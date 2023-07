Nintendo Wii come non l'avete mai vista tra console d'oro e candele sensore

Con i suoi più di 101 milioni di unità vendute, Nintendo Wii è diventata una vera icona della casa di Kyoto. Benché tecnicamente inferiore alle controparti di Microsoft e Sony, la piattaforma di Nintendo ha avuto il grande merito di traghettare il mondo dei videogiochi verso un pubblico inedito, tutto grazie al motion control che rese titoli come Wii Sports delle vere killer application. Ci sono tuttavia diverse chicche che potrebbero essere sfuggite persino ai più accaniti fan della grande N, e oggi siamo qui a parlarvi proprio delle dieci curiosità più sfiziose su Nintendo Wii.

Cosa vuol dire Wii?

Se il significato dietro nomi come Gamecube o Switch è molto facile da intuire, non pochi si sono chiesti a cosa alludesse la parola Wii che dà il nome alla console. Stando alle dichiarazioni di Nintendo, l'idea alla base di questa scelta era quella di trovare un nome semplice da pronunciare e da ricordare per tutti i videogiocatori.

Un nome che al contempo veicolasse la filosofia ludica della casa di Kyoto, rendendo esplicito che il senso di una console come Nintendo Wii fosse quello di far giocare insieme le persone.



Il punto di partenza è stato quindi il pronome inglese "we", che rimanda infatti alla prima persona plurale, anche se il vero tocco di classe sta nell'aver sostituito la vocale "e" con le due "i", le quali starebbero a simboleggiare due persone vicine, ma anche il sistema di controllo composto dall'accoppiata tra Wii Remote e Nunchuk. Sicuramente una scelta di marketing alquanto bizzarra, che però sembra aver dato i suoi frutti a giudicare da quanto capillare sia stata la diffusione dell'hardware e da come il nome di Nintendo Wii sia rimasto nella memoria di moltissimi giocatori.

Sony e Microsoft rifiutarono il motion control

Parlando della caratteristica principale di Nintendo Wii, forse non tutti sanno che la tecnologia del motion control venne inizialmente proposta alla concorrenza. Il brevetto del giroscopio alla base del particolare sistema di controllo fu ideato dal pilota di aeroplani Tom Quinn, che nel 2001 propose con grande entusiasmo il progetto a Microsoft in primis, e poi a Sony, anche se le cose andarono decisamente peggio di quanto si aspettasse.

In un'intervista rilasciata a GVC, Quinn racconta che durante la presentazione fatta a Redmond gli fu spiegato che "se avessero voluto realizzare un motion control, allora lo avrebbero fatto da soli, e anche meglio"; mentre Sony, dal canto suo, pareva totalmente disinteressata al progetto.



Dalle parti di Kyoto, dove il fallimento del Power Glove non aveva fatto perdere le speranze a chi sognava di creare una console basata sul movimento del proprio corpo, si dimostrarono decisamente più accondiscendenti, tanto che il giroscopio brevettato da Quinn sarebbe stato sviluppato addirittura per Gamecube. La dirigenza impose tuttavia di aspettare che la tecnologia fosse più matura, e così iniziarono a progettare direttamente la nuova console che sarebbe stata Nintendo Wii.

Il led blu che cinguetta in codice morse

Come molte altre console, anche Nintendo Wii disponeva di un led colorato che, almeno inizialmente, molti pensarono servisse a notificare l'inserimento del CD nell'apposito vano. In realtà l'iconico led blu fungeva più da notifica per la ricezione di messaggi, emettendo luce con una certa frequenza e una certa intensità ogni volta che ne arrivava uno nella sezione dedicata.

Fu proprio la particolarità di questo lampeggio a suscitare quasi una morbosa curiosità in molti utenti, i quali arrivarono a chiedersi ossessivamente se non ci fosse un qualche significato nascosto, inondando così di domande la casa di Kyoto.



Il mistero venne svelato quando, alla Game Developers Conference del 2008, Takashi Aoyama - uno degli ingegneri che lavorò a Wii - rivelò che il led blu era stato progettato per replicare in codice Morse il cinguettio tipico del Bush Warbler, una specie di uccello dal canto fortemente riconoscibile molto diffusa in Asia. Sulle motivazioni dietro questa scelta non sono mai state fatte dichiarazioni, anche se alcuni sostengono che il tutto si riconduca a un gioco di parole in quanto "Warbler" in giapponese indica il nome dell'annunciatrice femminile che solitamente presiede e annuncia eventi come le partite di baseball o i comizi elettorali.

