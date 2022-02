Non solo Tales of Arise: i migliori giochi della saga di Bandai Namco

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X

Nel corso del 2021 abbiamo assistito al lancio di innumerevoli giochi di ruolo, ma quello che senz'ombra di dubbio è stato capace di lasciare maggiormente il segno è Tales of Arise, non a caso durante l'ultima edizione dei The Game Awards il titolo confezionato da Bandai Namco Entertainment è stato premiato nella categoria "Best RPG". Come spiegato nella recensione di Tales of Arise, le ragioni di questo trionfo sono molteplici, tra le quali non possiamo non sottolineare la volontà di lasciarsi una buona volta alle spalle gli storici limiti del brand - specie dal punto di vista tecnico - e indirizzarlo verso nuove vette.



Se Tales of Arise rappresenta al momento il picco più alto mai raggiunto dal franchise, va comunque detto che tra i suoi predecessori vi sono diversi capitoli piuttosto validi e degni di essere ricordati. Poiché tantissimi neofiti si sono avvicinati alla serie soltanto negli ultimi mesi, abbiamo quindi stilato la lista degli episodi che tutti gli estimatori del genere dovrebbero accogliere nella propria softeca. Allacciate le cinture e preparatevi a visitare i mondi più irresistibili del sempre più vasto Multiverso di Tales of!

Tales of Symphonia

Il nostro viaggio non poteva che iniziare da Tales of Symphonia, un titolo che nel lontano 2004 ha fatto avvicinare al brand tanti giocatori occidentali e che a quasi vent'anni dall'esordio detiene ancora il record per il maggior numero di copie vendute.

Il suo incredibile successo va attribuito in buona parte allo struggente canovaccio narrativo imbastito dallo sceneggiatore Takumi Miyajima, il quale adottò per la prima volta il tema dei due mondi paralleli e destinati a prosperare ciclicamente l'uno alle spese dell'altro. Il protagonista della vicenda era un ragazzo di nome Lloyd Irving, un giovane spadaccino determinato ad accompagnare e proteggere l'amica di infanzia Colette Brunel lungo il viaggio necessario a innescare la "Rigenerazione del Mondo". Come scoperto durante il procedimento, però, il suddetto prevedeva che la realtà morente assorbisse di colpo tutto il mana del florido mondo gemello, capovolgendo insomma la situazione e costringendo il secondo a tentare la medesima soluzione in un loop senza fine. Al netto di qualche piccolo cliché e della talvolta irritante personalità della co-protagonista (che assieme a Kairi di Kingdom Hearts detiene tuttora il record per il numero di rapimenti subiti), la trama di Tales of Symphonia riusciva nella non facile impresa di lasciare a bocca aperta il giocatore, sia perché gli eventi tragici e inaspettati si susseguivano a ritmo serrato, sia perché questa sapeva toccare con estrema delicatezza dei temi profondi quali la discriminazione, la redenzione, la tolleranza e non per ultimo il sacrificio.

Tales of Symphonia è stato un'autentica rivelazione anche sul piano ludico e grafico, non per nulla fu il primo capitolo della saga ad abbracciare il 3D. Senza nulla togliere alla mappa del mondo e alle sue ispirate location tridimensionali, il piatto forte del pacchetto va ricercato nell'introduzione dello stato di Over Limit, un temporaneo power-up che consentiva di accedere alle portentose tecniche speciali oggi note come Arti Mistiche. Meccaniche, queste, che col tempo sono divenute dei perni fondamentali di Tales of e alle quali si sono ispirate diverse centinaia di JRPG.

Tales of the Abyss

Sebbene in Europa sia arrivato soltanto in seguito all'avvento del Nintendo 3DS, Tales of the Abyss è universamente riconosciuto come uno dei migliori JRPG per PlayStation 2. Il motivo? Il prodotto raccontava una storia di formazione epica e memorabile che teneva l'utente incollato allo schermo per tutta la durata della campagna.

Figlio del duca Crimson Herzog fon Fabre e nipote del sovrano del regno di Kimlasca-Lanvaldear, l'arrogante e viziatissimo Luke Fon Fabre era la "Luce della Fiamma Sacra", nonché l'individuo che secondo la profezia avrebbe dovuto donare la tanto bramata prosperità alla nazione. Rapito quando aveva soltanto sette anni, a causa di un trauma il ragazzo perse però tutti i ricordi relativi alla vita che conduceva prima e successivamente venne stato confinato nella dimora della propria famiglia. Fu soltanto l'incontro casuale con Tear Grants (sergente dell'Ordine di Lorelei intenzionata a uccidere il maestro dello stesso Luke) a fargli riottenere la libertà, in quanto i loro poteri entrarono in risonanza e per qualche motivo li teletrasportarono nel territorio del paese nemico, Malkuth. Per un curioso scherzo del destino, il borioso Luke divenne prima ambasciatore di Kimlasca-Lanvaldear e il seguito provocò suo malgrado un disastro senza precedenti, nonché capace di sancire la fine del mondo di Auldrant.



