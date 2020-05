Offerte PS4: i giochi più belli da non perdere con i Doppi Sconti PS Plus

Sul PlayStation Store sono partiti i Doppi Sconti PS4, iniziativa che vi permetterà di risparmiare fino al 70% su una selezione dei migliori giochi per PlayStation 4. Come funziona? E' semplicissimo, molti giochi sono in vendita a prezzi scontati fino al 35%, il risparmio però raddoppia nel caso siate abbonati a PlayStation Plus. Esempio pratico: Assassin's Creed Origins è scontato del 40% per tutti, per gli iscritti PS Plus però la percentuale sale fino all'80% di sconto complessivo sul prezzo di listino. Interessante, vero? Per districarsi nella giungla dei Doppi Sconti vi proponiamo cinque titoli da non perdere.



Nota Bene: il prezzo indicato accanto al nome del gioco è già scontato per tutti, tra parentesi abbiamo inserito la percentuale di sconto extra riservata ai membri Plus.

Hotline Miami Collection - 13.99 euro (30% sconto extra)

Si è parlato molto recentemente di questo titolo, da quando Hotline Miami è comparso in The Last of Us 2, come easter egg nascosto nel video gameplay mostrato allo State of Play.

Il pacchetto che vi proponiamo include le versioni complete di Hotline Miami e Hotline Miami 2 Wrong Number, per vivere un'escalation di violenza senza pari: unico difetto? Il mancato supporto cross-play con PlayStation Vita, entrambi i titoli infatti sono compatibili unicamente con PS4.

Assassin's Creed Origins Deluxe Edition - 47.99 euro (40% di sconto extra)

Aspettando Assassin's Creed Valhalla, recuperare il primo episodio della "nuova trilogia" potrebbe essere una buona idea, tanto più che ora viene proposto a prezzo scontato.

La Deluxe Edition include in aggiunta al gioco il Pacchetto Deluxe con la missione Agguato in Mare e il DLC Cobra del Deserto (contiene un abito, due armi leggendarie, uno scudo leggendario e una cavalcatura) oltre a tre Punti Abilità. Non incluso invece il Season Pass, venduto separatamente o come parte della Gold Edition, quest'ultima costa 66.99 euro con il 33% di sconto aggiuntivo per gli abbonati PlayStation Plus.



La recensione di Assassin's Creed Origins

Persona 5 Ultimate Edition - 59.99 euro (sconto extra PS Plus del 40%)

Chiariamo subito come l'offerta sia relativa a Persona 5 originale e non alla più recente Royal Edition, in ogni caso si tratta di una promozione interessante perchè la Ultimate Edition è davvero ricchissima di contenuti.

Oltre al gioco questa edizione include tutte le Personas aggiuntive, tutti i costumi, i DLC Healing Item e Skill Card, il livello di difficoltà extra Merciless e la traccia audio originale in giapponese.



Recensione Persona 5

Batman Return to Arkham - 32.49 euro (35% sconto extra PS Plus)

WB Games sembra in procinto di svelare il nuovo gioco del Cavaliere Oscuro, un reveal atteso da molti anni e che potrebbe concretizzarsi nelle prossime settimane, questa almeno la speranza dei fan dell'Uomo Pipistrello.

In attesa di saperne di più vi segnaliamo l'offerta su Batman Return to Arkham, pacchetto che include le versioni rimasterizzate di Batman Arkham Asylum e Batman Arkham City, con tutti i DLC ed i contenuti extra. Due giochi che non hanno certo bisogno di presentazioni, ora disponibili ad un prezzo contenuto.



Batman Return to Arkham Recensione

eFootball PES 2020 Legend Edition - 23.99 euro (Sconto extra PS Plus del 40%)

Prezzo incredibile per eFootball PES 2020 Legend Edition, il gioco di calcio Konami viene venduto a soli 23.99 euro, con un risparmio ulteriore del 40% per i membri Plus... praticamente regalato, o quasi.

Questa edizione include in aggiunta alcuni contenuti extra per MyClub tra cui un giocatore leggendario PES, Ronaldinho 2019, Lionel Messi in prestito per dieci partite, Agent Premium (3 giocatori) per trenta settimane, tre coupon rinnovo del contratto per trenta settimane e una divisa FCB x Nike x 10R.



eFootball PES 2020 Recensione