Il design di Nintendo Wii

Per un'azienda incline alla portabilità come Nintendo, le dimensioni contano parecchio, motivo per il quale non stupisce che le console della casa di Kyoto scendano spesso a compromessi di vario genere sul lato tecnico. Il caso di Wii non è tanto diverso da quello di altri hardware, come per esempio DS e Switch. Leggenda vuole che, mentre gli ingegneri di Nintendo stessero cercando una soluzione ottimale per inserire il motion control e ottenere al contempo una buona resa grafica, lo storico presidente Satoru Iwata convocò una riunione in cui disse loro che la console non doveva essere più grande di due custodie per Dvd impilate una sopra l'altra.

Quel che premeva a Iwata era rendere la console il più piccola e leggera possibile, in modo che i giocatori potessero spostarla con grande semplicità da una stanza all'altra, o persino da una casa all'altra, riuscendo sempre a collocarla accanto al televisore per far funzionare al meglio il motion control. La sfida era decisamente ardua, e infatti il risultato ottenuto dagli ingegneri fu una console decisamente piccola, con un peso di 1.2 kg, ma con una potenza solo di due volte superiore al precedente Gamecube, cosa che - col senno di poi - sappiamo non arrestò minimamente il successo di Wii, anche se all'epoca non mancarono le reazioni negative.

Usare due candele al posto della sensor bar

Il funzionamento della sensor bar di Wii è tutto sommato semplice: al suo interno sono presenti due emettitori di raggi infrarossi che vengono captati dal Wiimote per triangolare la propria posizione e quindi restituire a schermo i movimenti che si eseguono con il controller. Questo significa che, in caso di malfunzionamento della barra, ad esempio, potrebbe non essere così complicato trovare un modo per risolvere il problema. E da questo punto di vista, dobbiamo dirlo, sono state escogitate soluzioni alquanto bizzarre.

La più assurda di tutte è quella che consiste nel sostituire direttamente la barra con due candele, che con la loro fiaccola si prestano a emettere lo stesso tipo di segnale che utilizza il telecomando per rilevare la posizione del giocatore. Dovete semplicemente prendere due candele di cera e posizionarle davanti - magari non troppo vicino - al televisore e accenderle; potrete giocare tranquillamente con la vostra Wii senza barra e a lume di candela!

Il browser Opera per navigare sul web

Per quanto tecnicamente limitata, Wii è stata una console per certi aspetti sorprendente e quasi avveniristica. Fu infatti la prima console casalinga a dotarsi di un browser con cui navigare liberamente sul web, grazie a un accordo stipulato dalla casa di Kyoto con Opera Software. A solo un mese dall'uscita della console, avvenuta nel novembre del 2006, fu introdotta una versione di prova dell'omonimo browser, il quale permetteva di connettersi a Internet direttamente dal televisore di casa.

Attraverso l'uso del telecomando Wii si potevano così cercare i risultati sportivi, accedere a contenuti multimediali, controllare il meteo e persino giocare ad alcuni flash game, facendo di Wii la prima console a supportare la distribuzione digitale di giochi e applicazioni attraverso il Canale Wii Shop. A detta degli utenti, tuttavia, il controller non era poi così comodo da utilizzare per navigare in rete, ma - essendo Wii dotata di porte USB - non ci volle molto prima che qualcuno ebbe l'idea di collegarci mouse e tastiera.

Vitality Sensor, la periferica mai uscita

È il 2009 e Satoru Iwata in persona annuncia sul palco dell'E3 una nuova stravagante periferica per Nintendo Wii. Si tratta del Vitality Sensor, un aggeggio nel quale infilare il dito affinché il sistema rilevi alcuni parametri del proprio stato psico-fisico mentre si sta giocando. Se siete rimasti un po' perplessi da questa descrizione, sappiate che lo furono anche gli spettatori, vista l'assoluta mancanza di dettagli o chiarimenti sul funzionamento della periferica.

