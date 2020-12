Nintendo Switch sconti e offerte: tre giochi indie da comprare subito

Sul Nintendo eShop sono da poco iniziati gli sconti dedicati ai giochi indie per Switch, con offerte valide fino ai primissimi giorni di gennaio. Una buona occasione per rimpolpare la propria ludoteca con alcune produzioni del panorama indipendente, noi abbiamo selezionato tre giochi che non dovreste perdervi per nessun motivo, in particolare a questi prezzi, tra questi anche Hades, una delle produzioni più acclamate dell'anno che sta per finire. Come sempre, vi lasciamo di seguito i nostri consigli per gli acquisti sul Nintendo eShop e aspettiamo i vostri suggerimenti nello spazio qui sotto dedicato ai commenti, ricordandovi che gli sconti indicati sono validi ancora per pochissimi giorni, dunque se siete interessati approfittatene prima che sia troppo tardi.

Hades - 19.99 euro

In questi giorni si parla molto di Hades, produzione indipendente targata Supergiant Games (autori degli acclamati Bastion e Transistor), il gioco è riuscito a vincere numerosi premi come gioco dell'anno battendo persino grandi AAA del calibro di The Last of Us Parte 2, DOOM Eternal e Ghost of Tsushima.

Hades è un roguelike di grande successo, acclamato da pubblico e critica, del resto è impossibile non ammaliare dal gioco di Supergiant, come testimoniato anche nella nostra recensione di Hades. Non è un gioco per tutti, è bene chiarirlo, ma gli appassionati del genere troveranno certamente pane per i loro denti, consigliato anche a chi cerca un gioco dalle atmosfere di grandi richiamo e dal gameplay ben strutturato. Non ve ne pentirete e anzi, potreste scoprire un nuovo genere in grado di conquistarvi.

Cuphead - 13.99 euro

Vi abbiamo già segnalato Cuphead tra i giochi Switch in offerta per Natale da comprare assolutamente ma non possiamo fare a meno di consigliarvi nuovamente questa piccola perla del panorama indipendente. Ci troviamo di fronte ad un action platform a scorrimento con uno stile estetico che ricorda i cartoon degli anni '30, con uno stile grafico unico e disegnate a mano, sfondi colorati ad acquerello e una colonna sonora jazz con brani originali.

Non ci sono insomma validi motivi per non giocare a Cuphead, ricordatevi però di armarvi di una buona dose di pazienza, considerando l'alto livello di difficoltà generale, Cuphead è un gioco volutamente difficile che si ispira in questo senso ai vecchi run n gun a 16-bit per Super Nintendo e Mega Drive, proponendo una sfida tosta anche per i giocatori più esperti. Da segnalare infine il supporto per la co-op fino a due giocatori, per dividere gioie e dolori in compagnia di un amico, se volete saperne di più su uno dei giochi indie di maggior successo degli ultimi cinque anni vi vi rimandiamo alla recensione di Cuphead per Nintendo Switch.

Little Nightmares Complete Edition - 8.79 euro

Little Nightmares è ora in vendita a meno di nove euro in versione completa con tutti i DLC che compongono l'arco narrativo I Segreti de Le Fauci, il prezzo più basso mai raggiunto sull'eShop per questa avventura dalle tinte oscure: aiutate Six a fuggire da Le Fauci, nave fantasma abitata da anime perdute con un solo obiettivo: trovare qualcosa (o qualcuno) da mangiare per nutrire il proprio spirito.

Un titolo che gode di un'atmosfera unica e di un gameplay non sempre riuscito ma sicuramente solido, sicuramente un buon antipasto in attesa di Little Nightmares 2, in arrivo a febbraio 2021. Oltre al gioco base, la Complete Edition include anche il contenuto aggiuntivo I Segreti de Le Fauci, composto da tre diversi pacchetti scaricabili: Le Profondità, Il Nascondiglio e La Residenza, da giocare necessariamente in sequenza dal momento che insieme formano una storia unica. Per approfondire, ecco la recensione di Little Nightmares Complete Edition.