Non pensate solo al calcio e a FC 24: altri 5 giochi sportivi per l'estate

FC24 (la nostra prova di EA Sports FC24 è qui per voi), Madden NFL 24 e NHL 24 e NBA2K24 (eccovi il nostro speciale su NBA 2K24) stanno per arrivare e le prossime settimane si preannunciano particolarmente "infuocate" per chi ama cimentarsi con le simulazioni sportive. In certe occasioni, per questioni di tempo o di spazio non siamo riusciti a coprire determinati titoli della categoria. Volevamo assolutamente rimediare, ecco perché abbiamo recuperato cinque giochi sportivi che hanno fatto il loro debutto negli ultimi mesi, e che hanno saputo colpirci per i motivi più disparati (anche non necessariamente positivi).



AEW: Fight Forever

C'era molto hype per AEW: Fight Forever, il primo videogioco ufficiale dedicato alla federazione di Tony Khan pubblicato da THQ Nordic. L'avversaria principale della WWE si sta facendo apprezzare in Italia non solo per la presenza nel backstage di volti come CM Punk, Matt Hardy, Daniel Bryan, Chris Jericho o di qualche leggenda della WCW come Sting, ma anche per la qualità del booking. AEW: Fight Forever segna anche il ritorno in azione del team Yuke's dopo la sorprendente separazione da Take Two e dalla serie WWE 2K (qui la recensione di WWE 2K23).

L'idea del collettivo era quella di proporre un titolo ispirato a due mostri sacri come "No Mercy" (Nintendo 64) e SmackDown: Here Comes the Pain (PlayStation 2): nobili le intenzioni, meno il risultato. AEW: Fight Forever piace per la sua impostazione più arcade rispetto alla serie WWE 2K e bastano pochi minuti per schienare qualche avversario sul ring o per eseguire delle finisher spettacolari.



Al netto di bug e problemucci vari il gameplay è piacevole e fieramente "old school" (ci sono un sacco di armi/oggetti per lottare). Per quanto concerne la realizzazione tecnica, i modelli poligonali di Kenny Omega, Cody Rhodes e soci non sono così lontani dalle loro controparti reali ma sono molti i lottatori che, per livello di dettaglio, sembrano appartenere alla generazione di Here Comes the Pain.

Il roster dei wrestler presenta dei buchi clamorosi - la situazione sta migliorando con la pubblicazione dei DLC - così come le modalità di gioco, davvero pochine: a parte la divertente carriera "Road To The Elite" (i minigiochi sono carucci) c'è poco altro da segnalare. I match con tanto di filo spinato di "Unsanctioned Lights Out" sono uno spettacolo (l'imminente "Stadium Stampede Battle Royale" sembra tanta roba!) ma a livello stipulazioni/tipologie di incontri siamo lontani anni luce dalla serie WWE 2K. AEW: Fight Forever è un titolo che ha del potenziale ma è ancora troppo acerbo, si pensi all'IA claudicante, e limitato nei contenuti. Resta da capire come si evolverà nei prossimi mesi.



Super Mega Baseball 4

Il "meraviglioso giuoco del baseball" sta attraversando un periodo di grande splendore su PC e console. Non c'è solo la serie MLB The Show di San Diego Studio a deliziare i seguaci di Ohtani, Judge, Machado, Harper e compagnia bella. Realizzata dallo studio indipendente canadese Metalhead Software, Super Mega Baseball ha decisamente impressionato EA, che infatti l'ha acquistata (il terzo episodio è giocabile nei servizi EA Play e Game Pass). Dopo un sontuoso SMB 3, per il quarto appuntamento Metalhead Software ha riproposto la stessa formula - stile cartoon e buon compromesso tra arcade e simulazione - con qualche interessante aggiunta.

Pur privo della licenza ufficiale della MLB (squadre e giocatori sono fittizi), SMB 4 mette sul piatto una pletora di modalità in cui spicca l'ottima Franchise. Per chi conosce a memoria la media in battuta di Ty Cobb o quanti HR ha realizzato in carriera Barry Bonds c'è da impazzire, comprese le oltre 240 leggende aggiunte (Babe Ruth, Hank Aaron, Willie Mays, David Ortiz o Mike Mussina sono reali e non hanno nomi fasulli).

SMB 4 si dimostra ottimo sia sfidando l'IA, sia giocando online (cross-play garantito tra PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch): il merito è da attribuire all'EGO, un parametro che permette di regolare l'IA in molteplici fasi di gioco. Se a livello di gameplay/longevità c'è davvero poco di cui lamentarsi, due paroline le meritano l'interfaccia di gioco e la gestione delle inquadrature: nel primo caso è facile perdersi tra i menu quando si è in battuta; nel secondo è anacronistico non poter scegliere l'angolazione della telecamera per giocare. Con il suo inimitabile stile caciarone e il suo gameplay raffinato, Super Mega Baseball 4 è il titolo ideale per chi si vuole avvicinare al baseball.



Pro Cycling Manager 2023

La simulazione manageriale ciclistica realizzata dalla transalpina Cyanide Studio e prodotta da Nacon è un appuntamento imperdibile per chi segue le imprese dei vari Van Der Poel, Van Aert, Vingegaard o Hindley. Sul fronte agonistico il Bel Paese non è più ai vertici del ciclismo internazionale già diversi anni per mancanza di talenti. A mitigare la delusione degli appassionati nostrani è arrivato il nuovo Pro Cycling Manager 2023. L'aspirante Football Manager per ciclisti - il primo Cycling Manager risale al 2001 - si è presentato in tempo per l'accoppiata "Tour-Mondiale" più o meno nelle stesse condizioni dell'anno precedente: sulla carta interessante (260 corse, 700 tappe, 80 squadre e 800 ciclisti professionisti) ma limitato dalla solita quantità ingente di bug, crash e problemi vari (qui la recensione di Tour de France 2020).

