Non solo gdr: i migliori videogiochi di One Piece

Sebbene una buona metà dei titoli finora ispirati alla licenza piratesca di Eiichiro Oda non abbia mai raggiunte le coste dell'emisfero occidentale, a partire dal lontano 2000 il manga e l'anime di ONE PIECE hanno ricevuto una cinquantina di adattamenti videoludici, cui vanno sommate le partecipazioni dei singoli personaggi a progetti quali Battle Stadium D.O.N, J-Stars Victory Vs e il disastroso Jump Force. Giacché questi aumentano di anno in anno (ve ne avevamo parlato in un nostro speciale sui tie-in di ONE PIECE), in seguito all'uscita di ONE PIECE ODYSSEY abbiamo cercato di individuare i migliori esponenti di ciascun genere.

Picchiaduro: vent'anni di approdi mancati

Quando si parla di videogiochi tratti da anime e manga si tende a pensare immediatamente al genere dei picchiaduro, e in effetti ONE PIECE non fa esattamente eccezione.

Al pari di Dragon Ball, Naruto e tante altre famose opere a fumetti, quello del sensei Oda ha ispirato variati fighting game sin dai tempi della PSX, ciononostante nessuno di essi è mai riuscito a conquistare davvero il pubblico e la critica. Se i vari picchiaduro prodotti da Ganbarion in epoca PS2/GameCube erano contenutisticamente scarni e un po' svogliati, specie se confrontati con produzioni di ben altra caratura come ad esempio Dragon Ball Z: Budokai 3 o Naruto: Ultimate Ninja 3, che negli stessi anni poterono contare su roster di dimensioni spropositate, in tempi più recenti anche ONE PIECE: Burning Blood di Spike Chunsoft ha tradito le aspettative dei fan, proponendo un sistema di combattimento tutt'altro che divertente e un roster terribilmente sbilanciato.



In attesa di scoprire il nome del prossimo studio che si cimenterà nella tutt'altro che semplice impresa di realizzare un fighting game ispirato alla fortunata licenza, il picchiaduro di ONE PIECE che ricordiamo con più affetto è al momento "Grand Battle! Rush!" per PS2 e GameCube, che in Europa e Nord America venne proposto semplicemente col titolo di One Piece: Grand Battle (da non confondersi con l'omonimo gioco per PSX). Dotato di un cel-shading di onesta fattura, il prodotto vantava modelli poligonali deliziosi e contraddistinti dall'immancabile stile super deformed che caratterizzava la serie di Ganbarion, e che a onor del vero si adattava anche piuttosto bene ai toni scanzonati e vivaci dell'opera.

Al netto di piccoli difetti che minavano la giocabilità, come la scarsa intelligenza artificiale e l'insoddisfacente livello di difficoltà, coi suoi 19 lottatori One Piece: Grand Battle! Rush! sapeva quantomeno divertente e ricreare le atmosfere tipiche del fumetto, anche perché ciascuno dei combattenti poteva contare su un'ampia gamma di mosse spassose e bizzarre, che colorivano i pomeriggi passati a scazzottarsi con gli amici. Degna di menzione è anche la modalità chiamata Davy Back Fight, che ispirandosi all'omonimo (e canonico) concetto introdotto dal pirata Foxy chiedeva al giocatore di cimentarsi in sei mini-giochi.

Action/Adventure: Unlimited World Red (Deluxe Edition)

Da ONE PIECE: Round the Land per PS2 ai due episodi di Unlimited Cruise per Wii e 3DS, passando per quel ONE PIECE: Unlimited Adventure mai localizzato in Europa e accolto mediamente bene in Nord America, sono davvero tanti gli action/adventure che Bandai Namco e i studi hanno ambientato nel mondo di Luffy e compagni.

In barba al deludente World Seeker, che solo nel 2019 ci ha ammorbati con un open world scialbo e poco dinamico (per tutti i dettagli fiondatevi col Gom Gom Rocket sulla recensione di ONE PIECE: World Seeker), ad oggi il più interessante rimane senz'ombra di dubbio ONE PIECE: Unlimited World Red, che tra le altre cose incaricava l'utente di setacciare una manciata di isole e ricostruire i centri cittadini individuati lungo il percorso (in maniera non molto diversa da quanto accadeva nell'indimenticabile Dark Cloud di LEVEL-5). Recuperando le risorse necessarie, i pirati di Cappello di Paglia potevano infatti ampliare gli insediamenti umani e costruire delle strutture necessarie alla progressione: se per esempio il fabbro era in grado di migliorare il retino e la canna da pesca utilizzati per catturare le creature sparpagliate per il mondo di gioco, la farmacia forniva i medicinali necessari per rimettere in sesto il party dopo una faticosa battaglia, mentre l'orto rappresentava il luogo ideale per far scorta di viveri.



