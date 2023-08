Non esiste solo Red Dead Redemption: l'epica storia dei giochi western

Parlando del binomio videogiochi-western, probabilmente molte persone pensano subito a Red Dead Redemption, che ha saputo proporre un vibrante open world in cui poter vivere il mito della frontiera. Dopo la sua pubblicazione nel 2010, Rockstar Games ha sviluppato Red Dead Redemption 2, che è uscito nel 2018 e ha raccolto un gran numero di premi e di apprezzamenti (a proposito, cavalcate fino al vecchio West nella nostra recensione di Red Dead Redemption 2).



Le due produzioni però non sono nate dal nulla. In parte perché - sebbene si tenda a dimenticarlo - l'avventura di John Marston era già il seguito di un titolo precedentemente pubblicato da Rockstar: Red Dead Revolver (2004). Ma, soprattutto, perché il medium si era già interfacciato con l'immaginario western, e più volte anche.



La scelta metodologica

I videogiochi di cui si parlerà più avanti sono stati selezionati seguendo una delle due accezioni che è possibile dare al concetto di "western": quella più immediata, legata alla scelta di un determinato contesto e periodo storico. Si tratta, quindi, di titoli che ripropongono i miti, gli immaginari e le ambientazioni di quello che è stato il cosiddetto "selvaggio West", quando i pionieri avviarono la progressiva colonizzazione del versante ovest del Nord America, nel corso dell'800.

Oltre a questo, si può osservare quello che è un certo impianto narrativo comune ai racconti western: uno scontro tra due individui, inserito nella cornice di una microcomunità, in un territorio di frontiera. Osservando le principali storie del western cinematografico, insieme a molti precursori letterari (per quanto non ci siano particolari rapporti di filiazione diretta, tra i due) è questo il fulcro di moltissime vicende.



Come intuibile, tutto ciò comporta la possibilità di avere delle narrazioni dall'impianto western anche in contesti molto lontani dalla specificità cronotopologica del Nord America nel 1800. Tanto per fare un esempio di passaggio, il film Fantasmi da Marte (Ghosts of Mars, 2001) di John Carpenter è un horror fantascientifico creato sulla base strutturale di un film western.

Al pari di un'altra pellicola firmata dal regista, Distretto 13 (Assault on Precint 13, 1976), Fantasmi da Marte recupera moltissimi elementi dal celebre Un dollaro d'onore (Rio Bravo, 1959) di Howard Hawks. Passando ai videogiochi, ci si soffermerà solo su quelli che richiamano esplicitamente l'immaginario visivo del selvaggio west, lasciando fuori i corrispettivi videoludici di operazioni come Fantasmi da Marte. In molti casi, ovviamente, ci si trova davanti a storie che presentano entrambe queste declinazioni del western, sia come immaginario sia come struttura narrativa.



I primi western videoludici

Il mito del selvaggio West entra molto presto nella storia del medium. Nel 1971, infatti, viene realizzato The Oregon Trail, un titolo a scopo educativo in cui si controlla un gruppo di coloni che sta viaggiando lungo la pista dell'Oregon, una delle principali direttrici seguite da cercatori d'oro, minatori e coloni nella seconda metà dell'800. Tre anni dopo la sua realizzazione, nel 1974, il videogioco ha avuto la sua prima, effettiva, diffusione su larga scala.

Da lì in avanti sono arrivate numerose altre versioni, che a un certo punto hanno anche introdotto una componente visiva a quella che, fino ad allora, era una avventura esclusivamente testuale. Alla Game Developers Conference (GDC) del 2005 è stato presentato il postmortem di The Oregon Trail da uno dei suoi creatori originari: Don Rawitsch. È stato un momento utile per osservare come, a distanza di molto tempo dalla sua pubblicazione, sia rimasto vivo nella mente di molte persone. Per molti The Oregon Trail ha rappresentato il primo avvicinamento al videogioco e gode di un'importanza fondamentale nella storia del gaming: del resto ha saputo mostrare le potenzialità educative del medium. Nel corso degli anni, infatti, è stato positivamente ricordato più e più volte per la sua capacità di insegnare attraverso la componente ludica com'era la vita di coloro che partivano per il selvaggio West in cerca di fortuna. Non sono mancate, va anche detto, alcune critiche all'impianto del gioco, che rafforzerebbe una visione colonialista del mondo (come nell'articolo accademico Who Gets to Die of Dysentery?: Ideology, Geography, and The Oregon Trail di Katharine Slater).



