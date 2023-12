Non solo Ready or Not: 5 giochi FPS ultra realistici

È probabile che la recente pubblicazione della versione 1.0 di Ready or Not vi abbia avvicinato al mondo degli sparatutto in prima persona che puntano al realismo estremo. Se avete già spolpato il titolo VOID Interactive e cercate altre esperienze simili, abbiamo preparato per voi una lista di FPS realistici che tutti gli appassionati dovrebbero provare ancora una volta. Prima di iniziare, vi invitiamo a dare un'occhiata anche alla nostra recensione di Ready or Not.

Escape From Tarkov

In cima alla lista non potevamo certo non inserire Escape From Tarkov, probabilmente l'FPS realistico più popolare degli ultimi anni. Si tratta dell'extraction shooter più giocato tra quelli attualmente presenti sul mercato, sebbene sia disponibile esclusivamente su PC e proponga un gameplay incredibilmente punitivo. Ogni singolo aspetto della gallina dalle uova d'oro di Battlestate Games è complesso: dal semplice gunplay alla gestione dell'inventario, ciascun elemento richiede allenamento ed attenzione per poter essere padroneggiato al meglio.

Le bocche da fuoco risultano inoltre pesanti e possono essere modificate proprio come nel mondo reale, grazie anche alla presenza di un numero di accessori che fa invidia a qualsiasi altro sparatutto. Come in ogni FPS realistico che si rispetti, anche in Escape From Tarkov il minimo errore può tradursi nel game over, situazione che comporta anche la perdita di tutti gli oggetti nell'inventario.



Chi non dovesse apprezzare le meccaniche degli extraction shooter può ripiegare su Escape From Tarkov Arena, gioco attualmente in fase di test per alcuni degli utenti che hanno effettuato il preorder. Per chi non lo sapesse, si tratta di un arena shooter con il medesimo gunplay di EFT, ma più orientato al PvP e alla competizione di squadra.

Squad

Se oltre ad amare gli sparatutto in soggettiva dal gameplay realistico vi piacciono anche i titoli multiplayer su larga scala, allora non dovete lasciarvi sfuggire per nulla

al mondo Squad. Il titolo, firmato Offworld Industries, è un FPS le cui partite si giocano su mappe dalle dimensioni considerevoli, le quali possono ospitare un massimo di 100 giocatori divisi in due enormi squadre. Ciò che rende Squad un prodotto coinvolgente non è solo il gunplay che tende al realismo, ma anche il modo in cui si svolge una partita: i giocatori non devono limitarsi a sparare a vista i soldati ostili, ma devono impegnarsi nella costruzione di basi fortificate, pilotare veicoli e comunicare con gli altri membri della squadra. Dal momento che il team è composto da un numero così generoso di utenti, la comunicazione è essenziale per raggiungere la vittoria e occorre che all'interno di ogni fazione vi siano gruppi più piccoli con tanto di leader, proprio come nella realtà.

Arma 3

Sarebbe impossibile parlare di sparatutto in prima persona realistici senza citare almeno un episodio di Arma, una serie storica che qualsiasi appassionato del genere conosce. Il motivo per cui citiamo Arma 3 e non il più recente Reforger è molto semplice: al netto di un comparto tecnico meno avanzato (per vedere qualcosa di meglio bisognerà attendere l'arrivo di Arma 4, attualmente in sviluppo), si tratta del capitolo della serie Bohemia Interactive più completo tra quelli in commercio.

Sebbene vi sia un focus sulla componente multigiocatore, che cala gli utenti in un contesto bellico moderno e altamente realistico, il terzo Armed Assault include anche svariate missioni single player che incontrano il gusto di chi ama il realismo ma non vuole competere nelle modalità PvP. Molto importante è anche il supporto alle mod, che rende il gioco potenzialmente infinito grazie al lavoro svolto da una community attivissima. Non è un caso se DayZ, il noto survival game a base di zombi, è nato proprio come mod di Arma 2.

theHunter Call of the Wild

Quando si pensa agli FPS ultra realistici si pensa solitamente a giochi di guerra, ma non è sempre così. Ed è proprio per questo motivo che abbiamo voluto inserire in questo elenco anche theHunter: Call of the Wild, un prodotto imperdibile per chiunque voglia dedicarsi ad una sessione di caccia virtuale. Al netto degli anni che

questo simulatore di caccia ha sulle spalle, continua a trattarsi di un prodotto di riferimento per tutti gli appassionati e i motivi sono molteplici. Ovviamente alla base del titolo Expansive Worlds vi è un gunplay che punta al realismo, ma non è solo il comportamento delle bocche da fuoco ad imitare la realtà, poiché anche tutto il resto gode di grande cura sin nei minimi dettagli. All'interno dell'open world liberamente esplorabile, infatti, la fauna si comporta in modo credibile e sta al giocatore seguire le tracce della preda fino a trovare il suo nascondiglio e stanarla. A rendere il pacchetto più ricco ci pensano poi la modalità multiplayer cooperativa, che permette di esplorare il mondo di gioco in compagnia di un cacciatore alleato, ed una quantità consistente di espansioni gratuite e a pagamento che ampliano a dismisura l'offerta.

Six Days in Fallujah

Altro titolo imperdibile per chi vuole il realismo a tutti i costi in uno sparatutto in soggettiva è Six Days in Fallujah (sulle nostre pagine potete trovare un hands-on dell'Accesso Anticipato di Six Days in Fallujah). Come ben ricorderete, il titolo firmato Highwire Games ha subito uno sviluppo assai travagliato e, dopo anni fatti di polemiche e rinvii, ha raggiunto gli scaffali virtuali di Steam in Early Access.



Questo FPS proietta i giocatori nel bel mezzo della Seconda Battaglia di Fallujah nel 2004 con una serie di missioni che includono elementi procedurali ma si basano sulle testimonianze che il team di sviluppo ha raccolto sia dai soldati americani che dai civili che sono sopravvissuti a questi terribili eventi.

Il gameplay di Six Days in Fallujah punta al realismo estremo e ogni missione è incredibilmente complessa da portare a termine. Ogni edificio potrebbe nascondere una minaccia e la tensione è altissima, tanto che gli stessi sviluppatori hanno spesso accostato il loro gioco ad una produzione horror. Al momento il titolo è ancora incompleto, ma nel corso del tempo si sta aggiornando a cadenza regolare con nuovi contenuti e non escludiamo che nel giro di qualche mese possa uscire dall'Accesso Anticipato.