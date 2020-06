Nintendo Switch offerte: i giochi più belli a sconto, le migliori occasioni

Tempo di sconti anche per Nintendo: la casa di Kyoto ha lanciato i Nintendo Digital Days su eShop con offerte sui migliori videogiochi per la console ibrida in vendita a prezzo speciale fino al 14 giugno. Non potevamo non approfittare di questa occasione per segnalarvi i titoli più vantaggiosi ora in promozione, con prezzi a partire da 9,99 euro. Ecco quindi la nostra selezione e, come al solito, aspettiamo i vostri consigli per gli acquisti nello spazio dedicato ai commenti.

Rayman Legends Definitive Edition 9.99 euro

Rayman Legends non è un titolo recentissimo ( è uscito nel lontano 2013, mentre il porting per Switch è datato 2017) ma non fatevi ingannare perché, nonostante gli anni passati dal lancio, il titolo di Ubisoft è ancora un platform fresco e pieno di brio.

La versione per la console ibrida presenta tutti i contenuti del gioco originale con una grafica 2D tirata a lucido e novità per la modalità Kung Foot, che ora presenta il supporto per il gioco in singolo e l'opzione Torneo che permetterà ad un massimo di otto diverse squadre di sfidarsi per la vittoria. Supportata anche la co-op in locale, che permette di collegare tra loro due console per condividere l'esperienza.



The Witcher 3 Wild Hunt GOTY Edition - 41.99 euro

E' il gioco più costoso della nostra lista, ma inserire The Witcher 3 Wild Hunt Game of the Year Edition tra i giochi consigliati è d'obbligo.

Nonostante alcuni problemi tecnici (parzialmente risolti dal team di sviluppo grazie a una serie di patch), l'avventura dello Strigo è un'opera davvero imperdibile, ora giocabile anche in modalità portatile con l'aggiunta di tutti i DLC e i contenuti extra, tra cui le maxi espansioni Hearts of Stone e Blood & Wine.



Mario + Rabbids Kingdom Battle - 14.79 euro

Parliamo ormai un classico del catalogo Switch e nonché del videogioco di terze parti più venduto in assoluto per la console Nintendo.

Mario + Rabbids Kingdom Battle è un gioco di strategia che mescola il coloratissimo universo di Super Mario con la follia dei Rabbids: un progetto 100% made in Italy (sviluppato da Ubisoft Milano sotto la supervisione di Davide Soliani) da non perdere per nessun motivo. L'unica pecca di questa offerta è che si tratta dell'edizione standard, e pertanto priva del DLC Donkey Kong Adventure, in vendita separatamente a 7,49 euro.



SEGA Mega Drive Classics - 14.99 euro

Il 3 giugno scorso SEGA ha festeggiato il suo sessantesimo anniversario, e quale modo migliore di festeggiare se non con una raccolta interamente dedicata al Mega Drive, ora a prezzo scontato? Oltre 50 giochi per la storica console a 16-bit, riproposti con opzioni extra come il salvataggio rapido in qualsiasi momento e il riavvolgimento veloce per ritornare indietro in caso di errori.

Tantissimi i giochi inclusi, tra cui Alien Soldier, Altered Beast, Columns, Dynamite Headdy, Golden Axe, Gunstar Heroes, Kid Chameleon, Shinobi III Return of the Ninja Master, Sonic the Hedgehog, Sonic the Hedgehog 2, Sonic Spinball, Space Harrier II, Streets of Rage, Streets of Rage 2, The Revenge of Shinobi, ToeJam & Earl, Vectorman e Virtua Fighter 2.



Spyro Reignited Trilogy + Crash Bandicoot N. Sane Trilogy - 19.99 euro

In questo caso vi segnaliamo due giochi... anzi, sei giochi al prezzo di (quasi) uno.

Le collection dedicate a Spyro e Crash costano 19.99 euro: la prima include Spyro The Dragon, Spyro 2 Ripto's Rage e Spyro 3 Year of the Dragon, mentre la seconda propone Crash Bandicoot, Crash Bandicoot 2 Il Ritorno di Cortex e Crash Bandicoot 3 Warped, con l'aggiunta dei livelli extra Stormy Ascent e Future Tense. Sei platform 3D che non hanno bisogno di presentazioni, da giocare e rigiocare. Impossibile annoiarsi!