In ogni caso, la storia del videogioco finisce per legarsi fin da subito all'immaginario western. Un immaginario che, non a caso, esplode nel decennio successivo, man mano che diventa possibile inserire rappresentazioni visive più elaborate all'interno dei titoli, così da poter mostrare a schermo personaggi e ambientazioni del West. Vale la pena ricordare almeno alcuni di questi prodotti. Uno tra i primi è Gun Fight (1975), che apre un periodo di arcade giapponesi che raggiungono anche il mercato statunitense. Due cowboy si affrontano con le loro pistole, in quello che sembra essere un deserto, vista la presenza di alcuni cactus che possono essere utilizzati come riparo. Pur con i pochi elementi a sua disposizione, tematizza con chiarezza l'idea del duello in un contesto di frontiera.

Pochi anni dopo è il turno di Sheriff (1979), un arcade in cui si controlla uno sceriffo che deve affrontare diversi banditi, mentre cerca riparo dietro a dei carri, per difendere la città e salvare la sua fidanzata. Questo videogioco è stato realizzato da Nintendo ed è probabilmente il primo prodotto a cui ha lavorato Shigeru Miyamoto (il creatore di Super Mario, di The Legend of Zelda e molto altro) come artista. Può anche essere ricordato tra i titoli che stavano portando avanti alcune sperimentazioni sul sistema di coperture di Space Invaders (1978) con i suoi bunker protettivi, sostituiti qui da dei carretti molto più in linea con l'ambientazione, ma non dissimili nella funzionalità.

Un altro prodotto che è entrato nella storia, seppur per ragioni diversissime, è Custer's Revenge (1982), noto per essere uno dei primi videogiochi esplicitamente pornografici e per le numerosissime accuse di sessismo, razzismo e inneggiamento alla cultura dello stupro che ha ricevuto nel corso dei decenni. Illustrarne le caratteristiche è semplice: si controlla l'ufficiale George Armstrong Custer, il noto militare statunitense, che è qui praticamente nudo (indossa solo cappello, stivali e bandana) e deve raggiungere una nativa americana, anch'essa nuda, per copulare con lei, evitando le frecce lungo la strada.



Le successive edizioni, giunte a breve distanza dall'originale, hanno inserito alcuni cambiamenti, anche per cercare di depotenziare almeno le accuse più pressanti. La donna in copertina non è più legata a un palo e si lascia intuire che il rapporto sia consenziente; non ci sono più riferimenti al personaggio storico di Custer; viene anche realizzata una versione a parti invertite, General Retreat, in cui è la donna a raggiungere il soldato, mossa dal desiderio di avere un rapporto con lui.

Come intuibile, l'ambientazione western è solo un vago e bizzarro pretesto per mostrare una situazione erotica, ma ad ogni modo Custer's Revenge non può mancare in questa panoramica. Nello stesso anno, peraltro, il team di sviluppo (Mystique) aveva pubblicato anche altri due videogiochi pornografici per Atari 2600: Beat 'Em & Eat 'Em e Bachelor Party.



Gli anni '80 e l'abbondanza di giochi western

In particolare, tra il 1982 e il 1992 circa, si assiste a quello che è forse il periodo più ricco, numericamente parlando, per i videogiochi western. Emergono infatti moltissimi titoli appartenenti a vari generi e con meccaniche differenti incentrati su cowboy, indiani, pistoleri, coloni e cercatori d'oro. C'è Cliff Hanger (1984), in cui un cowboy deve eliminare un bandito utilizzando delle complesse trappole che ricordano quelle usate da Willy il Coyote contro Beep Beep nei cartoni animati (anche l'ambientazione è molto simile, con il canyon desertico). C'è Highnoon (1984) che omaggia fin dal titolo il film Mezzogiorno di fuoco (High Noon, 1952) di Fred Zinnemann. C'è Gunsmoke (1985), che invece cita la serie televisiva omonima, realizzata dal 1955 al 1975 (una delle più longeve di sempre, con i suoi oltre 600 episodi).

