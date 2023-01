Offerte Nintendo eShop: giochi Switch in sconto da non perdere a gennaio

Anche a gennaio, Nintendo eShop offre una vasta selezione di videogiochi in offerta, con tanti titoli per le console della famiglia Switch in vendita a prezzo scontato solamente per un periodo di tempo limitato. Lo staff di Everyeye.it si è riunito per fornirvi utili consigli per gli acquisti, ecco i giochi in sconto da non perdere per iniziare il nuovo anno... risparmiando.

Bloodstained Curse of the Moon a 4.99 euro - Davide Leoni

Se Bloodstained Ritual of the Night è nato come erede spirituale di Castlevania Symphony of the Night, Curse of the Moon nasce come tributo alle origini della saga e in particolare a Castlevania, Castlevania II Simon's Quest e Castlevania III Dracula's Curse.

Parliamo di un action platform con uno stile grafico 8-bit e un gameplay che ricorda i grandi classici dell'epoca NES: i giocatori sono chiamati a vestire gli scintillanti panni di Zangetsu, ammazza demoni assetato di vendetta e armato di spada e frusta, in un crescendo di livelli sempre più difficili, fino all'immancabile scontro con mini boss e boss finale. Curse of the Moon ha dato vita anche ad un sequel (Bloodstained Curse of the Moon 2) anche questo in vendita a prezzo scontato del 50%: 7.49 euro invece di 14,99 euro. Lo stile grafico resta inalterato, si aggiungono però nuovi livelli e nemici sempre più agguerriti.

Jotun: Valhalla Edition a 3,74 euro - Antonio Izzo

Jotun è un gioco di azione-esplorazione disegnato a mano e ambientato nella mitologia nordica. La protagonista dell'avventura è Thora, una guerriera vichinga morta in maniera ingloriosa costretta ad impressionare gli dei per ottenere l'accesso all'ambito Valhalla. Nei suoi panni siete chiamati ad esplorare le vaste aree del purgatorio nordico, trovare delle rune nascoste e abbattere i colossali jotun facendo affidamento su un'ascia e le benedizioni delle antiche divinità di Asgard.

Jotun è un gioco divertente e a tratti molto difficile, dal momento che ogni gigante rappresenta una sfida in grado di mettere alla prova nervi, riflessi e coraggio. Tutt'altro che perfetto, il gioco di Thunder Lotus (gli stessi di Sundered e Spiritfarer) compensa qualche leggerezza di gameplay con una direzione artistica sopraffina, un delizioso connubio di arte disegnata a mano e animazione tradizionale che spicca in particolar modo su Nintendo Switch OLED, e chicche come il doppiaggio in lingua islandese.



L'edizione Valhalla include la modalità Valhalla: sbloccabile dopo aver completato il gioco per la prima volta, si tratta di una modalità "hardcore" dove è possibile affrontare le già ostiche boss fight dell'avventura principale in una versione ancor più difficile. Leggete la recensione di Jotun Valhalla Edition per Nintendo Switch.

Bright Memory Infinite Gold Edition a 15,99 euro - Giuseppe Carrabba

Disponibile in sconto del 20% fino al prossimo 1 febbraio, Bright Memory: Infinite Gold Edition è l'adrenalinico action e sparatutto sviluppato da FYQD-Studio. Le vicende raccontate sono ambientate nel 2036, quando Sheila, un'agente dell'SRO, viene incaricata di condurre un'indagine per scoprire cosa si cela dietro dei misteriosi fenomeni atmosferici.



Il comparto narrativo non è certamente l'elemento distintivo dell'esperienza, che poggia sull'alternanza tra armi da fuoco e katana per dar vita a scontri spettacolari, dai ritmi intensi e all'insegna dell'utilizzo di abilità speciali, come pugni caricati e devastanti attacchi con la spada. Ecco, i combattimenti contro soldati ben equipaggiati e letali guerrieri in armatura sono il cuore pulsante di questa avventura breve ma appassionante, che consente di personalizzare i fucili con vari tipi di munizioni e di utilizzare bombe incendiarie e missili a ricerca per avere qualche ulteriore freccia al proprio arco in battaglia.

Outlast 2 a 4.49 euro - Giuseppe Arace

L'orrore di Outlast 2 è di quelli che corrodono il cuore e lo sguardo di chi gioca (la recensione di Outlast 2 è a un click da voi). È ammantato di un'ansia e di una crudeltà rare, a volte esplicite, altre più sotterranee, ma sempre pervasive e agghiaccianti. Un incidente in elicottero all'inizio dell'avventura dà il via a un incubo i cui cardini sono temi inadatti ai giocatori più sensibili e impressionabili, tra sacrifici, crocifissioni e aberrazioni umane.

Frangenti più liberi si alternano ad altri più guidati, all'insegna di un terrore serpeggiante, intriso di brutalità e onirismo. Outlast 2 è dunque un horror videoludico allo stato puro, dove la violenza danza un sabba con l'inquietudine. L'atmosfera e l'impianto ludico non perdono poi un briciolo del loro fascino perverso su Switch: al prezzo di 4,49 euro è assolutamente da giocare.