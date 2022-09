Le novità di Fortnite Stagione 4: Spiderverse, Cromo e Blob

Disponibile per Mobile Gaming Pc PS4 Xbox One Switch Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X

Pur avendo ospitato l'apprezzatissimo evento a tema Dragon Ball Super in Fortnite, la terza stagione di Fortnite Capitolo 3 è stata transitoria e ciò è stato confermato dalla totale assenza di uno spettacolare avvenimento conclusivo da seguire in diretta, che invece potrebbe arrivare il prossimo dicembre. Ora che l'aggiornamento di passaggio è terminato, Epic Games ha deciso di scatenarsi con il lancio della Stagione 4, che prova a dare ancora una volta al battle royale una ventata d'aria fresca tramite l'introduzione di meccaniche di gameplay inedite. Immergiamoci nel Cromo e paracadutiamoci ancora una volta sull'isola.

Lo Spiderverso si unisce a Fortnite

Il breve trailer della Stagione 4 di Fortnite Capitolo 3 ha lo scopo di introdurre le novità più importanti dell'aggiornamento, che oltre a proporre qualcosa di nuovo sul fronte ludico fa compiere anche alla storia un piccolo passo in avanti. Come già anticipato dagli ultimi leak, Brie Larson ha prestato fattezze e voce a Paradigma, una dei mitici Sette che si ritrova ad essere tra gli ultimi baluardi del Sottosopra all'arrivo del Cromo, una misteriosa sostanza dietro la quale sembra nascondersi una villain mai vista o nominata fino a oggi: l'Araldo.

A dare aiuto alla guerriera dall'armatura scintillante arriva un'altra supereroina al centro delle voci di corridoio delle ultime settimane, ovvero Spider-Gwen, che dà ufficialmente il via all'introduzione dello Spiderverso nel battle royale gratis. È quasi impossibile che l'intenzione di Epic Games sia quella di limitarsi alla ragazza-ragno e infatti il tanto atteso debutto di Miles Morales (e, perché no, dello Spider-Man 2099 visto nel trailer della nuova pellicola animata intitolata Spider-Man: Across the Spider-Verse) potrebbe essere più vicino che mai.



Per quanto concerne le skin sbloccabili con l'acquisto del nuovo Battle Pass, cominciamo con Paradigma (Realtà-659): si sblocca acquistando il Pass Battaglia (gli stili aggiuntivi, Tuta da allenamento, Tuta da Guerra Base Lunare e Mimetizzazione Oceanica si sbloccano a Pagina 3, a Pagina 7 e a Pagina 9). Byte si ottiene nella Pagina 2 (gli stili extra Vagabondo e Viaggiatore Solitario si sbloccano a Pagina 3 e a Pagina 4), mentre Grizz è la skin della Pagina 4. Miaoscheletro si ottiene nella Pagina 5, con la versione Settimo Cielo nella Pagina 8 del pass e Rosa Lennox invece fa parte della Pagina 6 (lo stile extra Teppista Fresca è invece nella Pagina 7). Twyn è la skin principale della Pagina 8 (lo stile aggiuntivo si attiva con l'emote "Digitalizzato", che si sblocca a Pagina 9 e Spider-Gwen è alla Pagina 10 del Pass battaglia della stagione 4 e si ottiene al raggiungimento del Livello 100. Infine, per quanto concerne Araldo, questa misteriosa creatura aliena costituisce la skin 'extra' di questa stagione e verrà sbloccata tra circa un mese e mezzo, quando le sfide per ottenere il suo set saranno pubblicate.



Come potete notare dall'elenco, manca all'appello un elemento imprescindibile delle ultime stagioni di Fortnite, ovvero la skin personalizzabile tramite la raccolta di collezionabili in giro per la mappa. Non è chiaro se qualcosa del genere verrà introdotto in corsa o se gli sviluppatori hanno deciso di accantonare l'idea, magari per via dello scarso numero di utenti interessati a iniziative di questo tipo.