Highnoon (1984) Gunsmoke (1985)

Nessuno di questi ultimi due, comunque, è un adattamento ufficiale del corrispondente prodotto audiovisivo. C'è poi Express Raider (1986), o Western Express, in cui si gioca nei panni di un bandito al posto del solito sceriffo o rappresentante della legge. Se si osservano altri videogiochi del periodo, come Wild Gunman (1984), Bank Panic (1984), Outlaws (1985) Law of the West (1985), Mountie Mick's Deathride (1987), i banditi sono gli avversari da combattere, mentre i protagonisti incarnano la legge, sia come suoi rappresentanti ufficiali, sia come individui mossi da un forte senso di giustizia. Va detto, comunque, che Express Raider non è stato l'unico caso in cui ci si è trovati dalla parte dei malviventi: si possono ricordare anche prodotti come Train Robbers (1987), in cui bisogna assaltare dei treni in corsa per saccheggiare il vagone tesoreria.

In questo periodo si vedono anche produzioni su licenza come Lucky Luke: Nitroglycérine (1987), in cui si gioca nei panni del cowboy Lucky Luke, il noto personaggio nato nell'ambito del fumetto franco-belga. Tra gli omaggi c'è invece Spaghetti Western Simulator (1991), che nel titolo cita esplicitamente il western all'italiana (spesso definito, appunto, "spaghetti western"). Tra l'altro, compiendo un discreto salto temporale, il western comico di Bud Spencer e Terence Hill di film come Lo chiamavano Trinità... (1970) si è presentato nel medium videoludico con Bud Spencer & Terence Hill: Slaps and Beans (2017) e il suo seguito del 2023, due picchiaduro a scorrimento realizzati da Trinity Team. Tornando invece agli anni '80, è possibile notare la varietà di videogiochi che ottengono una declinazione western. Un ulteriore monito per ricordare che i generi "tradizionali" vanno spesso a sovrapporsi a quelli del gaming senza corrispondenze dirette.

Al fianco degli action si trovano anche prodotti come Locomotion (1985) - in cui bisogna gestire il viaggio di un treno che attraversa il West - e Western Games (1987), una serie di minigiochi in cui due cowboy si sfidano a braccio di ferro, nella mungitura delle mucche e così via. I riferimenti storici sono spesso vaghi e generici, eppure a volte capita di imbattersi in rimandi a figure realmente esistite. Oltre al famigerato e già citato Custer's Revenge si può per esempio ricordare The Wild Bunch (1984), in cui sono citati i nomi dei banditi che costituirono il mucchio selvaggio.



Il caso di Desperados

Con l'inizio degli anni '90, il numero di titoli ambientati nel selvaggio West tende a diminuire. Qualitativamente, però, emergono alcune produzioni degne di essere ricordate. Sebbene molti abbiano trovato una piena esperienza "West" con i due Red Dead Redemption di Rockstar Games, già prima della loro pubblicazione si è assistito all'uscita di alcuni videogiochi piuttosto interessanti. Merita sicuramente una menzione Desperados: Wanted Dead or Alive (2001).

Si tratta di un prodotto con visuale isometrica e una forte impronta stealth, in cui bisogna uccidere o stordire gruppi di nemici senza essere scoperti. Il protagonista principale è John Cooper, un abilissimo pistolero che viene ben presto affiancato da altri personaggi, ciascuno dei quali possiede abilità uniche, necessarie per distrarre i nemici e interagire con i vari elementi dell'ambiente. Il suo seguito, Desperados 2: Cooper's Revenge (2006) è stato un progetto ambizioso, sulla carta, ma martoriato da diversi problemi che hanno minato lo sviluppo del gioco. È interessante la scelta di mantenere la stessa impostazione del predecessore, spostando però il tutto in un ambiente tridimensionale, ma a distanza di anni questo risulta un ulteriore elemento negativo, perché l'esperienza appare invecchiata peggio rispetto a quella offerta dal capostipite della serie. Un ulteriore seguito, Helldorado (2007) ha attraversato fasi alterne di apprezzamento. In tempi più recenti è stato anche pubblicato Desperados III (2020), che si riavvicina alla struttura del primo capitolo, mediata da alcune novità e miglioramenti del nuovo team di sviluppo: Mimimi Games.

