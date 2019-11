Offerte PS4: 5 esclusive in sconto da comprare durante il Black Friday

I saldi del Black Friday sono in corso sul PlayStation Store e noi non potevamo non cogliere l'occasione per segnalarvi le cinque migliori esclusive PS4 a sconto. Da Marvel's Spider-Man a Days Gone, passando per Horizon Zero Dawn e Uncharted The Nathan Drake Collection, una selezione che include alcuni dei giochi PlayStation 4 più popolari e venduti degli ultimi anni, ora disponibili a prezzo ridotto fino a inizio dicembre, quando gli sconti del Black Friday termineranno per lasciare spazio alle offerte di Natale.

Marvel's Spider-Man Edizione Gioco dell'Anno - 29.99 euro

Bastano appena trenta euro per acquistare la Game of the Year Edition di Marvel's Spider-Man, il videogioco sui supereroi più venduto di sempre negli Stati Uniti, e non solo.

L'Edizione Gioco dell'Anno include il gioco completo (ovviamente) e il DLC La Città che non Dorme Mai, diviso in tre atti: Territori Contesi, Silver Lining e La Rapina, tre contenuti che aggiungono tante ore di divertimento ad un'avventura già molto ricca.



Recensione Marvel's Spider-Man

Days Gone Digital Deluxe Edition - 49.99 euro

Una delle sorprese del 2019 di PlayStation, Days Gone è diventato rapidamente uno dei giochi più venduti dell'anno sulla console Sony e siamo certi che le vendite aumenteranno con questo taglio di prezzo temporaneo.

L'edizione Standard costa 39.99 euro ma noi abbiamo preferito segnalare la Digital Deluxe Edition che con dieci euro in più permette di ottenere anche colonna sonora e artbook digitali, tre skin moto randagio, accesso anticipato alla Chiave Inglese e un tema dinamico.



Recensione Days Gone

Horizon Zero Dawn Complete Edition - 14.99 euro

Altra offerta piuttosto interessante, questo pacchetto include Horizon Zero Dawn e l'espansione "innevata" The Frozen Wilds, tutto al prezzo di 14.99 euro, per vivere l'esperienza completa di Horizon ad un costo davvero contenuto.

Un bell'antipasto in attesa di mettere le mani sul tanto rumoreggiato Horizon Zero Dawn 2, quasi certamente in arrivo nei prossimi anni su PlayStation 5.



Recensione Horizon Zero Dawn



Gran Turismo Sport Spec II - 19.99 euro

La versione aggiornata di Gran Turismo Sport include tutti i contenuti della versione originale con in aggiunta le dieci auto che hanno dominato il FIA Gran Turismo Championship e 2.500.000 di crediti da spendere liberamente in gioco.

Anche Spec II conferma la compatibilità di Gran Turismo Sport con PlayStation VR, sicuramente un gioco consigliato agli appassionati del genere in attesa di Gran Turismo 7 per PS5, secondo alcuni rumor disponibile nel 2020 come gioco di lancio della nuova console Sony.



Recensione Gran Turismo Sport

Uncharted The Nathan Drake Collection - 14.99 euro

Tre giochi al prezzo di uno: Uncharted The Nathan Drake Collection include Uncharted Drake's Fortune (2007), Uncharted 2 Il Covo dei Ladri (2009) e Uncharted 3 L'Inganno di Drake (2011) tutti usciti originariamente su PlayStation 3 e qui riproposti in versione rimasterizzata con un comparto tecnico migliorato e tutti i DLC e contenuti aggiuntivi.

Una raccolta imperdibile per i fan di Naughty Dog e per tutti coloro che vogliono (ri)scoprire una delle migliori saghe degli ultimi anni.



Recensione Uncharted The Nathan Drake Collection