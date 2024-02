Non solo Lost Records Bloom & Rage: passato, presente e futuro di Don't Nod

È impossibile non annoverare Don't Nod tra gli studi più interessanti degli ultimi anni. Imperfette, originali, intime, sperimentali: le opere del team sono il frutto di un percorso artistico che, nonostante i cambiamenti del mercato, continua a essere coerente con il suo punto d'origine. Per molti utenti - tra cui il sottoscritto - titoli come Life is Strange hanno rappresentato uno spartiacque nell'evoluzione del medium e sulla percezione che abbiamo su di esso (qui la recensione di Life is Strange su smartphone). Approfittando dell'annuncio di Lost Records Bloom & Rage e dell'apertura di una nuova sede a Montréal, abbiamo discusso del passato, presente e futuro di Don't Nod con Michel Koch, membro storico dell'azienda.

La carriera di Michel, l'alba di un nuovo team e di Lost Records

Everyeye: Prima di cominciare, puoi raccontarci chi sei e come sei arrivato a lavorare per Don't Nod? Quale è stato il tuo percorso all'interno dell'azienda?



Michel Koch: Grazie per questa opportunità, è eccitante poter discutere del nostro nuovo progetto! Sono Michel Koch, Creative Director di Don't Nod e Game Director di Lost Records: Bloom & Rage. Sono entrato a far parte del team di Parigi nel 2008, anno in cui ha aperto l'azienda. Poiché avevo un background da illustratore e concept artist, ho cominciato come Lead Concept Artist per Remember Me, per poi assumere la posizione di Art Director durante il suo sviluppo.

Dopo il lancio di Remember Me (qui la recensione di Remember Me), ho continuato a lavorare come art director su numerosi progetti e prototipi, tra cui un piccolo titolo indie insieme a un ristretto numero di persone. Il nome in codice del gioco era "What If?", ed ero coinvolto come Art Director ma anche come co-creatore e co-Game Director.



Il progetto attirò l'attenzione di Square Enix, ed è così che Life is Strange è nato. Il titolo riscosse più successo di quanto pensassimo, tanto da darmi l'opportunità (e la fortuna) di continuare a lavorare non solo sull'aspetto artistico, ma anche sullo sviluppo narrativo e sulla struttura dei sequel: Le fantastiche avventure di Captain Spirit e Life is Strange 2. Dopo questo secondo episodio, insieme a Luc Baghadoust - produttore esecutivo della serie - abbiamo cominciato a riflettere su cosa fare dopo, lavorando per l'apertura di un nuovo studio a Montréal.



È così che siamo partiti quasi da zero per il nostro prossimo progetto. Per prima cosa abbiamo trovato la nostra nuova responsabile dello studio: Frédérique Fourny-Jennings, e con lei abbiamo costruito il team per quello che speriamo sia il primo gioco di un universo tutto nuovo: Lost Records: Bloom & Rage.

Everyeye: Partiamo subito da Lost Records: Bloom & Rage. Quando è stato annunciato ai Game Awards abbiamo subito pensato a Life is Strange: l'atmosfera nostalgica, le musiche, i colori. Come è nato questo progetto?



Michel Koch: Anche se Lost Records è una nuova IP e Bloom & Rage un nuovo gioco, ci sono sicuramente molte somiglianze con i nostri progetti precedenti. Innanzitutto perché lavoriamo con Jean-Luc Cano (lo sceneggiatore di tutti i giochi che ho diretto) fin da Life is Strange 1 ed entrambi condividiamo la stessa visione e lo stesso mondo immaginario, in particolare nei personaggi e nei temi che esploriamo. La maggior parte delle volte la creazione è un processo strano e non credo ci sia alcuna ricetta magica. Ogni progetto riflette il suo tempo: Life is Strange 1 parlava di come affrontare le incertezze della vita, come dimostra il suo meccanismo di riavvolgimento. Captain Spirit attingeva alla nostra infanzia, usando l'immaginazione come fuga dalla solitudine. L'attenzione di Life is Strange 2 per l'istruzione è stata influenzata dalla crescita della figlia di Jean-Luc.



Credo che Lost Records: Bloom & Rage sia il gioco che avevamo bisogno di creare all'inizio del 2020, durante il periodo più caldo della pandemia, quando avevamo più che mai fame di connessione, amicizia e comunità. Naturalmente stiamo ancora affrontando il nostro tema preferito, la nostalgia, e di cosa significhi guardare indietro, di quanto possiamo essere orgogliosi o amareggiati per le nostre scelte passate... questo è stato un valore fondamentale di tutti i nostri giochi precedenti e lo sarà anche per questo, ma stavolta ci concentreremo anche sugli adulti, sul presente, e non solo sugli adolescenti e sul passato.

