Offerte PS4: i giochi più belli in sconto a meno di 15 euro

Il PlayStation Store si riempie di nuove offerte per chi vuole giocare spendendo poco: quest'oggi vi proponiamo una selezione di titoli del catalogo di PlayStation 4 a meno di 15 euro. Tra i tantissimi giochi offerti a un costo scontato ne abbiamo selezionati cinque che, come di consueto, si distinguono per l'ottimo rapporto qualità-prezzo con un'attenzione particolare per quanto riguarda Complete e GOTY Edition, sempre particolarmente ricche dal punto di vista contenutistico.

Assassin's Creed Origins - 14.99 euro

Il primo nome della lista è il titolo che ha rappresentato un nuovo inizio per la saga di Assassin's Creed, il primo episodio dell'ideale trilogia proseguita con Odyssey e con il prossimo Valhalla, in uscita a fine anno.

Assassin's Creed Origins introduce le meccaniche GDR nella serie Ubisoft, presentando un combat system rinnovato e meccaniche di progressione del personaggio fino ad allora inedite per l'epopea degli Assassini. Un viaggio in Egitto che vi porterà alla scoperta delle origini della Confraternita degli Assassini, tra oscuri misteri e segreti da risolvere. Unico difetto? L'edizione in promozione è quella standard, priva di DLC o contenuti extra di qualsiasi tipo.



Assassin's Creed Origins Recensione

Dishonored Definitive Edition - 11.99 euro

Altro classico dell'ultimo decennio: Dishonored ha vinto oltre 100 premi come Gioco dell'Anno e in occasione dell'uscita di Dishonored 2 nel 2016, Bethesda ha lanciato l'edizione rimasterizzata per le attuali console.

Oltre all'avventura base, questa Definitive Edition include il pacchetto Void Walker's Arsenal con bonus e Amuleti d'Osso per Corvo oltre alle espansioni Dunwall City Trials, Il Pugnale di Dunwall e Le Streghe di Brigmore. Tutto quello che serve per vivere al massimo l'esperienza di Dishonored: non giocarlo sarebbe un disonore nel vostro curriculum di videogiocatori.



Recensione Dishonored Definitive Edition

Far Cry 3 Classic Edition - 14.99 euro

Uno dei più acclamati sparatutto per le console di vecchia generazione è stato ripubblicato recentemente su PlayStation 4 e Xbox One. Nel terzo episodio della serie, dovremo svelare i segreti di Rook Island e prepararci ad affrontare uno dei nemici più amati e iconici della serie Far Cry, il perfido Vaas Montenegro!

Il gioco presenta un comparto tecnico migliorato e sistema di controllo ottimizzato per il DualShock 4 e per il controller wireless Xbox One. Come nel caso di Assassin's Creed Origins, tuttavia, non sono però presenti ulteriori contenuti extra.



La recensione di Far Cry 3

Dark Souls II Scholar of the First Sin - 9.99 euro

L'edizione definitiva di Dark Souls II propone non solo migliorie tecniche come il supporto per la risoluzione 1080p a 60fps ma include anche tutti i contenuti aggiuntivi del gioco originale e altre novità di assoluto rilievo come un comparto online migliorato e un gameplay ribilanciato con l'inserimento di nuove sfide, senza dimenticare la posizione dei nemici completamente rivista.

Un classico aggiornato sotto ogni aspetto e venduto ad un prezzo davvero contenuto: se fino ad oggi vi siete fatti sfuggire Dark Souls II, questo è il momento giusto per rimediare.



Recensione Dark Souls 2 Scholar of the First Sin

Pillars of Eternity Complete Edition - 12.99 euro

Il primo Pillars of Eternity è venduto in una interessante Complete Edition per console che include il gioco aggiornato e l'arco narrativo The White March (diviso in due DLC) oltre ad un sistema di controllo ottimizzato per i joypad e migliorie all'interfaccia, originariamente progettata per essere fruita su PC con controlli via mouse + tastiera.

Benché sul piano tecnico non sia (più) eccelso, Pillars of Eternity riuscirà comunque a conquistare tutti gli amanti del genere, e a questo prezzo - considerata anche la mole di ore che offre - sarebbe difficile non consigliarne l'acquisto.



Recensione Pillars of Eternity Complete Edition