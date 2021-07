Switch OLED e le strategie di Nintendo: dubbi e certezze

Emerso dai meandri dell'etere senza avvisaglie di alcun tipo, e piovuto sulla comunità videoludica con gli effetti dirompenti di un proverbiale "fulmine a ciel sereno", l'annuncio del nuovo modello di Switch ribadisce a gran voce i tratti distintivi della strategia di comunicazione di Nintendo, molto spesso indecifrabile, talvolta erratica e quasi sempre sorprendente. Nel bene e nel male.

Ed ecco quindi che, a poche settimane dall'appuntamento con l'ormai tradizionale combo "Direct + Treehouse", la Grande N ha finalmente confermato l'ampliamento della sua famiglia di console, mettendo istantaneamente a tacere mesi di rumor e chiacchiere internettiane. Sulle note di un concerto di improbabili "leak" e presunte indiscrezioni, la mente corale del web si era infatti lasciata sedurre dalla prospettiva - certamente allettante - di una Switch Pro dotata di migliorie tecniche di un certo rilievo.



La gamma delle aggiunte vociferate spaziava dall'aumento della risoluzione (sia in modalità portatile che "docked") grazie a un SoC potenziato, fino all'aggiunta del pieno supporto al DLSS di Nvidia, che avrebbe probabilmente rivoluzionato l'approccio di Nintendo al mercato third party. Come ormai sappiamo, si trattava di ciance senza alcun fondamento, visto che il nuovo modello di Switch è a tutti gli effetti una revisione marginale di quello approdato sul mercato a marzo del 2017.

Ma come va ad innestarsi il nuovo modello nelle strategie generazionali di Nintendo?

Un eclatante "passo laterale"

Prima di rispondere alla domanda al centro di questo articolo, facciamo un breve riepilogo delle caratteristiche del nuovo modello della console ibrida, in arrivo il prossimo 8 ottobre. Stando alle informazioni ufficiali diffuse da Nintendo, la principale novità di Switch OLED è per l'appunto il pannello da sette pollici montato sull'ibrida, capace di offrire colori più vibranti e un migliore contrasto. Vale la pena di precisare che il lieve incremento delle dimensioni non ha in alcun modo compromesso la compatibilità con i Joy-Con attualmente sul mercato, che non sembrano aver subito alcuna alterazione per ovviare ai diffusissimi problemi di drifting che affliggono le periferiche sin dal lancio.

L'elenco delle modifiche superficiali include anche uno stand regolabile più ampio, che permette di scegliere liberamente l'angolo di visualizzazione per migliorare l'esperienza nella modalità "da tavolo". Al di là dello schermo, gli unici interventi sull'hardware riguardano la sostituzione degli altoparlanti integrati con un modello più performante e il raddoppio della memoria interna della console, portata a 64 GB. Pur trattandosi di un aumento consistente - in termini relativi - almeno su questo fronte era più che legittimo aspettarsi una maggiore "generosità" da parte di Nintendo, e anche l'aggiunta di una porta Ethernet alla base sembra più che altro una correzione tardiva al design iniziale. Considerando la portata ridotta delle migliorie, risulta quindi difficile identificare l'esatta collocazione di Switch OLED all'interno della famiglia di console Nintendo, anche tenendo a mente i trascorsi produttivi del colosso giapponese nel segmento "handheld". La compagnia di Kyoto ha infatti una lunga tradizione di "restyling" e modelli alternativi, avviata ben prima che compagnie come Apple adottassero un simile modello iterativo.



A partire dal Game Boy Light (ma sbarcato in Occidente), passando per il DSi e il New Nintendo 3DS, l'azienda guidata da Shuntaro Furukawa ha sempre avuto il pallino dell'aggiornamento hardware intra-generazionale, diventato negli anni parte integrante della sua strategia commerciale. Anche partendo da queste premesse, l'offerta delineata con la nuova versione di Switch appare comunque decisamente peculiare, a maggior ragione considerando che le revisioni proposte in passato avevano - nella gran parte dei casi - un impatto più significativo sull'assetto dei dispositivi a marchio Nintendo.

