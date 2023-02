Nuclear War Simulator è il modo migliore per spiegare la guerra atomica

Talvolta il termine "simulator" viene utilizzato per titolare delle avventure leggere, ben lontane - per forma e finalità - dal prodotto su cui vogliamo soffermarci quest'oggi, che costituisce un po' un incontro tra scienza e videogioco. Nuclear War Simulator vuole offrire un'esperienza realistica, basata sulla visualizzazione di conflitti nucleari su larga scala, con particolare attenzione alle conseguenze umanitarie. Mentre provavamo il software (trovate Nuclear War Simulator su Steam) siamo stati pervasi da un senso di inquietudine e vi basterà continuare a leggere per capire il perché.

I primi (catastrofici) passi

Una volta avviato il prodotto ci troveremo di fronte a un modello in scala del nostro pianeta, che mostra chiaramente i centri abitati del mondo e il numero di persone che li popola. Avviato un nuovo scenario, abbiamo quindi selezionato un dato ordigno per bombardare una zona specifica. Grazie agli effetti realistici delle armi, come esplosione, calore e radiazioni, il software riesce a fare una stima di quante persone moriranno dopo la detonazione, tenendo conto di molti fattori addizionali, inclusi la velocità, la direzione del vento, la presenza nell'area di abitazioni, raffinerie, centri di produzione, corsi d'acqua, colture e molto altro.

È anche possibile far scoppiare una guerra tra due nazioni e misurarne gli effetti catastrofici (nel tutorial ci sono state mostrate le conseguenze di un conflitto nucleare tra Russia e Stati Uniti), e avremo persino la facoltà di assegnare le testate alle potenze in prima persona o con l'assistenza di un'intelligenza artificiale per un targeting più rapido. Questa esperienza dai tratti inquietanti è altamente personalizzabile, ed è per questo che si differenzia dai siti web che pure permettono di ricreare scenari di questo tipo.

Distruzione senza distinzioni

Da un punto di vista ludico, la produzione di Bit Mirror non è in alcun modo interessata a strappare sorrisi. All'inizio ci è stato spiegato velocemente tutto ciò che potevamo fare all'interno del simulatore, dal posizionamento delle basi, a quello delle truppe, fino a determinare la potenza nucleare di una o più fazioni, oltre a scegliere gli alleati e modificare il comportamento di ogni paese.

Una volta fatto ciò abbiamo premuto il "pulsate rosso", quello che ha dato vita al conflitto. Qui abbiamo potuto osservare le bombe nucleari viaggiare da un lato all'altro e vedere il numero delle vittime crescere in tempo reale. Nuclear War Simulator, infatti, ci mostra in modo molto semplice la teoria militare della "Distruzione mutua assicurata", nata nel contesto della Guerra Fredda. Questa espressione si riferisce al fatto che l'utilizzo di ordigni nucleari per l'annientamento del nemico porterebbe lo schieramento opposto a sferrare una controffensiva di pari entità.

Un singolo attacco insomma riesce a causare un'escalation nucleare su larga scala, con conseguenze terribili. In tal senso è possibile dar forma a un conflitto globale o di portata limitata, così da studiare i differenti effetti delle armi atomiche in particolari condizioni. Tutte le conseguenze sono analizzabili nel dettaglio, ed è possibile servirsi sia delle bombe effettivamente realizzate dall'umanità, sia di modificarle per renderle ancora più potenti. Ci vogliono circa 10 secondi per far sì che la palla di fuoco di un'esplosione nucleare raggiunga la sua dimensione massima, rilasciando enormi quantità di energia, calore e radiazioni. Un'onda d'urto viaggia a velocità di molte centinaia di chilometri all'ora e l'esplosione spesso uccide la totalità delle persone nei pressi del Ground Zero, l'epicentro di una esplosione atomica.



Anche coloro che hanno trovato riparo in rifugi sotterranei rischiano la morte a causa della mancanza di ossigeno e dell'avvelenamento da monossido di carbonio. A lungo termine, queste armi atroci producono radiazioni ionizzanti, che uccidono o fanno ammalare le persone esposte, contaminano l'ambiente con conseguenze sulla salute, tra cui cancro e danni genetici.

Il software permette di osservare le possibilità di sopravvivenza dei singoli cittadini e delle loro famiglie, così da rendere ancor più sconvolgente la simulazione. Il comportamento e le scelte di questi personaggi sono in mano alla CPU, quindi non è possibile intervenire in alcun modo per sventare gli esiti più tragici.

Ricaduta radioattiva

Dopo la prima detonazione avverrà in seguito quello che è chiamato "Fallout", ovvero una ricaduta delle particelle nucleari sulla Terra. Questi sono detriti di armi, prodotti di fissione e, nel caso di un'esplosione a terra, suolo irradiato. Le particelle variano in dimensioni da millesimi di millimetro a diversi millimetri e cadono in gran parte nei pressi del Ground Zero, a pochi minuti dall'esplosione. In realtà una porzione di queste sostanze mortifere continua a viaggiare nell'atmosfera e andrà a disperdersi in altre zone del pianeta nelle ore, i giorni o i mesi successivi all'evento.



