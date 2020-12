Nintendo Switch offerte: i giochi da comprare con gli sconti di Natale

Sono partiti gli sconti di Natale sul Nintendo eShop con oltre 900 giochi per Switch in offerta a prezzo ridotto per l'intero periodo festivo. Come di consueto vi proponiamo la nostra selezione di giochi da comprare assolutamente, da Cuphead a Streets of Rage 4, passando per Sayonara Wild Hearts, uno dei giochi indipendenti più acclamati di tutti i tempi. Aspettiamo i vostri consigli per gli acquisti nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.

Cuphead - 13.99 euro

Cuphead è ormai diventato un piccolo classico, un run n gun ispirato ai cartoon degli anni '30, con uno stile grafico di assoluto impatto ed effetti audio in stile vintage, senza dimenticare le animazioni disegnate a mano, gli sfondi colorati ad acquerello e una colonna sonora jazz composta da brani originali di grande prestigio.

Un gioco d'azione difficilissimo ma proprio per questo appagante, per poco meno di 15 euro Cuphead è un acquisto obbligato per tutti i possessori di Switch e Switch Lite. Qui potrete recuperare la nostra recensione di Cuphead per Nintendo Switch.

Streets of Rage 4 - 17.49 euro

Le risse da strada di Streets of Rage tornano ai loro antichi splendori con Streets of Rage 4 (qui la recensione di Streets of Rage 4), picchiaduro a scorrimento che nasce come vero e proprio sequel di Streets of Rage 3, uscito su Mega Drive nel lontano 1995.Insieme ai personaggi classici (Axel, Blaze e Adam) fanno la loro comparsa anche i nuovi Floyd Iraia e Cherry Hunter, oltre alle versioni 16-bit di tutti gli eroi, per un vero e proprio tuffo nel passato.

Attraverso 12 livelli dovrete ripulire Wood Oak City dai criminali che hanno infestato la città.... e se la missione diventa troppo difficile, potete sempre contare su un buon pollo arrosto per recuperare la salute oppure di un amico grazie al supporto per il multiplayer.

Sayonara Wild Hearts - 7.19 euro

Un album pop trasformato in un vero e proprio videogioco d'azione, bastano queste poche parole per descrivere Sayonara Wild Hearts, una delle produzioni indipendenti più acclamate degli ultimi anni.

Un gioco onirico con moto, skateboard, passi di danza, pistole e spade laser, con una colonna sonora che vi farà balzare il cuore in gola per l'emozione. Per meno di dieci euro, Sayonara Wild Hearts è un acquisto assolutamente consigliato, non ve ne pentirete. Vi siete persi il nostro giudizio? Qui potrete recuperare la nostra recensione di Sayonara Wild Hearts.

Ni No Kuni La Minaccia della Strega Cinerea - 14.99 euro

Riedizione del classico di Level-5 uscito inizialmente solo su Nintendo DS e PS3, Ni No Kuni La Minaccia della Strega Cinerea narra la storia del piccolo Oliver alle prese con una missione importantissima: salvare l'amata madre finita in un universo parallelo dopo un grave incidente.

Un gioco di ruolo di stampo 100% giapponese che si distingue per una estetica assolutamente deliziosa con il tocco inconfondibile dello Studio Ghibli di Hayao Miyazaki. Se tutte queste incredibili premesse non vi hanno ancora convinto, qui potrete recuperare la nostra recensione di Ni No Kuni Remastered.

Final Fantasy X/X-2 HD Remaster - 24.99 euro

Due avventure al prezzo di (quasi) una. Il pacchetto Final Fantasy X/X-2 HD Remaster include i due giochi della serie Square Enix: la miniserie Final Fantasy X racconta la storia di Tidus e Yuna intrappolati a Spira e impegnati a salvare il mondo dalla distruzione (qui la recensione di Final Fantasy X/X-2 HD Remaster).

Oltre 100 ore di gioco con grafica HD, sequenze cinematiche rivisitate e nuove musiche rimasterizzate per vivere nel migliore dei modi l'esperienza di Final Fantasy X/X-2.