Anno ai Game Awards.

Per rendersi conto di quanto sia bello Breath of the Wild, basta immaginarsi tutte le qualità che hanno contraddistinto i capitoli migliori della saga, elevarle a potenza e inserirle in un contesto open world ricco di soluzioni geniali e di grande inventiva nel game design. Possedere Nintendo Switch ed essersi lasciati sfuggire il nuovo capitolo di Zelda, insomma, equivale a un peccato imperdonabile a cui dovreste rimediare il prima possibile. Se volete approfittare delle festività natalizie per correre ai ripari, la versione Switch di The Legend of Zelda: Breath of the Wild può essere acquistata su Amazon.it al prezzo di 59,00 euro, con un risparmio di 10,99 euro sul prezzo di listino.



Super Mario Odyssey

Fa quasi impressione pensare che due esclusive immense come Zelda: Breath of the Wild e Super Mario Odyssey siano uscite a distanza di pochi mesi. Eppure, così come Link, anche Mario si è presentato in splendida forma con la nuova generazione targata Nintendo. Come era lecito aspettarsi, siamo di fronte a un grandissimo platform 3D che non si risparmia in nessun particolare, uno di quelli che può offrire un'esperienza veramente ricca per qualsiasi tipo di giocatore.

Che amiate raccogliere ogni Luna, esplorare ogni anfratto dei livelli o portare semplicemente a termine la storia, la nuova avventura dell'idraulico baffuto saprà come tenervi impegnati per diverse decine di ore, potendo contare su un level design da manuale, delle ambientazioni molto ispirate e una buona dose di citazionismo che guasta mai (soprattutto se siete fan di vecchia data). Non manca nemmeno l'introduzione di una nuova meccanica grazie a Cappy, il cappello senziente di Mario che sarete in grado di lanciare ai nemici e ad alcuni elementi dello scenario per prenderne il controllo, con tutte le soluzioni di gameplay che ne conseguono. Se non lo avete ancora nella vostra libreria, Super Mario Odyssey rimane uno dei regali migliori da mettere sotto l'albero: su Amazon.it lo trovate a 49,99 euro con un risparmio di 10,00 euro sul prezzo di listino.



Mario Kart 8 Deluxe

Mario Kart 8 Deluxe è senza dubbio la miglior incarnazione del racing game arcade Nintendo, e non solo per i contenuti aggiuntivi di questa riedizione. Oltre a includere i 48 tracciati della versione originale uscita su Wii U (compresi i circuiti disponibili nei DLC), la nuova modalità Arena Palloncini e diversi personaggi inediti (tra cui Bowser Junior e Re Boo), l'edizione Deluxe di Mario Kart 8 è anche l'unica che può essere giocata in modalità portatile, grazie alla natura ibrida di Nintendo Switch.

Una caratteristica non da poco, considerando come la serie si sia sempre prestata al multiplayer in locale, ora praticabile in qualsiasi luogo e in qualsiasi momento, ma anche alle partite mordi e fuggi in solitaria. Senza dimenticare le migliorie grafiche (in modalità TV si raggiunge la risoluzione 1080p), il frame rate ancora più solido e i tempi di caricamento ridotti, per quello che si presenta come un punto di riferimento da seguire per le prossime riedizioni in arrivo su Switch. Se non avete giocato a Mario Kart 8 su Wii U, vi consigliamo assolutamente di recuperare la versione Deluxe sulla console ibrida Nintendo. Il titolo è disponibile su Amazon.it a 49,99 euro, con uno sconto pari al 17% sull'attuale prezzo di listino.