Il processo creativo e gli anni '90 di Lost Records

Everyeye: I giochi di Don't Nod hanno uno stile spesso riconoscibile. Potresti parlarci del processo creativo dietro i vostri giochi?

Michel Koch: Lo studio, co-fondato dall'illustratore e direttore artistico Aleksi Briclot e dallo scrittore Alain Damasio, è sempre stato molto incentrato sull'arte e guidato dall'arte. Questo è il motivo principale per cui sono entrato a far parte di Don't Nod. Ho cercato di seguire, a modo mio, questa tendenza, a partire da Life is Strange, dove ho spinto per uno stile artistico impressionista e stilizzato. Volevo che il gioco sembrasse senza tempo (come la nostalgia) e che sostenesse il passare del tempo. Uno dei miei titoli preferiti di sempre è The Legend of Zelda: The Wind Waker, e ancora oggi la versione per Game Cube è splendida.

Quando si ha una forte direzione artistica e non si insegue il fotorealismo, è possibile creare immagini che non risulteranno mai obsolete e che permetteranno ai giocatori di concentrarsi sulle sensazioni, sulle emozioni, sugli stati d'animo e sull'atmosfera, piuttosto che essere accecati dai dettagli.



In Life is Strange 1 abbiamo utilizzato questo approccio stilizzato, sfruttando al tempo stesso gli strumenti che Unreal Engine ci metteva a disposizione per creare effetti di luce complessi e intricati, e li abbiamo spinti ancora più in là per ottenere un'illuminazione morbida e nostalgica che spero sia ormai una firma del nostro stile. Con Life is Strange 2 ci siamo spinti oltre, mantenendo questo stile di "concept art animata" ma aumentando i dettagli dei personaggi, migliorando le loro animazioni facciali e concentrandoci ancora di più sugli elementi paesaggistici per rappresentare la grandiosità del viaggio in auto necessario per raccontare la storia dei fratelli Diaz.



In Lost Records: Bloom & Rage applichiamo questi stessi principi, ma con una maggiore attenzione ai personaggi, assicurandoci che vi interessino e che proviate affetto per loro ancora più di prima, con forti progressi tecnologici nella resa dei capelli, degli occhi, nelle animazioni facciali, ecc. Come avrete visto nel nostro teaser, lo stile visivo del gioco è simile a quello di un film Pixar per giovani adulti o di una serie televisiva animata, con una miscela di colori tenui e saturi, parte integrante della nostra narrazione.

Aspettatevi i nostri caratteristici tramonti e luci, ma con un tocco di nostalgia anni '90, per un look spumeggiante ed etereo che vi trasporterà all'estate del '95.



Everyeye: Gli anni 90 sono stati un periodo di fermento sociale e culturale. Come mai avete scelto proprio questo periodo per Lost Records: Bloom & Rage? C'è qualche aspetto in particolare che volete esplorare?



Michel Koch: Poiché sia io che Jean-Luc siamo cresciuti negli anni '90 e abbiamo compiuto 40 anni intorno al 2020, la scelta delle due linee temporali in cui si svolge la nostra storia (1995 e 2022) è piuttosto personale. Gli anni '90, in particolare, rappresentano un'intersezione unica tra analogico e digitale, un periodo in cui il mondo si trovava sulla cuspide di una rivoluzione tecnologica ma ancora aggrappato alle sue vecchie abitudini. È un frangente intriso di nostalgia, ma anche segnato da significativi cambiamenti culturali e sociali.



Questo scenario è perfetto per esplorare i temi del cambiamento e della transizione, rispecchiando i viaggi personali dei nostri personaggi. C'è anche una certa crudezza negli anni '90. Era un'epoca in cui le relazioni venivano coltivate faccia a faccia e le esperienze erano più immediate e viscerali. Poiché scopriremo i nostri personaggi in entrambe le epoche, da adolescenti nel 1995 e da adulti nel 2022, questo ci permetterà di approfondire le dinamiche dell'amicizia e come questa possa evolvere nel corso degli anni: rafforzandosi o, al contrario, allontanandosi.

Ma non stiamo parlando di amicizie qualsiasi, bensì di un gruppo di ragazze e donne. Gli anni '90 sono lo sfondo perfetto per parlare di sorellanza, in particolare con l'emergere di movimenti guidati da donne come la scena musicale delle Riot Grrrl e accostarli ai giorni nostri per riflettere sui cambiamenti e sul viaggio percorso finora.