Stando al brevetto che venne depositato da Nintendo e che fu in seguito analizzato da Siliconera, il Vitality Sensor sarebbe stato in grado di capire quando l'utente inspirava e quando espirava, in modo da riflettere le due azioni a livello di gameplay per portare il giocatore ad avere un respiro più rilassato e così abbassare i livelli di stress. Un'idea senz'altro avanguardistica, che tuttavia non vide mai la luce a causa proprio delle sue stesse ambizioni. Il progetto, dopo anni di silenzio, venne infatti cancellato ufficialmente nel 2013, e Iwata dichiarò: "non siamo riusciti a farlo funzionare come ci aspettavamo e aveva un'applicazione più ristretta di quanto avessimo inizialmente pensato".

Wii d'oro per la regina d'Inghilterra

Vi sembrerà assurdo, ma nel 2009 THQ venne commissionata da Nintendo per mandare in produzione una Wii placcata in oro 24 carati. Lo scopo? Fare un regalo a Sua Maestà la regina Elisabetta II in occasione del lancio di Wii Big Family Games. Stando a quanto riportato allora da una fonte anonima di Palazzo al Sunday People, la regina d'Inghilterra nutriva infatti una gran passione per la console, in particolare per il gioco del bowling contenuto in Wii Sports.

Da qui l'idea di farle un regalo per celebrare al contempo l'uscita del nuovo titolo. Ma spedire a Buckingham Palace una console come un'altra sarebbe stato inelegante, e per questo si decise di rivestirla in oro e dare alla macchina di Nintendo un aspetto decisamente più regale.



Sfortunatamente, le cose non andarono come previsto, poiché per ragioni di sicurezza non era consentito recapitare doni non richiesti a sua maestà, così la regina Elisabetta dovette rinunciare alla console, la quale - una volta rispedita al mittente - entrò nel circuito del collezionismo per essere poi rivenduta a un collezionista anonimo alla somma di 36.000 $.

Il telecomando multifunzione

Sappiamo tutti che Nintendo Wii è stata la prima console a utilizzare un controller wireless grazie alla tecnologia Bluetooth, cosa che la rende senz'altro un hardware rivoluzionario.

Proprio questo suo aspetto avanguardistico ne fece anche un perfetto banco di prova per molti ingegneri che poterono così studiare nel dettaglio la console e sperimentare idee di ogni tipo. Sfruttando la tecnologia Bluetooth, era infatti possibile servirsi del telecomando Wii per comunicare con tutti quei dispositivi che utilizzassero lo stesso sistema di sensori, e così il controller divenne ben presto un telecomando universale, in grado persino di aprire le porte del garage di casa. Sulla scorta di questa mania, nel 2007 qualcuno si divertì a diffondere su Internet l'immagine di una periferica vera e propria: il WiiHelm. Si trattava di un caschetto con incorporato il Wiimote, la cui utilità - come si poteva vedere nel video creato ad hoc dal rivenditore ThinkGeek - sarebbe stata quella di poter giocare muovendo solamente i muscoli del collo in modo da avere le mani libere. Naturalmente si trattava di una bufala messa in giro per irretire qualche fan di Nintendo, cosa che, a quanto pare, è accaduta.

L'ultimo gioco uscito per Wii

Nonostante Nintendo Wii sia stata ufficialmente dimessa nell'ottobre del 2013, ben 7 anni dopo uno sviluppatore decise di far uscire il suo ultimo gioco anche per questa console (insieme a Wii U). Stiamo parlando di Shakedown: Hawaii, un action-adventure open world in stile pixel art sviluppato da Vblank Entertainment, che venne pubblicato principalmente su PlayStation 4, PlayStation 5 e Windows, oltre alle due console di Nintendo ormai superate da Switch.

Le ragioni di questa scelta piuttosto curiosa sembrano spiegarsi con l'attitudine dello sviluppatore canadese a mantenere sempre un contatto con il passato del mondo dei videogiochi, tanto che il suo gioco precedente, Retro City Rampage, ha ricevuto addirittura un porting per NES. Detto ciò, è evidente che una decisione di questo tipo avesse come obiettivo quello di stuzzicare il pubblico collezionista, dando loro la possibilità di mettere le mani su un pezzo più unico che raro. E infatti, con Shakedown: Hawaii, Nintendo Wii registra il curioso record di aver visto l'ultimo gioco pubblicato a ben 7 anni di distanza dalla sua ufficiale dimissione.