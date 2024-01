Non conoscete Granblue Fantasy? Cosa dovete sapere prima di Relink

L'attesa è stata insostenibile, ma dopo anni di posticipi Granblue Fantasy: Relink atterrerà su PS4, PS5 e PC il primo febbraio (per approfondire, ecco tutte le nuove uscite videogiochi di febbraio 2024) per accogliere nel suo immaginario gli appassionati di JRPG. Come più volte accennato su queste pagine, la nuova creatura di Cygames non ripercorrerà le vicende raccontate nel gioco mobile da cui tutto ha avuto inizio, ma al contrario esplorerà un episodio assolutamente inedito che andrà a incastrarsi durante il lungo viaggio intrapreso da Gran/Djeeta e Lyria.



Proprio per questa ragione, nell'incipit del gioco il cast principale sarà già al completo e il titolo darà per scontato che l'utente abbia già una certa familiarità con l'universo di Granblue Fantasy (ve ne abbiamo parlato anche nella nostra più recente prova di Granblue Fantasy: Relink).



Dal momento che il gioco mobile di Cygames non è mai approdato ufficialmente nel nostro lato del globo, abbiamo preparato una sorta di guida introduttiva con tutte le informazioni di cui potreste aver bisogno prima di addentrarvi per la prima volta nel vastissimo universo di Granblue Fantasy. Siete pronti a solcare i cieli?

La creazione delle isole fluttuanti

Stando a quanto narrato dal mito della genesi, in tempi antichissimi l'onnipotente divinità della creazione plasmò un mondo traboccante di isole fluttuanti, affinché queste potessero a loro volta generare la vita e prosperare.



Col passare del tempo, però, gli uomini che popolavano gli arcipelaghi fra le nuvole si ribellarono al loro creatore, che ironicamente si divise in due divinità minori: detenendo il potere della distruzione e della rigenerazione, la prima prese il nome di Bahamut e, rimanendo nel regno celeste, continuò a sottoporlo per eoni a cicli di devastazione e rinnovamento, mentre la seconda, dotata del potere della creazione, scomparve in fondo ai cieli per genere una copia mondo originale e dar vita alla razza degli Astrali.

Tuttavia, dal momento che la divinità della creazione non aveva il potere di distruggere, ma poteva soltanto generare dal nulla, ogni mondo da lei generato andava inesorabilmente incontro alla stagnazione. Probabilmente a causa di ciò, diverso tempo dopo gli Astrali invasero il regno celeste e, avvalendosi di una forza schiacciante, cercarono di assumerne il controllo; a sorpresa, però, gli abitanti del cielo riuscirono in qualche modo a respingerli, consentendo al loro mondo di entrare in un periodo di pace perdurato sino ai giorni nostri.

Geografia del regno celeste

Composto da centinaia di isole che fluttuano come per magia sopra le nuvole, il mondo di Granblue Fantasy è suddiviso in almeno otto "Skydom", ossia delle aree paragonabili ai nostri mari e formate da un certo numero di isole. I più noti sono Phantagrande, Nalhegrande e Oarlyegrande, ossia gli Skydom esplorati finora dall'equipaggio dell'aeronave Grandcypher, ma nell'oceano di nuvole si ergono anche Amahtgrande, Ecksegrande, Kahlesgrande e Wahnungrande, vale a dire a quattro Skydom sotto il controllo del cosiddetto Vero Re.

L'ottavo e al momento ultimo Skydom conosciuto è quello di Zegagrande, una zona misteriosa collocata all'estremità del mondo e che a quanto pare è sorvegliata da potenti venti e creature primordiali. Menzionato più volte durante i fatti di Granblue Fantasy, proprio l'inesplorato Zegagrande sarà la destinazione dei nostri eroi in Granblue Fantasy: Relink, che stando alla sinossi ufficiale fornitaci da Cygames dovranno lottare per far luce su una serie di intrighi e decidere il futuro dell'intero regno celeste.

La ragazza dell'azzurro e il suo guardiano

La trama del gioco mobile di Granblue Fantasy ruota attorno alla figura chiave di Lyria, una misteriosa fanciulla dotata di straordinari poteri che le consentono di evocare terrificanti Bestie Primordiali (o Astrobelve).