La maggior parte del rischio proviene da radionuclidi di breve durata esterni al corpo, generalmente limitati alla località sottovento rispetto al punto di scoppio dell'arma. Tuttavia, il pericolo di radiazioni deriva da frammenti di fissione radioattivi con tempi di dimezzamento da secondi a pochi mesi, e dal suolo e altri materiali nelle vicinanze dell'esplosione, resi radioattivi dall'intenso flusso di neutroni.



Queste sono alcune delle particelle radioattive del Fallout. Lo Stronzio 90 è molto longevo. Ha una emivita di 28 anni ed è chimicamente simile al calcio. Si accumula nelle ossa in crescita. Questa radiazione può causare tumori, leucemia e altre anomalie del sangue. Lo Iodio 131 ha un'emivita di 8,1 giorni e se ingerito si concentra nella ghiandola tiroidea. La quantità di Trizio rilasciata varia a seconda del modello della bomba. Ha un tempo di dimezzamento di 12,3 anni e può essere facilmente ingerito (può sostituire l'idrogeno nell'acqua). La radiazione beta può causare il cancro ai polmoni.



C'è poi il Cesio 137, dotato di una emivita di 30 anni e capace di distribuirsi in modo abbastanza uniforme in tutto l'organismo (si comporta in modo simile al potassio). Può irradiare le gonadi e provocare danni genetici. Concludiamo quindi col Plutonio 239, che oltre ad avere un tempo di dimezzamento di 24.400 anni costituisce un gravissimo pericolo per la salute: basta ingerirne appena un microgrammo, un granello appena visibile, per incorrere nel rischio di tumori ossei e polmonari.



I dettagli dell'attuale modello di ricaduta dipendono dalla velocità , dalla direzione del vento e dal terreno. Le particelle più grandi si posano a breve distanza dal Ground Zero, mentre le più piccole impiegano molte ore per tornare sul suolo: possono quindi essere trasportate per centinaia di miglia. Ciò significa che un'esplosione superficiale può produrre una grave contaminazione lontano dal punto di detonazione.

Per farvi capire la precisione di Nuclear War Simulator su questo argomento, qui sopra potete trovare due immagini: la prima (a sinistra) mostra l'effetto reale di un dispositivo termonucleare da 15 megatoni testato all'atollo di Bikini il 1 marzo 1954, dove il Fallout ha causato una sostanziale contaminazione su un'area di oltre 20.000 chilometri quadrati, mentre nella seconda immagine è osservabile l'area in game dopo aver lanciato la stessa testata.

Una prova nelle principali città italiane

Nel primo milionesimo di secondo dopo la detonazione, i materiali delle bombe raggiungono temperature estreme e la palla di fuoco conseguente emette un'enorme quantità di energia sotto forma di raggi X, luce e calore, espandendosi mentre si raffredda. Le persone o le cose entro il raggio dell'esplosione in sostanza vengono vaporizzate in un istante. Circa il 35% dell'energia di un'esplosione nucleare è un'intensa massa di radiazione termica, cioè calore.

Nella nostra prova abbiamo testato le atomiche in varie città italiane per capire cosa potrebbe succedere. In primis, abbiamo sganciato il Little Boy su Roma, la stessa bomba esplosa su Hiroshima nel 1945, e abbiamo causato circa 100.000 morti (un dato simile ai 90.000 del Giappone). Inquietante pensare al fatto che si tratti ormai di un ordigno debole rispetto ad alcuni mostri odierni, tra i 12,5 e i 18 chilotoni.



Impatto sicuramente differente è stato quello dell'ordigno utilizzato durante l'operazione Castle Bravo da parte degli Stati Uniti d'America, che ebbe luogo il 1º marzo 1954 nell'atollo di Bikini. Aveva una potenza di circa mille volte superiore alle bombe sganciate su Hiroshima e Nagasaki al termine della Seconda Guerra Mondiale: dai 10 ai 15 megatoni. Come è possibile notare nelle foto sottostanti, la detonazione di questo ordigno ha generato 4 milioni di morti in totale, con degli effetti indiretti in Croazia, Bosnia e in Serbia. Sono bastate solo 7 bombe per sterminare gran parte della popolazione italiana (21 milioni di morti) e ottenere una percentuale importante di decessi in Austria, Germania e Bosnia.

Una sola detonazione: 4 milioni di morti Sette detonazioni: circa 25 milioni di morti

Il solo lancio di questi ordigni ha creato un raffreddamento globale di 0.6 °C. Una guerra su larga scala porterebbe, secondo numerosi studi scientifici, a un vero e proprio "inverno nucleare. Di conseguenza, le temperature superficiali crollerebbero per alcune settimane, forse da 11 a 22 gradi Celsius, a causa degli incendi e dei pennacchi di polvere iniettati nell'atmosfera.



Le condizioni di semioscurità, gelate mortali e temperature sotto lo zero, combinate con alte dosi di radiazioni dovute al Fallout nucleare, interromperebbero la fotosintesi delle piante e potrebbero quindi distruggere gran parte della vegetazione e della vita animale della Terra. Il freddo estremo e gli alti livelli di radiazioni innescherebbero un enorme numero di vittime per fame, esposizione e malattie.



Nuclear War Simulator ci mostra degli scenari orribili ma che, in un momento come quello che stiamo vivendo, dovrebbero indurre a una moltitudine di riflessioni. Per quanto ci riguarda, potrebbe essere usato nelle scuole superiori a fini prettamente didattici, per illustrare quali indicibili conseguenze potrebbe provocare un conflitto nucleare.