Nintendo Switch: i migliori giochi in offerta su eShop da comprare a maggio

Ogni mese è una festa nello store digitale di Nintendo Switch. Anche a maggio è infatti possibile giocare a prodotti di indubbia qualità spendendo veramente pochissimo, grazie alle offerte dell'eShop. Come sempre, per guidarvi nel mare magnum delle opere a sconto, la redazione di Everyeye.it ha selezionato quattro giochi per Switch da non perdere, in vendita a prezzo ridotto solamente per un periodo di tempo limitato. Una buona occasione per arricchire la propria libreria software con giochi di ogni genere, tra produzioni indipendenti e titoli tripla A che vale sicuramente la pena recuperare.

Antonello "Kirito" Bello - NARUTO: Ultimate Ninja STORM 4.99€

Pubblicato originariamente su PlayStation 3, NARUTO: Ultimate Ninja STORM è un tie-in indicato a chiunque voglia avvicinarsi per la prima volta all'universo del ninja biondo più famoso della storia. Sviluppato da CyberConnect2, il titolo adatta infatti la prima serie di Naruto, presenta ben 25 personaggi giocabili e soprattutto include una fedelissima ricostruzione del Villaggio della Foglia da esplorare nella sua totalità.



Sul piano prettamente ludico la prima incarnazione della serie STORM potrà non reggere il confronto con le uscite più recenti, ma proprio a questo episodio dobbiamo l'introduzione di alcune meccaniche divenute fondamentali per il franchise di CyberConnect2 (per tutti i dettagli rileggete la recensione di NARUTO: Ultimate Ninja STORM).

Raccogliendo l'eredità dei semplici "Ultimate Ninja" per PS2 e PSP, Ultimate Ninja STORM è stato il primo tie-in di Naruto a consentire la creazione di una squadra composta da tre ninja (un combattente e due supporti), senza dimenticare l'inclusione dei giganteschi Boss da sconfiggere a suon di Quick Time Event. Che amiate o meno i personaggi nati dalle matite di Kishimoto, il nostro consiglio è di non esitare a far vostro uno dei più importanti tie-in di Naruto in circolazione, specie all'irresistibile prezzo cui è attualmente proposto su Nintendo eShop.

Davide Leoni - Super Dragon Ball Heroes World Mission 8.99€

Super Dragon Ball Heroes World Mission è scontato dell'85% su eShop, il gioco costa ora 8.99 euro invece di 59.99 euro, fino al 27 maggio. Una buona occasione per recuperare questo gioco di carte tattico ambientato nell'universo ideato da Akira Toriyama e che vede il giocatore impegnato a creare un avatar per partecipare e trionfare al torneo Super Dragon Ball Heroes.

Il gioco presenta oltre 350 personaggi tratti dalle principali serie di Dragon Ball, oltre 1.000 carte collezionabili e un editor per creare carte e missioni. Non manca poi il supporto per il multiplayer online e in locale per frenetiche battaglie all'ultima carta. Super Dragon Ball Heroes World Mission è un titolo che ben si adatta alla natura ibrida di Nintendo Switch e in particolare all'esperienza portatile: pertanto, se siete appassionati di Dragon Ball e amate i card game, per poco meno di dieci euro è certamente un acquisto consigliato, per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Super Dragon Ball Heroes World Mission.

Giuseppe Arace - Arise A Simple Story Definitive Edition 9,99€

Come suggerisce il titolo, Arise è una storia semplice. Eppure è così forte ed emotivamente trascinante da pennellare il cuore con un'indelebile commozione. Scorre veloce l'avventura dell'anziano protagonista, e in poco meno di quattro ore ci porta a rivivere la sua vita, le gioie delicate e i dolori insanabili. Una dolcissima fiaba che diventa metafora dell'esistenza, digitalizzazione di ricordi ed emozioni, in cui lasciarsi guidare dalla direzione artistica e dalla narrazione silenziosa, dove a parlare sono il mondo circostante e la meravigliosa colonna sonora.

Il piccolo miracolo di Arise si compie nel momento in cui l'esperienza strettamente ludica va ad amalgamarsi con armonia al racconto, senza mai prenderne il sopravvento né finendo sommerso dal dolce simbolismo: tra enigmi ambientali, sequenze platform e momenti di natura totalmente evocativa, A Simple Story parla l'universalità del linguaggio dei sentimenti e comunica con grazia un messaggio di profonda intensità. La Definitive Edition disponibile su Switch mette a disposizione degli utenti l'artbook e la soundtrack originale: due extra perfetti per scoprire le meraviglie audiovisive del gioco. Se volete approfondire il valore dell'opera, vi invitiamo a recuperare la nostra recensione di Arise A Simple Story.

Giuseppe Carrabba - Crysis 2 Remastered 17.99€

Fino al prossimo 27 maggio potete acquistare Crysis 2 Remastered a 17.99 euro, con uno sconto del 40% rispetto al prezzo base di 29.99 euro. Si tratta quindi di un buon momento per vivere in forma portatile le gesta di Alcatraz, un soldato a cui è stato fatto dono di una versione migliorata della Nanotuta.

In una New York devastata dall'invasione CEF, una razza aliena intenzionata a conquistare l'intero pianeta, Crytek ha imbastito un'avventura all'insegna di sparatorie al cardiopalma e abilità sovrumane, che si fregia peraltro di una cornice grafica in grado di colpire ancora oggi. Come confermato da diverse analisi tecniche, questa edizione restaurata di Crysis 2 vanta un frame rate ancorato ai 30 fotogrammi al secondo su Nintendo Switch, anche nelle situazioni più movimentate, e - soprattutto se non avete mai provato l'originale - potreste seriamente pensare di recuperarla.