Nintendo Switch sconti e offerte: 4 giochi imperdibili a prezzo speciale

Come ogni settimana il Nintendo eShop si aggiorna con nuove offerte sui migliori giochi per Switch, proposti a prezzo scontato per un periodo limitato. In attesa di saldi di Halloween (al via presumibilmente giovedì 29 ottobre) abbiamo selezionato per voi quattro giochi venduti ad un prezzo interessante. Fateci sapere cosa ne pensate della nostra selezione, aspettiamo i vostri consigli per gli acquisti nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.

SEGA Mega Drive Classics - 14.99 euro

Bastano 15 euro per acquistare questa raccolta in formato digitale dedicata ai migliori videogiochi per Mega Drive, la console SEGA di maggior successo, capace di competere ad armi pari con il Super Nintendo per tutta la prima metà degli anni '90.

Oltre 50 classici inclusi tra cui Altered Beast, Golden Axe, Gunstar Heroes, Shinobi III Return of the Ninja Master, Sonic the Hedgehog, Sonic the Hedgehog 2, Streets of Rage 2, The Revenge of Shinobi, Phantasy Star II, Shining Force, Wonder Boy III Monster Lair e Wonder Boy in Monster World. Tutti i giochi supportano il salvataggio rapido e il riavvolgimento veloce, per tornare indietro in un qualsiasi punto precedente durante la partita. Leggi la recensione di SEGA Mega Drive Classics per saperne di più.

Collection of Mana - 19.99 euro

Tre giochi al prezzo di uno, Collection of Mana racchiude tre acclamati JRPG targati Square: Final Fantasy Adventure (Mystic Quest), Secret of Mana e Trials of Mana, quest'ultimo al debutto assoluto fuori dal Giappone.

Per gli amanti del genere si tratta, inutile dirlo, di una offerta sicuramente degna di nota, peccato per la mancata traduzione in italiano (le uniche lingue supportate sono inglese, francese, tedesco e spagnolo) che avrebbe reso le tre avventure maggiormente accessibile anche a coloro che non hanno troppa dimestichezza con altri idiomi. Maggiori dettagli nella recensione di Collection of Mana per Nintendo Switch.

Sonic Mania - 13.99 euro

Nel 2021 si festeggiano i 30 anni del porcospino Sonic, SEGA non ha ancora annunciato un nuovo gioco della serie per il trentennale ma la compagnia giapponese ha assicurato che non mancheranno le novità per celebrare degnamente questo lieto evento.

In attesa di novità potete recuperare Sonic Mania in offerta sul Nintendo Switch: ci troviamo di fronte ad un gioco di piattaforme 2D che prende ispirazione dai classici della serie usciti negli anni '90, con livelli nuovi e stage "remixed" tratti da Sonic The Hedgehog, Sonic The Hedgehog 2, Sonic The Hedgehog 3, Sonic CD e Sonic & Knuckles. Per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Sonic Mania.

Super Mario Bros U Deluxe - 39.99 euro

Uno dei giochi Switch più venduti del 2019, Super Mario Bros U è uscito nel 2012 al lancio di Wii U e riproposto lo scorso anno sulla console ibrida con migliorie al comparto tecnico e l'aggiunta di New Super Luigi U, espansione standalone con protagonista il celebre fratello in verde.

Oltre 160 livelli da superare e supporto per il multiplayer fino a quattro giocatori, se amate le avventure 2D della mascotte Nintendo, New Super Mario Bros U Deluxe riuscirà a conquistarvi facilmente, anche in mancanza di vere e proprie innovazioni di rilievo. Leggi la recensione di New Super Mario Bros U Deluxe.