Basti pensare allo stick supplementare, alla CPU più potente e allo schermo migliorato del New 3DS: variazioni in grado di giustificare, seppur in maniera controversa, l'uscita di un'esclusiva come Xenoblade Chronicles 3D (a tal proposito, recuperate qui la nostra recensione di Xenoblade Chronicles 3D).

Al tempo si trattò di uno "scivolone" di non poco conto, accolto con una certa animosità da quasi tutta la community, ma resta comunque un caso emblematico che ci aiuta a mettere in prospettiva l'effettiva rilevanza di Switch OLED nel quadro dell'attuale congiuntura di mercato, che vede Nintendo procedere spedita oltre la soglie degli 80 milioni di console vendute.

In buona sostanza: a chi si rivolge Switch OLED?



Un frammento di futuro?

Pur sfruttando - presumibilmente - una diversa linea produttiva e presentandosi come un nuovo membro della famiglia Switch, l'ultima versione della console sembra a tutti gli effetti un modello sostitutivo destinato a soppiantare l'originale, almeno per quel che riguarda i nuovi utenti dell'ecosistema ibrido di Nintendo.

D'altronde anche lo scarto di prezzo (349,99 euro contro i 329,99 euro di listino del modello del 2017) sembra confermare questa tesi, mentre lo scarso assortimento delle feature "inedite" rende arduo ritenere conveniente un upgrade per i possessori dell'originale Switch, anche tenendo in considerazione le peculiarità di una delle community più fidelizzate del panorama videoludico, storicamente ben disposta ad assecondare le eccentricità di Nintendo. La presenza sul mercato di un modello totalmente handheld, venduto a un prezzo sensibilmente inferiore (219,99 euro), contribuisce inoltre a minare ulteriormente il valore strategico di una variante il cui principale pregio è quello di proporre una migliore esperienza in portabilità, specialmente in relazione alla ridotta popolarità della modalità "da tavolo" della console.



Al netto di questi ragionamenti, è altamente improbabile che la rotta di Nintendo si riveli controproducente per quel che riguarda l'aspetto squisitamente economico di questo lancio inatteso, che va ad inserirsi nella cornice di una generazione - trasversale - nella quale la compagnia giapponese è stata probabilmente l'unico attore del mercato console a guadagnare davvero con l'hardware. A questo proposito, riteniamo sia inutile confrontare le logiche dell'azienda con quelle alla base dei piani a medio e lungo termine di Sony e Microsoft, che sono la diretta conseguenza di filosofie e priorità totalmente differenti.

Nel complesso, come anticipato, risulta comunque molto difficile mettere a fuoco la strategia corporativa di Nintendo, che si dimostra ancora una volta in grado di sovvertire continuamente le aspettative della platea videoludica. Se dovessimo azzardare una chiave di lettura, coerente sia con i rumor emersi nel corso dei mesi che con l'attuale stato del settore manifatturiero, diremmo che a un certo punto Nintendo era effettivamente al lavoro su una versione potenziata di Switch, poi scartata a causa dei problemi logistici che tuttora affliggono l'industria dei semiconduttori.



Un lancio eccessivamente tardivo avrebbe infatti compromesso la resa commerciale della nuova console, andando ad alterare in maniera significativa le dinamiche di avvicendamento generazionale.

È dunque possibile che Nintendo abbia optato per una "soluzione di comodo", convertendo il progetto Switch Pro nella base per la sua nuova generazione di macchine da gioco, che con tutta probabilità non abbandonerà l'ingegnoso design ibrido lanciato nel 2017. A prescindere dalla solidità di queste peregrinazioni mentali, Switch OLED rappresenta l'ennesima mossa a sorpresa di una delle compagnia più imperscrutabili del mercato videoludico. Per capire se la nuova versione della console si rivelerà un efficace "colpo gobbo" o un sonoro passo falso dovremo necessariamente attendere qualche tempo, ma già ora abbiamo pochi dubbi sul fatto che Nintendo continuerà a stupirci negli anni a venire. Speriamo in positivo.