Desperados II (2006) Desperados III (2020)

Il team in precedenza aveva realizzato un altro videogioco stealth molto apprezzato: Shadow Tactics: Blades of the Shogun (2016). Come intuibile, l'ambientazione è diversa, ma i creativi sono stati in grado di utilizzare al meglio le loro conoscenze. Narrativamente, Desperados III è un prequel del capostipite e la storia che racconta è stata generalmente apprezzata.



Non solo Red Dead Redemption

Un'altra serie che merita di essere ricordata è Call of Juarez, col primo episodio pubblicato nel 2006. Anche questo sparatutto in soggettiva prevede un approccio stealth, almeno in alcune missioni, quelle legate a uno dei due personaggi giocabili (il giovane Billy e il reverendo Ray). Billy è un fuggitivo, ritenuto ingiustamente colpevole della morte della madre: è per questa ragione che Ray si è messo sulle sue tracce.

Ad ogni modo, Billy deve cercare di muoversi di soppiatto ogni volta che gli è possibile. Si segnala di passaggio anche un altro titolo ad ambientazione western, Gun (2005). Si tratta di un'avventura in terza persona in cui si alternano sparatorie, cavalcate e momenti stealth.



Laddove Gun è rimasto un'esperienza isolata, Call of Juarez ha invece visto dei seguiti, cominciando con Call of Juarez: Bound in Blood (2009), un prequel in cui si gioca nei panni di Ray e di suo fratello Thomas, al tempo della guerra civile statunitense. In seguito sono stati pubblicati anche Call of Juarez: The Cartel (2011), che però abbandona l'ambientazione del selvaggio West (pur mantenendo alcuni presupposti narrativi di quel genere di storie) e Call of Juarez: Gunslinger (2013), che torna invece all'immaginario western, seppur in un periodo in cui quel mondo è in declino.

Tra i videogiochi singoli vogliamo menzionarne altri che, per una ragione o per l'altra, sono meritevoli di attenzione. C'è per esempio Hard West (2015), solitamente indicato come la versione western della serie X-Com, uno strategico a turni in cui bisogna guidare una squadra di soldati contro degli alieni invasori. Oltre a una ricetta ludica molto simile, Hard West accoglie anche l'elemento sovrannaturale. C'è poi The Gunslinger (2011), uno sparatutto a scorrimento sviluppato per Kinect, in cui si utilizza una mano per controllare i movimenti del personaggio e l'altra per prendere la mira e sparare.



È interessante perché tematizza in modo molto particolare l'idea dello spettacolo teatrale di marionette. Anche in questo caso, l'ambientazione è un mondo western sopra le righe, contaminato da elementi sovrannaturali e contemporanei. Tutto ciò che ci si trova davanti dà l'idea di una rappresentazione messa in scena sul palco di un teatro.

Vale infine la pena ricordare Where the Water Tastes Like Wine (2018), perché offre un punto di vista molto curioso sulla narrazione orale, visto che parla di come le storie si evolvono passando di bocca in bocca. Il gioco è ambientato negli Stati Uniti, in un contesto cronologico imprecisato, dove sembrano sovrapporsi eventi di epoche diverse, tra cui figura quella del selvaggio West (qui la nostra recensione di Where the Water Tastes Like Wine). La cosa interessante è che nel prodotto molti dei miti della frontiera, con i suoi eroici cowboy e i suoi famigerati rapinatori, nascono in realtà da vicende ben più banali, di ladri di polli e picari, che col tempo generano però vere e proprie leggende. Questo rimane un ottimo monito da tenere a mente, quando si osservano le storie del selvaggio West (e non solo): sono narrazioni che si sono stratificate per decenni, attraverso l'aura mitica fornita prima dall'oralità, poi dai racconti e romanzi sui cowboy, seguiti da film e fumetti, arrivando infine ai videogiochi. In questa stratificazione del mito si finisce spesso per faticare nel trovare l'effettivo dato storico. Il che va benissimo, fin quando ci si ricorda che non si sta guardando un documentario ma un prodotto rielaborativo, che va a trasformare il dato storico anche quando guarda a esso con fedeltà e rispetto, come ha fatto Red Dead Redemption.