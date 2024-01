Nvidia Ace e il futuro dei videogiochi: npc mai così realistici

La presentazione di Nvidia ACE è stata indubbiamente uno dei tasselli più interessanti dell'ultima edizione del CES, la fiera che ogni anno diventa l'epicentro di una tempesta di annunci riguardanti ogni settore del mondo tech, dall'automotive al gaming (qui lo speciale sulle RTX 40 Super e le novità dal mondo Nvidia). Come intuibile, la tecnologia dell'azienda di Santa Clara si rivolge in particolar modo a quest'ultimo ambito, con una proposta a dir poco avveniristica, che potrebbe avere un impatto più che significativo sull'industria. È ovvio tratta di un'evenienza tutta da verificare, peraltro latrice di diversi pericoli, ma la possibilità di vedere in futuro NPC capaci di agire e reagire in modo verosimile in base agli stimoli dei giocatori ci stuzzica non poco.



La domanda che ci siamo posti è dunque la seguente: cosa potrebbe significare l'implementazione di ACE per una grande produzione videoludica, come ad esempio la prossima iterazione della serie Cyberpunk?

Una nuova frontiera dell'interazione videoludica?

L'Avatar Cloud Engine di Nvidia è un set di tecnologie modulari che sfruttano l'intelligenza artificiale generativa per una gamma piuttosto ampia di funzioni, che stando alle prospettive delineate dalla compagnia potrebbero concorrere nella modellazione di personaggi digitali quantomai "vitali" e reattivi, capaci di interagire dinamicamente tanto con l'utente, quanto fra di loro e con un eventuale mondo di gioco.

Per quanto complesso possa sembrare il tutto - e diamine se lo è - tra gli obiettivi di Nvidia c'è quello di rendere più semplice e snella la realizzazione di avatar avanzati, sostenuti da modelli comportamentali altamente personalizzabili, in grado di simulare processi inferenziali e di accordare automaticamente linguaggio ed espressività, modulando di conseguenza animazioni facciali e corporee. Finalità assolutamente coerenti con quelle dichiarate da Epic per il suo Unreal Engine 5, che non a caso è stato scelto per la realizzazione della demo Kairos, divenuta il palcoscenico di interazioni sorprendentemente credibili tra uno sviluppatore e i due npc disposti in una cornice squisitamente cyberpunk.



Molto opportunamente, il nome scelto per la demo rimanda al concetto di tempo cairologico, il momento opportuno, che in questo contesto ha un valore duplice: da una parte l'annuncio di ACE è arrivato nel quadro di un CES fortemente focalizzato sull'IA e le sue molteplici applicazioni, e dall'altra appare chiaro che prima di saggiare i frutti di queste tecnologie dovremo attendere qualche tempo, fino a quando la loro maturazione non collimerà col giusto progetto. Volendo vagheggiare un po' su questo ipotetico primo punto d'approdo, l'assetto della presentazione concede più di qualche margine per immaginare che il progetto in questione potrebbe essere Orion, il nuovo gioco ambientato nel mondo di Cyberpunk 2077. Va da sé che si tratta di una pura speculazione, che possiamo però associare ad una buona gamma di fattori propedeutici.

Tanto per cominciare, negli ultimi anni Cyberpunk 2077 è stato la vetrina più riconoscibile e frequentata per le tecnologie di Nvidia, ed è plausibile che il sodalizio tra CDPR ed il colosso californiano sia destinato a perdurare anche negli anni a venire, coinvolgendo il nuovo capitolo di The Witcher. Questo sarà peraltro il primo gioco dello sviluppatore polacco realizzato con l'Unreal Engine 5, e offrirà un utilissimo terreno di prova per consolidare strumenti e competenze da reinvestire nella produzione di Orion, che di nuovo dovrebbe sfruttare il medesimo motore di Kairos, ovvero l'ecosistema usato per mostrare i prodigi di ACE.



Il fatto che manchino ancora diversi anni all'uscita del nuovo Cyberpunk, che dovrebbe entrare in pre-produzione proprio in questo periodo, contribuisce a rendere più verosimile l'eventuale innesto di alcuni dei sistemi di ACE, magari sotto forma di "anteprima tecnologica" come successo con il path tracing. Parliamo dunque di un'inclusione sperimentale e ragionevolmente limitata, che potrebbe essere caldeggiata anche in relazione ad uno degli aspetti più criticati tra quelli in seno all'offerta di Cyberpunk 2077, ovvero la gestione dell'intelligenza artificiale. Delineati dunque i fattori che concorrerebbero a tracciare questa rotta, è inevitabile chiedersi: che impatto potrebbero avere le tecnologie di Nvidia su un gioco come Cyberpunk?

Luci e ombre di una tecnologia potenzialmente rivoluzionaria

Ribadiamo che le elucubrazioni a seguire, al pari di quelle già fatte, sono attualmente del tutto prive di sostanza, e pertanto vi invitiamo a prenderle come dei semplici esercizi intellettuali. Pur muovendoci nel campo delle ipotesi, ci pare comunque fin troppo audace teorizzare la presenza in Orion delle interazioni vocali viste nella tech demo di Kairos. Nella cornice di questo viaggio mentale, potremmo immaginare l'inserimento di tale dinamica come un qualcosa di totalmente opzionale, sostanzialmente svincolato dalla struttura portante del gameplay e utile a sondare i limiti della tecnologia di Nvidia.

