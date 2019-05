Offerte PlayStation Store: cinque giochi PS4 a meno di 10 euro

Continuano gli sconti sul PlayStation Store, questa volta incentrati sui giochi in vendita a meno di 10 euro. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, in questa fascia di prezzo non troviamo solamente giochi indipendenti e produzioni minori ma anche titoli AAA, seppur non recentissimi nella maggior parte dei casi. Abbiamo selezionato, come di consueto, cinque giochi che si distinguono per l'ottimo rapporto qualità/prezzo, tra cui Darksiders Warmastered Edition, Sine Mora EX e Bulletstorm Full Clip Edition, vi invitiamo a segnalarci nello spazio commenti i vostri consigli per gli acquisti.

Watch Dogs Complete Edition a 7.99 euro

Watch Dogs non è un titolo recentissimo ma la possibile presentazione di Watch Dogs 3 all'E3 di Los Angeles ci ha fatto venire voglia di riscoprire le origini della serie Ubisoft.

Questa edizione è in assoluto la più completa e include il gioco con relativo Season Pass che vi darà accesso a nove modalità, armi e missioni, oltre al personaggio di T-Bone con la sua campagna separata rispetto a quella di Aiden.



La recensione di Watch Dogs

Darksiders Warmastered Edition a 7.99 euro

Edizione rimasterizzata di Darksiders (uscito originariamente nel 2010), questa Warmastered Edition presenta tutti i contenuti del gioco originale con grafica rimasterizzata con risoluzione nativa 1080p, qualità delle texture migliorate e framerate a 60fps.

Nonostante i quasi dieci anni sulle spalle, Darksiders è ancora oggi un titolo assolutamente degno di attenzione, forse il più curato e interessante fra i tre giochi della trilogia.



Recensione Darksiders Warmastered Edition

Bulletstorm Full Clip Edition a 9.99 euro

Se state cercando un FPS chiassoso dove l'unica cosa che conta è sparare a più non posso... beh, lo avete appena trovato.

Uscito nel 2011, Bullestorm è tornato recentemente sui nostri schermi con una remastered denominata Full Clip Edition, che presenta non solo un comparto tecnico migliorato ma anche tutti i DLC ed i contenuti extra pubblicati per il gioco originale. Da notare come questa edizione non includa il personaggio giocabile di Duke Nukem, disponibile solo nella Duke Nukem Edition in vendita a 12,99 euro.

Sine Mora EX a 4.99 euro

Sine Mora EX è uno sparatutto spaziale a scorrimento orizzontale che omaggia i classici del genere con un gameplay veloce e frenetico.

La versione EX presenta un comparto tecnico ovviamente migliorato, doppiaggio in italiano, storia giocabile in co-op locale (fino ad un massimo di due giocatori), tre nuove modalità VS (Corsa, Carri e Dodgeball) e nuovi livelli sfida da affrontare. Per poco meno di 5 euro, un titolo sicuramente consigliato per gli amanti del genere...



Recensione Sine Mora EX

Bud Spencer & Terence Hill Slaps and Beans a 8.99 euro

Interessante sconto per il primo videogioco ufficiale di Bud Spencer e Terence Hill, in vendita con un prezzo ridotto del 55% rispetto al listino.

Slaps and Beans è un picchiaduro a scorrimento co-op o single player caratterizzato da una grafica pixel art anni '80 e dalla presenza di alcuni minigiochi e ... ovviamente da tanti schiaffi e quintali di fagioli! Semplicemente imperdibile per i fan di questa storica coppia del cinema italiano.



Recensione Bud Spencer & Terence Hill Slaps and Beans