Proprio questo evento, il conseguente abbandono da parte degli amici e la scoperta delle sue vere origini innescarono dentro di lui il profondo desiderio di cambiare, instradandolo su un sensazionale percorso di crescita personale.

Portando al livello successo le conquiste di Tales of Symphonia e degli altri capitoli usciti a cavallo tra il 2004 e il 2005, Tales of the Abyss è stata la prima incarnazione del brand a offrire ai giocatori la possibilità di muoversi in totale libertà anche nel mezzo dei combattimenti. Laddove gli scontri dei precedenti titoli in 3D erano ancora vincolati alle due dimensioni, la meccanica chiamata "Free Run" (attivabile attraverso la pressione di un tasto) abilitava il movimento libero in qualsiasi direzione, al fine di aggirare i bersagli, allontanarsi agevolmente da un nemico pericoloso o comunque provare a mettere in atto un'elaborata strategia.

Tales of Vesperia

Narrativamente parlando, Tales of Vesperia è uno dei due soli episodi del franchise che potrebbero tenere testa al recente Tales of Arise. La colonna portante su cui poggia l'intera impalcatura è incarnata in questo caso dal protagonista Yuri Lowell, uno scavezzacollo che in passato ambiva a diventare un cavaliere, ma che in seguito a un incidente ha iniziato a guardare con sospetto l'autorità e le istituzioni in cui aveva riposto la propria fiducia.

A ragion veduta, lo spontaneo quanto impulsivo "eroe" della vicenda ha scelto di imboccare un sentiero alternativo, dando ascolto soltanto al suo personalissimo senso di giustizia. Come spiegato nella nostra recensione di Tales of Vesperia - Definitive Edition, Yuri Lowell non è affatto il classico eroe nobile o il cavaliere chiamato a salvare il mondo che il genere del JRPG ci ha propinato per decenni, al contrario si tratta di un vero e proprio antieroe disposto persino a infrangere la legge pur di far valere i diritti delle classi abbandonate dai potenti. Coadiuvato da un cast di attori magistralmente caratterizzati, il sempre sarcastico giustiziere cresciuto nei bassifondi della capitale imperiale ci ha quindi intrattenuti con un'epopea strepitosa e volta a riflettere su temi interessanti come la moralità, la legalità e la disuguaglianza sociale.

Se sul lato grafico questo si presentava come un delizioso anime interattivo, bisogna riconoscere che il sistema di combattimento di Tales of Vesperia non era esattamente il più coinvolgente tra quelli che la saga di Bandai Namco ci ha proposto, giacché l'Evolved Flex Range Linear Motion Battle System innovava poco e niente il combat system di Tales of the Abyss. In compenso, il decimo episodio della serie principale introdusse i cosiddetti "Colpi Fatali", ossia degli attacchi mortali che permettevano di sfruttare una brevissima finestra temporale per infrangere le difese del nemico e finirlo con un unico e micidiale fendente. Una meccanica cui gli sviluppatori di Tales of Arise si sono palesemente ispirati nella creazione dei rovinosi Assalti Boost, che allo stesso modo prevedono l'eliminazione di un dato bersaglio attraverso un solo colpo.

Tales of Graces f

Nato su Wii e successivamente rimasterizzato per girare anche su PlayStation 3, Tales of Graces è uno dei capitoli più bistrattati e sottovalutati del franchise, in quanto la sua seppur intrigante componente narrativa era troppo spesso frenata dalle personalità estremamente stereotipate dei protagonisti.

Nelle prime ore del racconto, i giovanissimi Asbel Lhant, Hubert Lhant e Cheria Barnes si sono imbattuti per puro caso in una ragazza priva di conoscenza e affetta da amnesia, alla quale hanno affibbiato il nome Sophie. Quello stesso giorno, i bambini hanno poi fatto amicizia col principe di Windor, Richard, il quale li ha invitati a utilizzare un passaggio segreto per andare a trovarlo di tanto in tanto nel suo palazzo a Barona. Quando Asbel e gli altri vi si sono addentrati, però, sono stati aggrediti da un terribile mostro e sono riusciti a mettersi in salvo solo grazie al sacrificio di Sophie, che durante la lotta ha perso la vita. Devastato dalla morte dell'amica e schiacciato da una serie di eventi politici legati al suo nobile casato, Asbel è quindi fuggito di casa per frequentare l'Accademia di Barona e diventare un cavaliere. Ormai cresciuto, il guerriero è tornato a Lhant solo sette più anni tardi per rimpiazzare il padre caduto in battaglia e difendere il paese dall'invasione di Fendel, ignorando che la misteriosa ricomparsa di Sophie e il suo stesso esilio lo avrebbero costretto a mettersi in viaggio per far luce sulle vere origini della rediviva fanciulla.



Ad ogni modo, Tales of Graces compensava abbondantemente le proprie lacune narrative grazie a quello che per oltre un decennio è stato riconosciuto come il sistema di combattimento più frenetico e appagante di tutta la saga. Difatti, a suo tempo lo Style Shift Linear Motion Battle System rimescolò totalmente le carte in tavola, assegnando a ciascun combattente due diversi stili di lotta e introducendo tra le altre cose la meccanica chiamata "Around Step".