Intenzionato a soggiogare le suddette per poi impiegarle alla stregua di armi nella lotta per la conquista del regno celeste, l'Impero Erste ha tenuto in ostaggio e compiuto degli orribili esperimenti sulla dolce Lyria, e almeno finché questa non è fuggita assieme al cavaliere Katalina Alize, luogotenente imperiale che ha preferito diventare una traditrice piuttosto che lasciare la ragazzina indifesa nelle mani dei suoi subdoli superiori. Dopo aver rubato una piccola imbarcazione, le due donne hanno quindi cercato di nascondersi e allontanarsi il più possibile da Erste, ma a causa dell'incapacità di Katalina di governare da sola un'aeronave si sono purtroppo schiantate su Zinkenstill, una remota isola solitaria del Phantagrande Skydom.



I protagonisti veri e propri della vicenda sono invece Gran, aspirante aviere nato e cresciuto su Zinkenstill, e Djeeta, ossia la sua controparte femminile: benché abbiano nomi e personalità non proprio identiche, va infatti specificato che i due ragazzi formano in realtà un unico individuo, in quanto il giocatore - sia nel titolo mobile che in Granblue Fantasy: Relink - può passare in qualsiasi momento da Gran a Djeeta e viceversa, a seconda delle proprie preferenze.

Abbandonato dal padre quando era ancora molto piccolo, il nostro alter-ego sogna di lasciare Zinkenstill per cercare Estalucia, fantomatica isola degli Astrali che secondo le leggende si troverebbe oltre i confini del cielo stesso.L'occasione tanto desiderata per prendere il volo e raggiungere il genitore, che stando a una vecchia lettera sarebbe già sull'isola delle stelle, si presenta quando Gran/Djeeta incontra per la prima volta in Lyria, Katalina e le truppe di Erste al loro inseguimento.



Determinato a proteggere la fanciulla dalla folta chioma azzurra, l'eroe si batte coraggiosamente contro l'enorme idra sotto il controllo del capitano Pommern, ma sfortunatamente rimane ucciso dalla bestia implacabile, costringendo Lyria a un gesto disperato: nel tentativo di rianimare Gran/Djeeta, la ragazzina decide di collegare la propria vita a quella dell'amico caduto, riuscendo in qualche modo a riportarlo in vita e per di più a evocare il gigantesco Proto Bahamut. Divenuti letteralmente "due corpi e un'anima", una volta sconfitto il nemico Lyria e Gran/Djeeta partono dunque alla volta di Estalucia, affinché ambedue possano realizzare i rispettivi desideri.

La Grandcypher e il suo equipaggio

Oltre a Gran/Djeeta, Lyria e Katalina, l'equipaggio principale della Grandcypher - l'aeronave che accompagna i nostri eroi in giro per il mondo celeste - comprende diversi altri individui che questi hanno incontrato di isola in isola. Il primo ad "arruolarsi" è stato Rackam, un pilota di aeronavi, nonché vero proprietario della stessa Grandcypher, che per diverso tempo è rimasto bloccato a Port Breeze, seguito a ruota libera da Io Euclase, giovanissima maga proveniente dal Ducato di Valtz e intenzionata ad annientare il malvagio Impero Erste, l'astuto Eugen, un soldato veterano che per qualche tempo ha guidato le Isole Auguste, e infine Rosetta, affascinante quanto misteriosa donna di Lumacie che sostiene di essere molto più anziana di quanto invece dimostri.

Ciascuno di questi avieri prenderà parte alla campagna principale di Granblue Fantasy: Relink, che nelle missioni online e nei raid permetterà persino di indossare i panni di svariati personaggi fanfavorite del gioco mobile, come ad esempio Narmaya, Zeta, Cagliostro, Ferry o Percival.



Dal momento che questi non fanno però parte del cast principale, e persino nel gioco mobile possono essere reclutati attraverso meccaniche gacha, è molto improbabile che la narrazione approfondisca la caratterizzazione dei vari compagni "occasionali", anche perché Cygames ha già confermato l'intenzione di aggiungerne altri attraverso futuri aggiornamenti di Granblue Fantasy: Relink.

Nel caso desideriate scavare ulteriormente nella mitologia della serie e nel background dei suoi protagonisti, vi suggeriamo di recuperare l'adattamento a fumetti pubblicato in Italia da Planet Manga, che in soli sette volumi copre i primi sei archi narrativi della vicenda, o comunque di visionare gli episodi di Granblue Fantasy: The Animation che Cygames ha recentemente pubblicato sul proprio canale YouTube (a proposito, qui trovate la nostra recensione della seconda stagione di Granblue Fantasy: The Animation). In questo modo, quando Relink atterrerà finalmente su PC e console, non vi occorrerà altro per lasciarvi conquistare dal suo incredibile immaginario fantasy.