Personaggi e storie coinvolgenti

Everyeye: I giochi Don't Nod si contraddistinguono per l'utilizzo di personaggi ben caratterizzati. Swann, Nora, Autumn e Kat sembrano proseguire la tradizione e non vediamo l'ora di conoscerle meglio. Che cosa potete dirci sulle protagoniste del gioco?



Michel Koch: Life is Strange 1 e 2 erano molto incentrati sui personaggi, ma solo dopo la loro uscita mi sono reso conto di quanto siano importanti, di come siano la forza motrice di ogni scena in una buona storia interattiva. In Lost Records: Bloom & Rage abbiamo raddoppiato questo approccio, spingendo maggiormente l'interattività, le relazioni e l'intera storia, intorno al nostro cast principale di personaggi. Anche se i nostri titoli sono ispirati da spettacoli televisivi e film, i videogiochi sono un mezzo molto diverso per via della loro interattività.

Qualcosa che funzionerà nella scrittura di uno show televisivo non funzionerà quando si interpreta attivamente il personaggio. L'agentività del giocatore è al centro della nostra scrittura e del nostro design e cerchiamo sempre di spingerla oltre, trovando strumenti di design che aiutino l'utente a connettersi ancora di più con i personaggi. Il nostro processo inizia con i personaggi prima che con la storia stessa, per assicurarci di esplorare prima i loro possibili archi narrativi, il modo in cui questi saranno interattivi per i giocatori, il modo in cui daremo spazio ai giocatori per vedere parti di loro stessi nei personaggi e assicurarci che possano evolvere in vari modi che saranno rappresentativi e inclusivi per il nostro pubblico.



In Bloom & Rage giocherete nei panni di un membro di questo gruppo composto da quattro persone, e vi daremo gli strumenti per creare le vostre connessioni e il vostro attaccamento agli altri tre, con scelte e risultati significativi per le relazioni e la storia del gioco. Non posso ancora parlarne, ma stiamo lavorando duramente per migliorare il nostro sistema di dialogo per renderlo più naturale, più reattivo e per permettervi di trovare il vostro posto all'interno di un gruppo di amiche.



Everyeye: Life is Strange, Jusant ecc. sono un esempio di come i videogiochi possano raccontare storie mature e piene di significato. Sempre più giochi offrono storie adulte che spingono il pubblico a riflettere sul mondo che li circonda. Dont' Nod è stata una dei protagonisti di questo processo. Come vi fa sentire questa cosa?



Michel Koch: Come tutti gli altri, mi piace un buon blockbuster d'intrattenimento, ma nel 2010 era molto difficile trovare storie e giochi diversi. Rispetto all'industria cinematografica, quella dei videogiochi è ancora molto giovane e ci vuole un po' di tempo per raggiungere la varietà di generi e temi che la TV e il cinema offrono da oltre 100 anni!

Per quanto riguarda il cinema, ad esempio, sono stato a lungo attratto dai film indipendenti e dalle storie che fanno riflettere, e credo che questo sistato il motivo per cui abbiamo scritto il primo Life is Strange: semplicemente raccontare una storia interattiva che volevamo vivere come pubblico, e che all'epoca non era molto disponibile.



Sono orgoglioso di aver portato la nostra piccola pietra all'intero edificio e di aver contribuito a far accettare che i giochi possono essere più di quello che erano, con nuovi generi, nuove storie non raccontate, nuovi protagonisti inediti. D'altro canto, sono anche un po' preoccupato per lo stato dell'industria. Il 2023 è stato un anno fantastico per i contenuti, con tante storie che fanno riflettere, generi diversi, innovazione, giochi di qualità sia piccoli che giganteschi!



Allo stesso tempo, è stato uno degli anni peggiori, con licenziamenti multipli, migliaia di persone che hanno perso il lavoro, nonostante il raggiungimento del successo di critica. Sebbene molti creatori appassionati stiano realizzando giochi incentrati sui legami umani, sull'amicizia, sull'empatia e sui valori positivi, è importante riconoscere che l'industria del gioco opera in un contesto capitalistico. Stiamo assistendo alle conseguenze dell'avidità aziendale. Noi di Don't Nod siamo stati eccezionalmente fortunati e spero che potremo mantenere la nostra integrità per gli anni a venire, continuando a produrre giochi stimolanti e audaci.