Mentre la continua alternanza tra A-Arts e B-Arts (diminutivi di Assault Arts e Burst Arts) favoriva il concatenamento di colpi melee, incantesimi e attacchi speciali, l'Around Step donava ai lottatori la capacità di eludere gli assalti dei nemici, aggirarli in un battito di ciglia e sfruttare i loro punti deboli per massimizzare i danni. L'unico limite posto al giocatore era rappresentato dall'indicatore della Chain Capacity, che - similmente a quanto accaduto in tempi recenti ai protagonisti di Tales of Arise - conteneva il numero massimo di azioni eseguibili da Asbel e compagni.

Tales of Xillia

Pubblicato nel 2013 su PlayStation 3, il tredicesimo titolo principale di Tales of è ambientato nell'incantevole mondo immaginario di Rieze Maxia, dove gli esseri umani, gli spiriti e persino i mostri vivono in armonia da circa due millenni. La quiete di Rieze Maxia è però turbata dall'arrivo di Exodus, un gruppo terroristico proveniente dalla terra esterna di Elympios e determinato a distruggere la barriera che separava i due mondi.

Vent'anni dopo la comparsa di Exodus, lo studente di medicina Jude Mathis rimane coinvolto in un esperimento militare legato alla cosiddetta Lancia di Kresnik e ad un passo dalla morte viene salvato Milla Maxwell, un'affascinante donna che sostiene di essere la succeditrice di Maxwell, il Signore degli Spiriti. Dal momento che l'arma di distruzione di massa potrebbe annientare tutti gli spiriti di Rieze Maxia e annullare la barriera che la separa da Elympios, i due eroi intraprendono una missione volta a evitarne l'attivazione e a preservare l'equilibrio attuale. Caratterizzato da una progressione fresca e sempre coinvolgente, la peculiarità di Tales of Xillia va ricercata nella presenza di due diverse compagne; al pari di Kasane e Yuito nel recente Scarlet Nexus (qui trovate la nostra recensione di Scarlet Nexus), sia Jude che Millla dispongono infatti di una propria storia e sebbene le differenze siano tutto sommato minime, ciascuna di esse mostra il corso degli eventi da un punto di vista diverso.

Come per Tales of Graces, però, l'elemento più riuscito di Tales of Xillia è senza dubbio il gameplay. Denominata "Double-Raid Linear Motion Battle System", la nuova versione del sistema di combattimento si focalizza sul Vincolo, ossia la meccanica che consente a due personaggi di "legarsi", concentrare i propri assalti su un singolo bersaglio e addirittura condividere i vantaggi derivati dallo stato di Over Limit. Tra l'altro, il prodotto è il primo Tales of in cui sia possibile sostituire anche durante le battaglie i membri attivi del party con le riserve, al fine di cambiare al volo strategia e sfruttare le varie debolezze dei nemici ingaggiati.

Tales of Berseria

Siamo infine giunti al diretto predecessore di Tales of Arise, ovvero il capitolo che nel 2017 ha affidato il ruolo di protagonista alla feroce Velvet Crowe: una guerriera coi capelli corvini e dalla grande umanità, che già nelle prime ore della vicenda si vedeva portare via con indicibile efferatezza l'ultimo affetto rimastole.

Messa agli arresti per aver provato a uccidere il cognato Artorius, il "Redentore" acclamato dal popolo nonché unico responsabile della morte del fratellino Laphicet Crowe, Velvet trascorre quindi tre anni in una squallida cella ed è costretta a sfamarsi dei mostri e dei demoni che i suoi carcerieri le mandano contro. Alla prima occasione propizia, però, una Velvet profondamente cambiata e mossa unicamente dal desiderio di ottenere la propria vendetta fugge dal carcere in cui era prigioniera, per poi arruolare una banda di galeotti e rinnegati che possano accompagnarla nella violentissima corsa verso la testa dell'odiato cognato. Come potete leggere nella recensione di Tales of Berseria, con questo episodio Bandai Namco ha quindi messo nuovamente da parte gli stereotipi classici del genere per plasmare una protagonista prorompente e atipica tanto quanto il fan favorite Yuri Lowell di Tales of Vesperia. Il risultato è una storia stupefacente, straripante di colpi di scena e sempre attenta a proporre interessanti spunti di riflessione al giocatore.



Dal momento che sul piano ludico Tales of Zestiria aveva compiuto qualche passo falso, il suo lontano prequel non ne ha ereditato il combat system, ma al contrario Bandai Namco ha preferito sintetizzarne una nuova variante. Accattivante e complessa in egual misura, questa permette al giocatore di associare un massimo di quattro Arti a ciascun tasto del gamepad e di scendere in campo con un totale di sedici mosse cui ricorrere, a seconda del nemico affrontato e dei suoi punti deboli. A questa fenomenale novità va poi sommata l'inedita meccanica chiamata "Anima di sfondamento", che attraverso il consumo dell'apposita Barra Anima libera il vero potenziale dei combattenti e scatena Arti incredibilmente distruttive.