Una situazione surreale che va avanti da diverso tempo e che Cyanide fatica a risolvere una volta per tutte. La maggior parte delle squadre del World Tour e dei ciclisti sono riprodotti con i loro nomi reali, altri sono fittizi per problemi di licenze: la community ogni anno si adopera per sistemare tutto e aggiornare il database. È stato implementato un nuovo sistema per programmare gli allenamenti, che purtroppo per ora non sembra dare i frutti sperati (la gestione dello sforzo nei tapponi di montagna è assurda mentre i trenini per sprintare presentano dinamiche poco realistiche).



La progressione nella Carriera è stata migliorata, e sono stati fatti dei passi avanti in merito alla presentazione visiva. Detto questo, i ciclisti hanno tutti lo stesso physique du rôle e il pubblico è praticamente immobile. I tapponi di montagna permettono di apprezzare finalmente salite e pendenze da un punto di vista altimetrico, mentre l'IA riesce a mandare in fuga i propri uomini per conquistare preziosi abbuoni e la maglia di miglior scalatore.



Certe problematiche in gruppo invece continuano a permanere: nelle corse in linea la simulazione di Cyanide propone - per le volate - cadute in quantità industriale. Da un punto di vista manageriale trattative, rinnovi e sponsorizzazione continuano a non convincere del tutto. Allo stato attuale è difficile acquistare Pro Cycling Manager 2023: meglio ripiegare su un'edizione precedente e aggiornarla con file e database della community.



Spikair Volley

La pallavolo su PC e console è merce rara: ogni tanto spunta fuori qualche titolo dedicato al beach volley e poco altro. Tralasciando le interpretazioni sul tema di Nintendo (vedi Switch Sports), per trovare un prodotto discreto in quest'ambito dobbiamo ritornare all'inizio del nuovo millennio quando venne convertito per Game Cube l'interessante Beach Spikers di Sega-AM2. Su Steam in early access ha fatto il suo debutto qualche mese fa Spikair Volley, un'interessante produzione firmata dai francesi Choc Abyss. Si tratta di una simulazione di pallavolo con squadre composte da 4 giocatori. Il duo di programmatori transalpini si è ispirato a Hyper V-Ball, un vecchio titolo per Super Nintendo pubblicato nel 1992 che proponeva match 4 vs 4, e al manga Haikyu!! realizzato da Haruichi Furudate.

Il comparto grafico sembra provenire dalla fine degli anni Ottanta o dalle produzioni a 8-bit: gli sprite (tanto per restare in tema) si muovono fluidamente sui campi da pallavolo. In attacco sono previsti diversi tipi di schiacciate e il tempismo gioca un ruolo essenziale nell'esecuzione dei colpi. Si possono realizzare delle diagonali strette, pallonetti e primi tempi, mentre in difesa non mancano poderosi monster block o salvataggi spettacolari. La parte più difficile resta la fase a muro, perché non è facile trovare il giusto timing. In cooperativa è possibile giocare in un ruolo preciso: per ora sono supportate le partite in locale e contro l'IA, con ben cinque differenti livelli di difficoltà.



A completare il tutto ci sono - per ora - un tutorial e un editor per aggiungere nuovi giocatori e squadre (i due team disponibili sono Francia e Brasile). È in arrivo la modalità MyClub e con buona probabilità il multiplayer online. Spikair Volley insomma merita di essere seguito con attenzione nei prossimi mesi ma già da adesso, se volete, potete divertirvi con un'apposita versione dimostrativa.



Out of the Park Baseball 24

Out of the Park Baseball è la miglior simulazione manageriale dedicata al mondo della MLB e adotta un approccio al baseball in stile "Moneyball", il metodo scientifico reso celebre da Billy Beane, general manager degli Oakland A's e superbamente narrato nel libro di Michael Lewis (quello da cui è tratto il lungometraggio "L'arte di vincere" con protagonista Brad Pitt). Il baseball è uno sport di numeri e statistiche: la serie Out of the Park Baseball su PC si distingue per il suo approccio scientifico offrendo all'appassionato una pletora di dati e analisi che fanno impallidire anche sua maestà Football Manager. Una simulazione semplicemente "enciclopedica" che viene utilizzata dalla stessa MLB e da diversi network statunitensi nelle loro analisi.

Pur essendo in possesso solo delle licenze ufficiali del campionato professionistico a stelle e strisce, quello coreano e della World Cup, OOTP 24 si conferma un prodotto sbalorditivo. Che ci si trovi nel bullpen o in un lussuoso skybox, il livello di profondità simulativa offerto permette di vivere un'esperienza di baseball autentica. Tra le chicche c'è la possibilità di rigiocare partite e stagioni storiche della MLB nel periodo compreso tra il 1871 (non abbiamo sbagliato data!) e il 2022, mentre per chi adora le modalità alla Ultimate Team non mancano le figure online da collezionare in "Perfect Team". Il motore 3D utilizzato per la rappresentazione delle partite sta facendo significativi passi in avanti rispetto alle ultime iterazioni (sulle animazioni c'è ancora da lavorare). È chiaramente un prodotto di nicchia, un gioiello consigliato a chi ha amato Moneyball ed è affascinato dalle potenzialità della Sabermetrica.