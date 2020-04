Nintendo Switch sconti: migliori giochi in offerta per i saldi di primavera

Anche su Nintendo eShop sono partiti ufficialmente i saldi di primavera, con centinaia di giochi per Switch in offerta a prezzo speciale. La promozione include prodotti AAA e AA, titoli indipendenti, remake, remaster e vecchi classici, con cifre a partire da 1.99 euro, davvero alla portata di tutti. Noi, come di consueto, abbiamo selezionato cinque opere che si distinguono per l'ottimo rapporto qualità prezzo, non tutti recentissimi ma sicuramente da (ri)scoprire, da Hellblade Senua'a Sacrifice a Sonic Mania. Ecco quindi le nostre scelte, e aspettiamo i vostri consigli per gli acquisti nello spazio dedicato ai commenti.

Mario + Rabbids Kingdom Battle - 9.99 euro

Originariamente venduto a 39.99 euro, il gioco di Ubisoft Milano è scontato del 75% e può essere acquistato a soli 9.99 euro: un'offerta assolutamente imperdibile.

La versione in sconto è quella standard priva di DLC, tuttavia non temete perché anche nella sua forma base Mario + Rabbids Kingdom Battle saprà regalarvi ore e ore di puro divertimento, con un crossover ironico, divertente e originale, interamente "Made in Italy": grazie a queste qualità, è divenuto il gioco di terze parti più venduto in assoluto su Switch.



Recensione Mario + Rabbids Kingdom Battle

Sonic Mania - 13.99 euro

In attesa che SEGA sveli i piani per il trentesimo compleanno di Sonic (previsto nel 2021) possiamo consolarci con Sonic Mania, uno dei migliori episodi della serie, un platform 2D tributo ai classici dell'era Mega Drive.

Il gioco ci mette alla guida di Sonic, Knuckles e Tails, uniti contro il Dr. Eggman e intenti a superare un gran numero di livelli tratti da Sonic The Hedgehog, Sonic The Hedgehog 2, Sonic CD e Sonic 3 & Knuckles, con grafica rétro HD a 60 Hz.



Sonic Mania Recensione

Hellblade Senua's Sacrifice - 14.99 euro

Hellbade è uno dei giochi più acclamati degli ultimi anni, nonché uno dei punti più alti della carriera di Ninja Theory, già autore di opere come Heavenly Sword, Enslaved Odyssey to the West e DmC Devil May Cry.

In attesa del già annunciato Hellblade 2, vale assolutamente la pena vivere la tormentata storia di Senua, determinata a salvare l'anima del suo amato, ormai scomparso: un viaggio psicologico in una mente devastata dalla perdita e in procinto di precipitare nel baratro della follia. per un'avventura capace di toccare nel profondo le corde più delicate dell'animo umano.



Recensione Hellblade Senua's Sacrifice

Snake Pass - 5.99 euro

Uscito al lancio di Nintendo Switch nel 2017, Snake Pass è un platform con elementi puzzle che mette il giocatore nei panni del serpente Noodle e del colibrì Doodle, impegnati a salvare il mondo di Haven Tor.

Il gioco propone oltre 15 livelli pieni di enigmi da risolvere "pensando come un serpente" nel corso della Storia Principale. Sono presenti anche le modalità arcade e a tempo, per un divertimento adatto a tutte le età, ora proposto a un prezzo davvero ridotto.



La recensione di Snake Pass

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy + Spyro Reignited Trilogy - 19.99 euro l'uno

L'ultima segnalazione non riguarda in realtà un singolo gioco ma due.... o meglio, addirittura sei!

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy e Spyro Reignited Trilogy sono in vendita a 19.99 euro l'uno, ed entrambe le raccolte includono tre giochi ciascuna. Nel caso del celebre peramele di Naughty Dog troviamo Crash Bandicoot, Crash Bandicoot 2 Il Ritorno di Cortex e Crash Bandicoot 3 Warped; mentre nella collection del draghetto di Insomniac rivivremo le avventure di Spyro The Dragon, Spyro 2 Ripto's Rage e Spyro 3 Year of the Dragon. Un tuffo nella nostalgia e nei ricordi, per una serie di giochi adatti a tutta la famiglia e tornati a nuova vita con un comparto grafico sensazionale.