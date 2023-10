Non servono i capolavori per divertirsi con i videogiochi!

Nonostante una recensione sia fondamentalmente uno strumento volto a mettere a nudo i pregi e i difetti di una produzione, nonché sottolineare eventuali peculiarità e infine dare un valore complessivo alla somma di tutte le sue caratteristiche, al fine di aiutare il lettore a capire se un determinato videogioco abbia o meno i requisiti per divertirlo, oggigiorno si assiste invece a un fenomeno davvero triste e parecchio diffuso. Dimenticando che la sufficienza parte dal sei e che i titoli che ricevono valutazioni "medie" sono comunque in grado di sorprendere, portare in dote novità rivoluzionarie e in definitiva regalare delle esperienze dilettevoli, capita sempre più spesso che il pubblico si soffermi soltanto sul valore numerico a fondo pagina per stigmatizzare ed evitare sistematicamente tutti quei titoli che non ambiscono a chissà quali traguardi, ma che però sanno divertire.



Dopo avervi invitati a riflettere sulle differenze tra gli open world titanici e i giochi lineari, e sul perché queste filosofie ludiche diametralmente opposte siano ugualmente essenziali per il benessere del medium, vorremmo puntare stavolta i riflettori sul valore effettivo delle produzioni qualitativamente medie, che pur non essendo brillanti meritano eccome di essere giocate.

Il valore soggettivo

Prima di entrare nel vivo dell'argomento dobbiamo necessariamente rammentare a tutti una verità che, almeno in teoria, dovrebbe essere ovvia, ma che di questi tempi sfugge tanto ai fanatici (o "enthusiastic readers", se preferite) quanto al pubblico casuale. Essendo il concetto di divertimento estremamente soggettivo, non è assolutamente detto che un gioco capace di collezionare molteplici nove e mezzo riesca a soddisfare tutti i palati e a mettere d'accordo le varie categorie di giocatori.

Anzi, non è raro che i titoli più osannati da pubblico e critica abbiano alle spalle intere legioni di haters costantemente pronte a puntare il dito contro uno o più aspetti a loro avviso non esattamente riuscitissimi. A dimostrazione di ciò, il mercato è pieno di titoli estremamente validi dal punto di vista ludico e artistico, che pur essendo stati riconosciuti come capolavori dalla stragrande maggioranza sono spesso e volentieri afflitti da telecamere mediocri e altre problematiche di natura tecnica.



Chi ha ragione, in questi casi? I fan più irriducibili, che accecati dall'amore verso il loro gioco preferito sorvolano su mancanze tutt'altro che trascurabili, o i detrattori, che focalizzandosi unicamente sui difetti finiscono per sminuire o non vedere affatto i numerosi pregi di un prodotto? Nessuna delle due parti, probabilmente, poiché ciascuno di noi tende ad attribuire un'importanza e un peso diverso al benché minimo dettaglio, sia esso positivo o negativo. Allo stesso modo, un titolo tornato a casa con la sufficienza o anche uno generalmente malvisto può conquistare la sua fetta di pubblico con trovate particolari o innovative, che agli occhi di altri utenti possono apparire insignificanti.

Diamanti allo stato grezzo

Da Carrion a Dragon Ball Z: Kakarot, passando per Dead Island 2 (recuperate la recensione di Dead Island 2) o il recente Atlas Fallen, negli ultimi anni ci siamo cimentati con parecchi titoli che, per un motivo o per un altro, risultavano assai lontani dall'eccellenza, ma questo non li rendeva certo immeritevoli del tempo che abbiamo dedicato loro. Che si tratti di una produzione indipendente o di un cosiddetto "tripla A", ciascuno dei titoli soprammenzionati ha infatti saputo conquistare le nostre simpatie nonostante le numerose imperfezioni.

Per esempio, Dragon Ball Z: Kakarot compensa una piattezza scenica e una componente grafica altalenante con un sistema di combattimento che mescola semplicità e spettacolarità, tanto fanservice e un'impareggiabile fedeltà nei confronti del materiale originale: se le ambientazioni più celebri della saga sono state ricreate in maniera alquanto scrupolosa, cercando di posizionare qualsiasi elemento dello scenario nel punto esatto in cui appariva nel manga e nell'omonimo anime, il team di CyberConnect2 ha saputo riprodurre magistralmente in cel shading lo stile unico di Akira Toriyama, realizzando un adattamento ludico che scommette molto su nostalgia e citazionismo (per maggiori dettagli consultate la recensione del DLC di Dragon Ball Z: Kakarot dedicato al 23° Torneo Tenkaichi).



Due aspetti dal valore non misurabile, specie per un fan desideroso di rivivere l'indimenticabile epopea che ha per protagonisti Son Goku e i suoi storici amici, ma che al contrario possono contare poco o nulla per chi non prova alcun affetto per i Guerrieri Z.



Se di GetsuFumaDen: Undying Moon, di GrimGrimoire OnceMore o del pressoché sconosciuto Helvetii (un roguelike bidimensionale dallo stile appunto ispirato ai titoli Vanillaware) abbiamo apprezzato la direzione artistica suggestiva e impattante, il già menzionato Carrion poteva contare su un concept vincente e originale, che pur non reinventando la struttura tipica dei metroidvania si lasciava giocare con piacere dall'inizio alla fine.

Impossibile non citare poi Soulstice, action stylish confezionato dall'italianissimo Reply Game Studio, che al netto di una telecamera tutt'altro che brillante e capace di complicare inutilmente anche le lotte più semplici, poneva sul piatto un combat system estremamente articolato e profondo: dal punto di vista bellico la protagonista Briar non aveva più risorse di Dante o Bayonetta, ma la presenza sul campo di battaglia della sorellina Lute - una fanciulla spettrale indissolubilmente legata all'anima della consanguinea - spalancava le porte a strategie offensive e difensive sfiziose, uniche e soprattutto originali (a proposito, siete a un click dalla recensione di Soulstice).



Meccaniche stravaganti e rivoluzionarie, colonne sonore particolarmente coinvolgenti e attente a sottolineare i toni della narrazione, componenti esplorative capaci di suscitare una curiosità selvaggia e insaziabile, esperienze ludiche e audiovisive all'insegna della fedeltà storica, mondi variegati e contraddistinti da geometrie artisticamente irregolari e fantasiose, e così via, sono insomma aspetti che anche da soli possono valere abbondantemente la candela, specie al giusto prezzo.

Occorre quindi ricordare che il voto finale assegnato da una testata non stabilisce se valga o meno la pena acquistare un determinato prodotto, e che le produzioni "mid" non sono un riempitivo occasionale per ingannare il tempo tra una grossa uscita e l'altra.



Del resto, tra i titoli qualitativamente medi si nascondono sin troppe esperienze pregne di carisma e realisticamente in grado di aggiungere qualcosa al panorama, e perderle di vista per inseguire unicamente i titoli più blasonati - magari anche troppo simili tra loro - sarebbe davvero un'occasione sprecata per arricchire il proprio bagaglio videoludico.