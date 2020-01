Offerte PlayStation Store: 5 giochi PS4 in sconto a meno di 20 euro

Ultimissimo round di saldi invernali sul PlayStation Store, questa volta dedicati ai giochi in vendita a meno di 20 euro. Una fascia di prezzo interessante poichè comprende anche numerosi giochi AAA più o meno recenti proposti in versione standard o Collector's/Deluxe Edition con tanto di contenuti aggiuntivi. Qualche esempio? Tekken 7, Resident Evil 2, The Crew 2, Far Cry V, GTA 5, Star Wars Battlefront 2, Devil May Cry V, Dark Souls III, Batman Arkham Collection e tanti altri, come sempre ne abbiamo selezionati cinque proposti a costo ridotto fino al 7 gennaio.

Tekken 7 - 9.99 euro

Bastano poco meno di 10 euro per portarsi a casa uno dei picchiaduro più acclamati e venduti degli ultimi anni, indubbiamente un'affare da non perdere per gli appassionati del genere. Con 19.99 euro è invece possibile acquistare la Rematch Edition che include il gioco completo e tutti i contenuti del Season Pass 1&2, tra cui Anna Williams, Lei Wulong e altri quattro personaggi giocabili.

Resident Evil 2 - 19.99 euro

Altro titolo imperdibile è Resident Evil 2 Remake, il giusto antipasto in attesa della riedizione di Resident Evil 3 Nemesis in uscita ad aprile insieme alla componente multiplayer Resident Evil REsistance. L'edizione in vendita sul PlayStation Store è quella standard priva di contenuti aggiuntivi, i possessori del gioco possono comunque scaricare gratis il pacchetto di costumi classici 1998 per Leon e Claire, con le skin "pixellose" in stile PS1.

MediEvil - 19.99 euro

Sconto non altissimo ma comunque apprezzabile per la remaster di MediEvil, titolo uscito nel 1998 sulla prima PlayStation e recentemente riproposto su PlayStation 4 con un comparto tecnico migliorato, controlli ottimizzati per il DualShock 4 e piccole modifiche al gameplay. Un gioco forse non imperdibile al giorno d'oggi ma una proposta interessante per i nostalgici.

Just Cause 4 Reloaded - 13.99 euro

La versione più completa di Just Cause 4 è ora in vendita a meno di 15 euro: questa versione include il gioco completo con tutti i DLC e i contenuti aggiuntivi premium tra cui la Tuta Alare Armata Skystriker, il Micro Caccia Stellare Mano Nera ed i pacchetti Neon Racer, Deathstalker Scorpion e Renegade. Se state cercando un gioco "casinaro" per passare le fredde serate invernali senza pensare troppo, lo avete appena trovato.

The Elder Scrolls V Skyrim Special Edition - 19.99 euro

Un gioco che non ha bisogno di presentazioni, (ri)proposto in una ricca Special Edition che include il gioco aggiornato con nuove opzioni, migliorie al gameplay e un comparto tecnico rinnovato, oltre a tutti i DLC le espansioni pubblicate in origine tra cui Dawnguard, Hearthfire e Dragonborn. La versione definitiva di The Elder Scrolls V Skyrim, ora al prezzo più basso di sempre.

