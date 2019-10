Offerte PS4: i migliori giochi a meno di 15 euro sul PlayStation Store

Dopo avervi segnalato i migliori giochi PS4 a meno di 5 euro è ora arrivato il momento di dare uno sguardo alle altre offerte del PlayStation Store con un focus particolare sui giochi a meno di 15 euro. Tra i tanti ne abbiamo selezionati cinque, tra cui Batman Return to Arkham, Sniper Elite V2 Remastered e un bundle dedicato alla serie Space Hulk. Ecco i nostri consigli per uno shopping sì oculato ma al tempo stesso ricco di soddisfazioni!

Batman Return to Arkham - 14.99 euro

Mentre aspettiamo che WB Games annunci il tanto atteso nuovo gioco di Batman (probabilmente basato su La Corte dei Gufi) vi segnaliamo l'offerta relativa al pacchetto Batman Return to Arkham, bundle che include le versioni rimasterizzate di Batman Arkham Asylum (2009) e Batman Arkham City (2011) con tutti i DLC ed i contenuti extra pubblicati in origine. Una collection imperdibile per i fan del Cavaliere Oscuro.



LEGO Marvel's Avengers Deluxe Edition - 14.99 euro

Se siete nerd dei mattoncini danesi e appassionati dell'universo Marvel, LEGO Marvel's Avengers è il gioco giusto per voi, qui proposto in edizione Deluxe ad un prezzo decisamente contenuto. Oltre al gioco completo la Deluxe Edition include oltre quaranta personaggi aggiuntivi come parte del Season Pass, il pacchetto Avengers Explorer e cinque livelli extra ambientati nei mondi di Agents of S.H.I.E.L.D, Doctor Strange, Black Panther, Captain Marvel e Masters of Evil. Impossibile chiedere di più, a questo prezzo.



The King of Fighters XIV Special Anniversary Edition - 13.99 euro

SNK ha annunciato nei mesi scorsi di essere al lavoro su The King of Fighters XV, aspettando l'uscita del nuovo picchiaduro potete acquistare con The King of Fighters XIV, ora a prezzo scontato in versione Special Anniversary Edition. L'edizione più completa di KOF 14 include personaggi extra com Whip, Yamazaki, Vanessa e Rock Howard oltre a dieci costumi aggiuntivi originariamente venduti a parte come DLC.



Space Hulk Bundle - 14.99 euro

Appassionati di Warhammer e dell'universo Games Workshop, questo è il pacchetto giusto per voi. Una raccolta che include due dei migliori giochi della serie Space Hulk, ovvero Space Hulk Tactics e Space Hulk Deathwing Enhanced Edition. Il primo è un gioco di strategia di stampo classico mentre in secondo è un frenetico e violento shooter in prima persona con modalità single e multiplayer co-op per divertirsi in compagnia di un'amico.

Sniper Elite V2 Remastered

Uscito nel 2012, Sniper Elite V2 viene ritenuto ancora oggi uno dei migliori episodi della serie Rebellion, lo studio inglese ha proposto il gioco in versione rimasterizzata la scorsa primavera ed è ora in vendita a prezzo scontato. Sniper Elite V2 Remastered include i contenuti dell'originale con l'aggiunta di tutti i DLC, della Modalità Fotografica e nuovi personaggi tratti dalla serie Zombie Army, oltre ovviamente ad un comparto tecnico migliorato ottimizzato per le piattaforme di attuale generazione.