Non hanno invece subito alterazioni i prezzi del Pass Battaglia, che continua ad essere venduto in due diverse edizioni: la standard, proposta a 950 V-Buck, si limita a sbloccare la possibilità di investire le Stelle della Battaglia nelle ricompense Premium, invece quella più costosa ha un prezzo di 2.800 V-Bucks (950 + 1.850) e oltre ai bonus della precedente versione include anche un salto dei primi 25 livelli.

Un Paradiso ricoperto di Cromo

Il Cromo non è stato inserito solo come elemento estetico per dare un tocco in più alla skin Byte, le cui mani sono avvolte dall'elemento simile all'argento.

La sostanza è centrale quando si parla delle novità di gameplay di Fortnite Capitolo 3 Stagione 4, dal momento che il Cromo sta invadendo l'isola e probabilmente le poche aree interessate dal cambiamento sono solo quelle iniziali e nelle prossime settimane aumenterà la porzione della mappa che verrà ricoperta dalla melma argentea. La peculiarità dell'elemento consiste nella sua possibilità di aderire a personaggi e superfici: nel caso delle costruzioni, permette di attraversarle come se fossero fatte d'acqua, invece i personaggi possono assumere la forma di Blob e muoversi proprio come in Splatoon, eseguendo rapidi scatti a terra o in aria che permettono movimenti veloci e la possibilità di passare attraverso qualsiasi edificio. Come potete intuire, l'introduzione dello Schizzo Cromo, ovvero i contenitori che fungono da granate e permettono di ricoprire qualsiasi oggetto con l'elemento, è molto importante soprattutto nelle modalità in cui si costruisce, poiché rende poco sicure anche le strutture di metallo.



Per sfuggire all'avanzata del Cromo, alcuni punti d'interesse in giro per la mappa - come Condomini Cumulonembi - si sono attrezzati e sono ora isole sospese in aria ricche di loot e dispositivi chiamati D-Lancio, dei trampolini che permettono enormi balzi utili per raggiungere i luoghi più distanti.

Sappiate però che il Cromo non è vostro nemico, soprattutto nel caso delle armi: l'introduzione dei forzieri Cromo e delle armi EvoCromo non vi dispiacerà affatto, poiché queste armi possono aumentare di rarità con il semplice utilizzo, fino a diventare mitiche.

I cecchini tornano a splendere

Non mancano nemmeno novità meno rilevanti ma che possono comunque far piacere ai fan di Fortnite, come il ritorno dei caveau. Nella Stagione 4, però, questi enormi contenitori di loot richiedono chiavi speciali in un numero direttamente proporzionale alla qualità del bottino che si cela al loro interno. Ad aver subito una piccola modifica è poi l'apprezzatissima scivolata, che ora può essere utilizzata sia per gli spostamenti rapidi che per un attacco, visto che respinge qualsiasi avversario con il quale si entra in contatto durante l'animazione. Più consistenti sono invece i ritocchi che hanno riguardato un'intera categoria di armi: i fucili di precisione.

Non soddisfatti del bilanciamento di queste bocche da fuoco, gli sviluppatori hanno deciso di rivisitarli in maniera sostanziale aumentandone sia il potere offensivo che il moltiplicatore del danno critico (il colpo alla testa), rendendo di fatto letali queste armi, almeno nelle mani dei giocatori più abili. Altra novità riguarda il Bunkatile, gadget che va a rimpiazzare il Fortatile e che genera al lancio una struttura molto più contenuta: si tratta infatti di un cubo 1x1 con pareti metalliche rinforzate e altri elementi protettivi che la rendono una minuscola camera blindata nella quale trovare riparo quando fuori scoppia il caos.



La Stagione 4 di Fortnite, quindi, inizia più che bene ed è probabile che le novità di rilievo siano tutt'altro che finite, dal momento che il trailer dedicato al gameplay lascia intuire l'imminente arrivo di nuovi strumenti di morte che andranno ad affiancare l'avanzata del Cromo.