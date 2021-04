Nintendo Switch sconti: 5 giochi indie in offerta da non perdere

Nintendo dedica una vetrina ai giochi indipendenti con gli Sconti Indie World: centinaia di produzioni indie per Switch in offerta sull'eShop, con l'obiettivo di valorizzare titoli meno in vista rispetto ai grandi blockbuster ma non per questo meno interessanti, anzi. Negli ultimi anni il mercato dei videogiochi indipendenti è cresciuto proponendo esperienze per tutti i gusti e sopratutto per tutte le tasche, come dimostra anche la nostra selezione di giochi in offerta. Come sempre, aspettiamo qui sotto nei commenti i vostri consigli per gli acquisti.

Hades - 19.99 euro

Lo stile di Supergiant (studio autore di Bastion e Transistor) raggiunge il suo massimo splendore con Hades, gioco vincitore di numerosi premi Game of the Year nel 2020, avendo battuto in alcuni casi anche colossi come DOOM Eternal e The Last of Us Parte 2.

Hades è un Roguelike premiato da pubblico e critica, un gioco non per tutti ma che saprà sicuramente conquistare gli amanti del genere grazie ad atmosfere di grande impatto e un gameplay solido. Il gioco è scontato del 20% sul Nintendo eShop, se non avete ancora acquistato Hades forse è arrivato il momento giusto per rimediare. A proposito, qui troverete la recensione di Hades.

Hotline Miami Collection - 6.24 euro

La serie di Dennaton Games è diventata incredibilmente popolare lo scorso anno quando Hotline Miami è comparso in The Last of Us Parte 2 come easter egg. Da quel momento le vendite del gioco sono schizzate alle stelle e oggi il Nintendo eShop offre la possibilità di recuperare entrambi gli episodi a prezzo super conveniente: questo pacchetto include l'originale Hotline Miami e il sequel Hotline Miami 2 Wrong Number, due giochi d'azione cattivi e brutali fino al midollo, perfetti da giocare in modalità portatile.

Per poco meno di sette euro troverete pochi giochi più interessanti della Hotline Miami Collection, ve lo garantiamo. Per tutti gli indecisi, qui troverete la nostra recensione di Hotline Miami Collection.

Castle Crashers Remastered - 10.19 euro

Più di dieci anni fa Castle Crashers dei The Benemoth (studio all'epoca nota per il divertente Alien Hominid) divenne un vero e proprio fenomeno su Xbox LIVE Arcade, vendendo centinaia di migliaia di copie in brevissimo tempo.

Questa edizione rimasterizzata presenta un comparto tecnico migliorato con grafica tirata a lucido e supporto per i 60 fps, oltre a tutti i contenuti del gioco originale: 25 personaggi, 40 armi, modalità Arena (per giocatore singolo o in multiplayer per dare vita a scontri fino a ad un massimo di quattro cavalieri), il minigioco Indietro Barbaro e la modalità Folle che propone una sfida estrema per i giocatori più esigenti. Castle Crashers (qui la recensione di Castle Crashers) è ancora oggi una perla del panorama indie e questa edizione rimasterizzata riporta in vita un piccolo classico dei giochi d'azione 2D.

Monster Boy And The Cursed Kingdom - 15.99 euro

Monster Boy And The Cursed Kingdom ha segnato il ritorno sulle scene di Ryuichi Nishizawa, autore di Wonder Boy in Monster World, titolo al quale Monster Boy si ispira palesemente. Il titolo è stato cambiato per evitare problemi di copyright con SEGA ma lo spirito di Wonder Boy è rimasto intatto: un'avventura epica della durata di oltre 15 ore con tantissimi livelli da superare, stage segreti da scoprire e boss da sconfiggere, oltre a sei diverse trasformazioni che renderanno il gioco assolutamente incredibile.

Sotto il profilo tecnico segnaliamo grafica HD a 60 fps con animazioni disegnate a mano e una colonna sonora composta da leggende come Yuzo Koshiro, Motoi Sakuraba, Michiru Yamane, Keiki Kobayashi e Takeshi Yanagawa. Ecco qui la nostra recensione di Monster Boy And The Cursed Kingdom.

The Messenger - 9.99 euro

Il catalogo giochi per Nintendo NES era strapieno di giochi con protagonisti i Ninja: da Ninja Gaiden a Shadow of the Ninja, titoli che The Messenger ha preso a modello per plasmare il proprio gameplay. I punti di forza del gioco? I Ninja (ovviamente), gli enormi boss da sconfiggere e un gameplay frenetico e veloce che lascia ben poco spazio per la riflessione.

The Messenger è una corsa contro il tempo che metterà a dura prova anche i riflessi dei giocatori più tecnici ed esperti, inoltre il gioco originale è stato espanso con il DLC gratis Picnic Panic che include tre nuovi livelli con relativi boss, nemici inediti e 18 nuove tracce audio... niente male vero? Per approfondire vi lasciamo alla nostra recensione di The Messanger.