Per quanto concerne invece il piano ludico, il sistema di combattimento di ONE PIECE: Unlimited World Red consentiva di controllare un personaggio per volta, che tuttavia poteva essere sostituito in qualsiasi momento con uno due combattenti di supporto (solitamente manovrati dalla CPU). Alternando attacchi leggeri e pesanti, Zoro e gli altri componenti della ciurma acquisivano punti energia ad ogni avversario abbattuto, sbloccando l'accesso a rovinose mosse speciali accompagnate puntualmente da cutscene spettacolari.

Pubblicata su PC e console di ottava generazione nel 2017, non solo la Deluxe Edition di ONE PIECE: Unlimited World Red includeva tutti i DLC realizzati per precedenti versioni del gioco, ma ha beneficiato pure di una maggiore pulizia durante le innumerevoli cinematiche che intervallano la narrazione, proponendosi a conti fatti come l'edizione più completa e godibile del prodotto (per maggiori dettagli consultate la recensione di ONE PIECE: Unlimited World Red Deluxe Edition).

Hack and slash: la rivoluzione di Pirate Warriors 4

Il genere dei musou potrà anche essere malvisto in Occidente, ma è innegabile che la formula ludica sintetizzata dal team di Omega Force si sposi perfettamente alle caotiche e furiose dinamiche di ONE PIECE.

Non per nulla, i quattro Pirate Warriors di Koei Tecmo Games rientrano di diritto fra i più quotati e apprezzati tie-in tratti dall'epopea piratesca di Oda. Adattando in maniera abbastanza minuziosa gli archi narrativi più iconici del fumetto, ONE PIECE: Pirate Warriors 4 si è rivelato a suo tempo lo strumento ideale per avvicinarsi al franchise e mettersi rapidamente in pari con le più recenti avventure di Luffy. È stata però componente ludica ad averci sorpresi, in quanto lo sviluppatore Omega Force ha saputo escogitare una ricca serie di diavolerie capaci di diversificare gli oltre 40 personaggi giocabili e soprattutto svecchiare dei sistemi obsoleti che il brand si trascinava dietro da troppi anni.



Rimuovendo qualsiasi forma di esperienza e introducendo invece dei personali alberi delle abilità alquanto vasti, nonché il "livello ciurma" (un parametro che fa lentamente salire di grado tutti i bucanieri portati in missione), lo studio nipponico ha invero concepito un sistema di progressione alternativo ed efficace, che oltretutto incentiva l'utente a non ricorrere sempre ai soliti personaggi.

Se a questo aggiungiamo la meccanica dello scatto potenziato, che permette di urtare i nemici nelle vicinanze e all'occorrenza incrementa la velocità dell'eroe controllato, la possibilità di eseguire combo aree con tutti i personaggi del roster, e non per ultima l'introduzione di un nuovo e più intuitivo sistema di innesco degli attacchi speciali, ONE PIECE: Pirate Warriors 4 si è dimostrato un musou rivoluzionario e articolato (correte a rileggere le nostra recensione di ONE PIECE: Pirate Warriors 4), nonché uno dei più riusciti tie-in degli ultimi anni.

RPG: il trionfo di ONE PIECE ODYSSEY

Passando infine alla categoria RPG, non potevamo che scegliere il recente ONE PIECE ODYSSEY, ossia il gioco di ruolo a turni confezionato dallo stesso team di sviluppo che in precedenza aveva contribuito a realizzare il capolavoro che risponde al nome di Dragon Quest XI: Echi di un'Era Perduta. Suddividendo personaggi e avversari in tre diverse categorie, regolamentandone per giunta le debolezze e le resistenze con la morra cinese, i ragazzi di ILCA sono riusciti per la prima volta a valorizzare ciascun componente della ciurma di Capello di Paglia, elaborando un profondo sistema di combattimento che durante le fasi di lotta invoglia il giocatore a modificare costantemente la formazione in campo.

L'introduzione della "Scramble Battle Area" - simpatica meccanica che divide il terreno di gioco in quattro diverse aree, posizionando in maniera casuale gli eroi e i nemici ingaggiati - tiene inoltre a bada la monotonia e introduce una componente strategica da non sottovalutare. Al netto di una storia non interamente originale, ma che al contrario rivisita abbondantemente i più importanti archi narrativi del manga, ONE PIECE ODYSSEY ha insomma alzato l'asticella, rivelandosi una vera e propria lettera d'amore indirizzata a Eiichiro Oda e a tutti i fan del suo incredibile manga.