Xenoblade Chronicles 2

Se apprezzate i giochi di ruolo giapponesi, la saga di Xenoblade Chronicles si riconferma uno degli esponenti più in forma degli ultimi anni, complice un ottimo sistema di combattimento in tempo reale, una direzione artistica assai ispirata, una mole di contenuti davvero generosa e una storyline che riesce a intrattenere e incuriosire per tutto il corso dell'avventura. Il nuovo capitolo della serie sviluppato da Monolith Soft mantiene fede a queste qualità, permettendo alla softeca Nintendo Switch di chiudere il 2017 in bellezza con un'altra esclusiva di grande calibro. Insieme a Super Mario Odyssey e Zelda Breath of the Wild, potremmo dire che con Xenoblade Chronicles 2 si compone un trittico di meraviglie per tutti gli amanti del single player, delle avventure longeve e dei mondi di gioco da assaporare da cima a fondo.

Considerando che l'ultima fatica di Monolith Soft è uscita sul mercato il primo dicembre, il periodo natalizio cade a pennello per recuperare il titolo a distanza di pochi giorni dal suo debutto su Nintendo Switch. Se pensate di farvi un bel regalo, o di metterlo sotto l'albero per un fortunato possessore della console, Xenoblade Chronicles 2 può essere acquistato su Amazon.it al prezzo di 59,90 euro.



Mario + Rabbids Kingdom Battle

Un crossover tra due universi apparentemente inconciliabili, un genere di appartenenza nettamente meno universale del platform, un mix esplosivo e fuori dalle righe. A Mario + Rabbids Kingdom Battle non mancano certo il coraggio e l'inventiva, né tantomeno la volontà di mettersi in gioco con le meccaniche di uno strategico a turni, riuscendo comunque a proporre una formula molto fluida, divertente e alla portata di tutti.

A rendere ancora più profonde le partite ci pensano i diversi personaggi e le varie armi a disposizione, un continuo incentivo a sperimentare numerosi approcci nel corso dei 40 livelli che compongono la storia principale. Per spezzare il ritmo e rendere la progressione ancora più varia, inoltre, tra un combattimento e l'altro troveranno spazio anche le fasi esplorative e alcuni puzzle ancora più complessi di quanto ci si potesse prevedere. Che amiate i giochi di strategia o che vogliate semplicemente divertirvi con una meccanica diversa dal solito, Mario + Rabbids Kingdom Battle rimane un titolo ampiamente consigliabile a tutti, nonché una delle esclusive più sorprendenti di questo 2017. Se avete intenzione di recuperarlo durante le festività natalizie, il gioco può essere acquistato su Amazon.it al costo di 47,99 euro, con un risparmio pari 13,00 euro sul prezzo di listino.



Splatoon 2

A chiudere la lista dei giochi troviamo Splatoon 2, un titolo principalmente votato al multiplayer (sebbene sia presente una campagna in singolo), a testimonianza di come le esclusive Switch abbiano saputo offrire un'ampia copertura tra i generi già nel primo anno di vita della console. Il nuovo splattatutto Nintendo riparte dalle ottime basi del primo capitolo, introducendo alcune novità (qualche arma inedita, la modalità co-op Salmon Run) senza però stravolgere più di tanto la sua offerta ludica. Se amate giocare in multiplayer con una certa costanza, magari dedicandovi principlamente a un singolo gioco, Splatoon 2 vi verrà incontro grazie al continuo supporto garantito da Nintendo, con l'arrivo di nuove armi, arene ed eventi come gli SplatFest a tenere vivo l'interesse della community nel corso delle settimane e dei mesi.

Come nel caso di Mario + Rabbids: Kingdom Battle, ci troviamo di fronte a un gioco che va oltre i meriti del proprio genere di appartenenza, un'esperienza che potrà divertire con il suo carattere unico anche i giocatori a digiuno di sparatutto in terza persona. Tra le varie esclusive di quest'anno, consigliamo assolutamente di prendere in considerazione anche Splatoon 2: su Amazon.it lo trovate a 49,99 euro con uno sconto pari al 17%.

Accessori Nintendo Switch

Vi segnaliamo una serie di accessori utili per sfruttare al massimo il potenziale di Nintendo Switch, a partire dall'immancabile Pro Controller e dalla custodia pensata per portare la console sempre con voi.



