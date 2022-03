Nintendo Switch: migliori giochi in sconto, i consigli della redazione

Anche a marzo tornano le offerte del Nintendo eShop e come di consueto la redazione di Everyeye.it è pronta a darvi una serie di consigli per acquistare una selezione di giochi interessanti ad un prezzo contenuto. Vi proponiamo quattro titoli molto diversi tra loro ma caratterizzati da un buon rapporto qualità/prezzo: piccole gemme da aggiungere al proprio catalogo di prodotti per Switch. Siete pronti? Ecco i nostri consigli per gli acquisti.

Alessandro Bruni - Katana ZERO (8.99 euro)

Sviluppato da Askiisoft, un piccolo collettivo statunitense guidato dal designer Justin Stander, Katana ZERO è un action platformer tanto intenso quanto sorprendente. Oltre a proporre un gameplay raffinato ed appagante, caratterizzato da un ottimo livello di sfida, il titolo di Devolver mette in campo un comparto narrativo insospettabilmente efficace, che si muove tra dialoghi a scelta multipla (con un impatto molto relativo sulla progressione) e momenti d'introspezione, sullo sfondo di una storia piena di misteri.

Sulla strada verso uno dei finali che chiudono - almeno per il momento - l'avventura, ci troveremo a vivere un'esperienza ludica ad alto tasso di adrenalina, costruita attorno alla regola "un colpo - un morto" già vista in Hotline Miami. Katana ZERO moltiplica però il numero delle soluzioni letali a disposizione dei giocatori, sia grazie alle abilità battagliere del protagonista che ai diversi elementi interattivi disposti in giro per gli scenari.



Per sopravvivere sarà dunque necessario affilare tanto i riflessi quanto l'ingegno, in un mix di pianificazione ed improvvisazione ad alta velocità. A rendere il tutto ancor più gustoso troviamo una direzione artistica di valore, densa di suggestioni retrofuturistiche che si riflettono anche nella colonna sonora in puro stile synthwave. Insomma, se non avete mai giocato a Katana ZERO, sappiate che è arrivato il momento di rimediare. Per saperne di più, ecco la recensione di Katana ZERO.

Antonello "Kirito" Bello - Star Ocean: First Departure R (8.39 euro)

Scontata addirittura del 60% su Nintendo eShop, la versione rimasterizzata del primo Star Ocean è un'occasione imperdibile per cimentarsi con un'autentica pietra miliare del JRPG. Ambientato nell'anno 2432 S.D, il titolo racconta le vicende di Roddick e Millie, due abitanti del sottosviluppato pianeta di Roak alle prese con la rapidissima diffusione di un morbo che trasforma in statue di pietra chiunque venga contagiato.

Supportati da due ufficiali della Federazione Terrestre, gli eroi apprendono che la malattia è in realtà un'arma biologica elaborata dalla fazione dei Lezoniani per mettere in ginocchio la stessa Federazione Terrestre e sconfiggerla una volta per tutte. Non potendo invertire gli effetti del morbo, i protagonisti compiono un salto nel tempo per rintracciare la fonte dello stesso e procurarsi un campione con cui sintetizzare una cura miracolosa.



Perfetto mix di sci-fi e fantasy, sul piano narrativo Star Ocean: First Departure R è insomma un'indimenticabile traversata fra tempo e spazio, nonché un prodotto che non dovrebbe assolutamente mancare nella softeca di chiunque si professi un appassionato del genere. Se l'intuitivo sistema di combattimento in tempo reale è rimasto praticamente lo stesso, la riedizione presenta un bilanciamento della difficoltà rivisto e corretto, artwork rielaborati e realizzati da Katsumi Enami, una colonna sonora ricca e nostalgica, e addirittura tre tracce parlate, di cui una inedita. Seguendo l'esempio dei protagonisti, recatevi anche voi in un lontano passato per scoprire (o riscoprire) il capostipite di una saga entrata di diritto tra le più grandi leggende del JRPG.

Davide Leoni - Streets of Rage 4 (14.99 euro)

L'ultimo episodio di Streets of Rage è scontato del 40% su eShop, una buona occasione per tornare ad assaporare le atmosfere di una delle saghe di picchiaduro a scorrimento più amate degli anni '90, che ha raggiunto il suo apice con Streets of Rage 2 per Mega Drive, uscito nel lontano 1992. Streets of Rage 4 (pubblicato da DotEmu su licenza SEGA e sviluppato dallo stesso team di Wonder Boy The Dragon's Trap) riprende il gameplay della trilogia originale riportando sulle scene personaggi come Axel, Blaze e Adam, ai quali si aggiungono personaggi inediti come Floyd Iraia e Cherry Hunter.

Nuove mosse per un gameplay ancora più fluido (come confermato anche nella nostra recensione di Streets of Rage 4) in dodici livelli ricchi di azione e polli arrosto da divorare, Streets of Rage 4 si caratterizza per una grafica disegnata a mano, supporto per il multiplayer online fino a quattro giocatori e una colonna sonora composta da nomi come Yuzo Koshiro, Motohiro Kawashima, Yoko Shimomura, Scattle, Das Mörtal e XL Middleton. Per gli amanti dei picchiaduro a scorrimento, un gioco da recuperare assolutamente. Unica nota negativa? L'assenza del DLC Mr. X Nightmare, in vendita separatamente.

Marco Mottura - Loop Hero (11.24 euro)

Senza mezzi termini: Loop Hero è uno dei videogame migliori del 2021, pubblicato proprio sul finire dell'anno su Nintendo Switch dopo il folgorante esordio primaverile in formato PC. Parliamo del perfetto prototipo della proverbiale gemma a marchio Devolver Digital, per una di quelle chicche letteralmente sbucate dal nulla - perché il minuscolo team russo Four Quarters era al tempo pressoché sconosciuto - e immediatamente in grado di affermarsi come un piccolo grande cult.

Il concept alla base di Loop Hero è decisamente bizzarro: immaginatevi un miscuglio davvero unico tra le dinamiche di combattimento automatico di un idle game, la gestione e la pianificazione di uno strategico e la costante sensazione di progressione di un roguelite. Non è facile spiegare a grandi linee come funzioni il gioco (ed è per questo che avrebbe particolarmente senso recuperare la recensione di Loop Hero), ma sappiate che, in game, si incastra tutto a meraviglia, risultando ben più comprensibile di quel che non sembri a parole.



Anzi, c'è di più: Loop Hero è capace di causare autentica dipendenza (non ci credete? Leggete la recensione di Loop Hero, vi ricrederete), e la possibilità di gustare l'avventura in portabilità naturalmente offerta da Nintendo Switch rende la console della Grande N il posto migliore dove godersi un capolavoro (scontato del 25%). Fidatevi di me e non lasciatelo sull'eShop: mi ringrazierete - e magari un po' mi maledirete pure, perché almeno per qualche tempo non riuscirete letteralmente a giocare ad altro.