La demo Kairos Cyberpunk 2077 Phantom Liberty

D'altronde è altamente improbabile che CDPR voglia dare un rilievo sistemico a una feature tendenzialmente aliena alle abitudini di gran parte dell'utenza videoludica, nonché ragionevolmente imprevedibile e difficile da armonizzare con i caratteri dell'esperienza. Riteniamo pertanto che il contributo di Nvidia ACE alla futura proposta di CD Projekt RED potrebbe essere più sottile, modulato per dare maggiore varietà ai comportamenti degli NPC senza però gravare troppo sul percorso produttivo. Grazie agli automatismi legati alle routine generative e inferenziali di ACE, sarebbe possibile donare ai personaggi la capacità di reagire dinamicamente alle iniziative estemporanee del giocatore, in modo da rafforzare - in linea teorica - l'immersività dell'esperienza.



Immaginate di trovarvi a casa di un NPC e di lasciar cadere a terra un liquore presente nel vostro inventario: registrato l'accaduto il personaggio potrebbe commentare con piglio salace la propensione allo spreco del suo ospite, per poi raccogliere la bottiglia e utilizzarla per riempire un paio di bicchieri, modulando azioni, battute e espressioni facciali in relazione ai tratti caratteriali impostati dagli sviluppatori.

Nel contesto di una sparatoria, invece, i nemici potrebbero fare riferimenti dettagliati all'equipaggiamento e agli spostamenti del protagonista, nonché muoversi manifestando una più efficace consapevolezza situazionale: ferito, e con le spalle al muro, l'ultimo sopravvissuto potrebbe dunque trascinarsi dietro un riparo e magari invocare la misericordia del suo avversario, il tutto senza contare su rigidi script e articolando in tempo reale animazioni e dialoghi.



Dopo aver raggiunto il culmine di una romance, ovvero il momento in cui vanno generalmente ad esaurirsi le interazioni davvero significative, l'ACE potrebbe nutrire la consistenza del rapporto dando vita a tutta una serie di piacevoli frivolezze, magari a partire da un numero limitato di input dialogici (classiche opzioni testuali) in grado però di determinare reazioni diverse modellate in base ad una pluralità di fattori: caratterizzazione del partner, progressione narrativa, variazioni dello scenario, condotta del protagonista e via discorrendo. Se di base nessuna delle scene appena descritte si allontana in maniera radicale da ciò che è possibile programmare "a mano", il punto è proprio che la tecnologia di Nvidia promette di offrire agli studi strumenti per automatizzare tali sequenze causali, previa l'impostazione di parametri utili a fornire all'IA le coordinate necessarie a rendere il suo operato coerente con la visione d'insieme.

Riassumendo: meno lavoro a carico degli sviluppatori, varietà situazionale potenzialmente maggiorata, e pattern comportamentali più stratificati. Va da sé che, allo stato attuale, parliamo di prospettive ancora del tutto evanescenti, e non solo perché basate su tecnologie appena presentate e prive di rodaggio. Al netto delle incognite legate alle effettive prestazioni di ACE e alla governabilità delle sue routine generative, vale la pena precisare che non sappiamo quanto gli strumenti di Nvidia saranno compatibili con il profilo del mercato nei prossimi anni, soprattutto in relazione ai requisiti hardware dei processi legati all'utilizzo delle IA: le console dell'attuale generazione, ad esempio, non potrebbero sostenerli, e il cloud computing non è ancora un'alternativa realmente valida. Al di là delle potenzialità di questa tecnologia, è poi chiaro quando il suo impiego porti con sé sia quesiti di natura etica, legati ad esempio all'utilizzo delle impronte vocali dei doppiatori, sia incognite riguardanti la disparità qualitativa tra un contenuto realizzato "artigianalmente" e uno generato con l'intelligenza artificiale.



Su queste note, riteniamo che una prima implementazione dovrebbe essere circoscritta a funzioni di contorno, e in questo senso va valutata la sostenibilità dell'adozione di ACE in rapporto alle tariffe richieste da Nvidia. All'atto pratico, quindi, le peregrinazioni cognitive che avete letto in questo articolo fanno riferimento ad un orizzonte ancora piuttosto lontano, sì intrigante ma da valutare con grande attenzione. Nel bene o nel male, è evidente che l'evoluzione delle IA avrà un ruolo importante in tutta una serie di processi trasformativi che si paleseranno negli anni a venire, e non solo per quel che riguarda il mercato videoludico.

Dal canto nostro, riteniamo sia controproducente affrontare questi sviluppi con un atteggiamento da luddisti, ma è ovvio che il progresso non deve mani assumere i tratti di un incedere indiscriminato. Insomma, meglio esercitare la giusta cautela.