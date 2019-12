Offerte di Natale sul Nintendo eShop: 5 giochi Switch a prezzo scontato

E' tempo di Natale anche sul Nintendo eShop: la casa di Kyoto lancia una serie di offerte speciali sui migliori giochi per Switch, in vendita a prezzo ridotto fino al prossimo 2 gennaio. Considerando che la sezione include oltre 700 giochi in sconto, non è stato affatto facile sceglierne solamente cinque e non escludiamo di pubblicare una seconda selezione di offerte nei prossimi giorni. Da Fast RMX a Ori and the Blind Forest, ecco dunque le offerte più interessanti di Natale 2019 su Nintendo Switch.

Diablo 3 Eternal Collection - 39.99 euro

La versione Nintendo Switch di Diablo III comprende il gioco originale, l'espansione Reaper of Souls e il pacchetto Ascesa del Negromante, e garantisce l'accesso a sette classi, cinque atti e tantissime stagioni da affrontare.

Diablo 3 Eternal Collection include anche vari bonus a tema The Legend of Zelda: un Coccò da compagnia, una cornice a forma di Triforza e un set con l'armatura di Ganondorf.



Mario + Rabbids Kingdom Battle - 14.79 euro

Il gioco terze parti di maggior successo su Nintendo Switch è ora in vendita a prezzo scontato. Il curioso crossover tra Mario e i Rabbids ha dato vita ad un'avventura strategica di grande impatto che vede i nostri eroi impegnati a riportare la pace nel Regno dei Funghi.

Nato dall'estro di Davide Soliani e del team Ubisoft Milano, Mario + Rabbids Kingdom Battle è uno dei giochi più interessanti della lineup di Switch: impossibile perderselo.



Fast RMX - 13.99 euro

Siete alla ricerca di un racing game futuristico ma non sapete dove cercare? In attesa che Nintendo riporti in vita la sua serie a gravità zero, Shin'en Multimedia presenta Fast RMX, gioco di corse che vi metterà alla guida di velocissimi bolidi spaziali per affrontare una serie di competizioni. Riuscirai a laurearti campione assoluto della galassia?

Uno dei punti di forza di Fast RMX è senza dubbio il multiplayer locale che permetterà a due amici di sfidarsi utilizzando un Joy-Con ciascuno, riportando alla mente proprio i (bei) tempi di F-Zero e Wipeout. Peccato per un comparto tecnico non sempre brillante, ma non dimentichiamo che stiamo parlando di un titolo non recentissimo, uscito nel 2017 al lancio di Nintendo Switch.



Wonder Boy The Dragon's Trap - 7.99 euro

Remake di Wonder Boy 3 The Dragon's Trap (uscito alla fine degli anni '80 su Master System e Mega Drive), il gioco targato LizardCube (team attualmente al lavoro su Streets of Rage 4) vi permetterà di vivere una magica avventura alla ricerca della Croce Salamandra, unico oggetto capace di spezzare la maledizione del Drago Meka, il quale grazie ad un potente incantesimo ha trasformato il nostro eroe in una creatura a metà tra uomo e lucertola.

Wonder Boy The Dragon's Trap è un platform 2D vecchia scuola pieno di salti, nemici da eliminare e tesori da scoprire, come valore aggiunto segnaliamo la possibilità di passare allo stile 8-bit in qualsiasi momento, godendo di grafica e suoni rètro, per un vero tuffo nel passato.



Ori and the Blind Forest Definitive Edition - 13.99 euro

Secondo titolo Microsoft dopo Cuphead ad arrivare su Nintendo Switch, Ori and the Blind Forest è un gioco d'azione 2D che vi conquisterà grazie a uno stile grafico incantevole, una colonna sonora orchestrale e un gameplay ricco di sfumature.

Nei panni di un giovane orfano sarete chiamati a salvare la foresta di Nibel dalle grinfie di un'oscura presenza. La Definitive Edition presenta varie migliorie rispetto al gioco originale oltre a contenuti bonus tra cui due aree extra e la modalità Cinema per rivedere tutte le sequenze filmate, oltre a una galleria con una serie di artwork e bozzetti preparatori. Un gioco di assoluto rilievo che merita sicuramente un posto nella vostra libreria.