Everyeye: Bloom & Rage sarà il titolo di debutto del vostro nuovo studio a Montréal. Quali nuove sfide state affrontando nel realizzarlo?



Michel Koch: Lost Records: Bloom & Rage segna un nuovo capitolo per noi, in particolare con la creazione del nostro nuovo studio a Montréal. Creare un team quasi da zero durante la pandemia ha presentato una serie di sfide, come adattarsi al lavoro a distanza o trovare i talenti giusti per dare vita alla nostra visione. C'è un senso di libertà incredibile, ma anche un po' spaventoso, perché comporta anche un certo peso di responsabilità. Con Bloom & Rage non stiamo solo creando un gioco a sé stante, ma stiamo gettando le basi per un universo esteso. Pur concentrandoci sulla narrazione e sui personaggi, stiamo anche pensando a narrazioni future che potrebbero derivare da esso. Bloom & Rage sarà un gioco completo con una propria storia, ma Jean-Luc e io stiamo già lavorando su come riportare questi personaggi e l'ambientazione per altre avventure, se i nostri giocatori le amano!

Lezioni dal passato e ispirazioni

Everyeye: Quest'anno Don't Nod compie 16 anni. Siete soddisfatti del vostro percorso? Se poteste riavvolgere il tempo come Maxine, cambiereste qualcosa? Quali sono gli insegnamenti tratti dal passato?



Michel Koch: La cosa buffa da quando lavoro a giochi sulla nostalgia, è che non mi piace pensare a cosa cambierei nella mia vita. Sono troppo ansioso e se avessi un potere di riavvolgimento sono abbastanza sicuro che lo farei all'infinito e morirei di vecchiaia prima ancora di decidere qualcosa. Quindi direi che sono molto soddisfatto di ciò che abbiamo fatto, sia dei successi che dei fallimenti. Insomma, stiamo lavorando a un gioco entusiasmante con un team fantastico nel nostro nuovo studio, e anche se lo sviluppo è difficile e non tutto è perfetto, almeno siamo lì, chissà se ci saremmo arrivati se avessimo fatto qualcosa di diverso!



Everyeye: Ci sono film, musiche, libri o fumetti che hanno influenzato lo sviluppo di Lost Records: Bloom & Rage?

Michel Koch: Come già accennato, io e Jean-Luc siamo cresciuti negli anni '90 e ci siamo sempre ispirati a creatori come David Lynch, Stephen King e a serie come X-Files e Buffy l'ammazzavampiri. Quest'epoca della cultura pop influenza pesantemente lo sviluppo dei personaggi e delle storie, soprattutto quando si tratta di aggiungere lievi elementi soprannaturali.

Crediamo molto nell'uso del realismo magico e della fantasia per amplificare le emozioni e le reazioni umane nelle nostre storie. L'aggiunta di questi strati crea colpi di scena e aumenta la posta in gioco, permettendoci di esplorare i nostri personaggi più a fondo e di immergere il pubblico in un mondo in cui l'impossibile diventa possibile.



Per Bloom & Rage, in particolare, pensiamo che sia un crogiolo di influenze come Twin Peaks, It, The Twilight Zone, Stranger Things, Paper Girls e Sharp Objects. Senza svelare alcun dettaglio per non fare troppi spoiler, possiamo dire che queste opere ci hanno aiutato a plasmare l'atmosfera e lo stile narrativo del gioco. È questa miscela di mistero, nostalgia e inquietudine che speriamo possa affascinare i giocatori e farli immergere nel mondo di Lost Records.



Everyeye: Per cosa si differenzia Lost Records: Bloom & Rage rispetto alle vostre opere precedenti?



Michel Koch: Sebbene Lost Records: Bloom & Rage condivida molto DNA con i nostri lavori precedenti, in particolare con il primo Life is Strange, cerchiamo sempre di innovare e spingere in avanti il genere dei giochi di avventura narrativa. Il nostro obiettivo principale è quello di migliorare ulteriormente l'agency del giocatore, a partire dal sistema di dialogo.

Vogliamo che gli utenti si sentano davvero come se stessero parlando per il loro personaggio, entrando profondamente in contatto con i dialoghi e diventando parte attiva della narrazione. In Bloom & Rage vi daremo più strumenti per farvi sentire come se foste parte di una discussione di gruppo con i vostri amici, permettendovi di reagire, interrompere e guidare le conversazioni. Stiamo anche spingendo per alcune altre novità nel design, ma è troppo presto per parlarne e non vedo l'ora di potervi dire di più in futuro!