Pro Controller Xenoblade Chronicles 2 Edition

Ci sono almeno due buoni ragioni per procurarsi un Pro Controller su Nintendo Switch. Tanto per cominciare, la forma e l'ergonomia lo rendono un pad molto più adatto per le sessioni di gioco casalinghe, oltre che uno strumento più preciso con cui affrontare le esperienze che richiedono una destrezza maggiore (come gli action game o i picchiaduro). In secondo luogo, esiste una versione speciale del Pro Controller dedicata a Xenoblade Chronicles 2, con tanto di decorazioni a tema e impugnature fucsia. Stando alle voci che circolano in rete da diversi giorni, inoltre, pare che questa riedizione del controller goda di un d-pad ancora più affidabile, anche Nintendo non si è ancora espressa in merito sull'argomento.

Ad ogni modo, se volete rimediare un Pro Controller per Switch nel corso dei prossimi giorni, vi consigliamo di puntare alla versione dedicata a Xenoblade Chronicles 2: su Amazon.it potete acquistarla al prezzo di 74,99 euro.



Custodia Younik per Nintendo Switch

Se vogliamo sfruttare le peculiarità della console, è impossibile non pensare alle caratteristiche portatili di Nintendo Switch. Finché si rimane in casa, estrarre l'unità mobile dalla dock e portarla con sé non espone a particolari grattacapi, ma le cose potrebbero complicarsi qualora decidessimo di trasportarla in viaggio o durante uno spostamento. A quel punto, l'esigenza di una custodia protettiva si farebbe davvero concreta, e a tal proposito vorremmo consigliarvi un prodotto in particolare: il Case Rigido da Viaggio Younik, una soluzione compatta con cui portare con voi tutto l'occorrente in sicurezza e comodità.

Si tratta di una pratica borsetta che contiene abbastanza spazio per l'unità mobile della console, i due Joy-Con, il caricabatteria e ben 19 cartucce: se può interessarvi, su Amazon.it la trovate a soli 16,99 euro, un prezzo alla portata di tutte le tasche.



Playstand Switch ufficiale Hori

Ritornando al discorso delle caratteristiche portatili, quando si trasporta l'unità mobile di Nintendo Switch potrebbe sorgere il desiderio di giocare in compagnia anche fuori casa, che ci si trovi in treno, al ristorante o magari al parco. Se vi serve un piano d'appoggio per mettere in bella mostra lo schermo della console, in modo da consentire a tutti i giocatori di fissarlo comodamente, il Playstand ufficiale di Hori potrebbe venirvi in soccorso. Naturalmente, il discorso avrebbe lo stesso identico valore anche se decideste di giocare da soli, estraendo i Joy-Con dall'unità portatile e utilizzandoli come un pad tradizionale mentre ve ne state comodamente seduti. Anche in questo caso parliamo di un accessorio utile e decisamente economico: il Playstand Switch Hori è disponibile su Amazon.it al costo di 12,99 euro.



Joy-Con

Se avete bisogno di una nuova coppia di Joy-Con, magari per trasportarli comodamente quando volete giocare in multiplayer anche fuori casa, allora potrete sbizzarrirvi con le varie colorazioni disponibili per i due controller. Su Amazon.it trovate il classico set da due Joy-Con grigi (a 69,99 euro anziché 79,99 euro), il set Blu/Rosso Neon (sempre a 69,99 euro), il set limitato Verde/Rosa Neon (proposto a 82,29 euro) e infine il set Giallo Neon a 78,49 euro.

Se le prime due colorazioni rientrano fra quelle standard, le altre due si presentano come nuove varianti per chi ama personalizzare lo stile dei propri controller. Che vogliate acquistare una nuova coppia di Joy-Con in ottica multiplayer, oppure come alternativa al Pro Controller, sicuramente avrete l'imbarazzo della scelta per quanto riguarda la loro colorazione.