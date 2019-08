Offerte PS4: i migliori giochi a sconto sul PlayStation Store

Dopo avervi consigliato cinque giochi imperdibili dell'offerta PlayStation Presenta è arrivato ora il momento dei consigli per gli acquisti per quanto riguarda la promozione Sconti fino al 65% sul PlayStation Store. La selezione proposta da Sony include decine di titoli tra cui The Witcher 3 Wild Hunt, Just Cause 4, Jurassic World Evolution, HITMAN 2, NBA 2K Playgrounds 2, Fade to Silence, Tennis World Tour Legends Edition e tanti altri. Ne abbiamo selezionati cinque che si distinguono per l'ottimo rapporto qualità/prezzo, ecco i nostri suggerimenti!

Batman Return to Arkham - 14.99 euro

In questi giorni si festeggia il decimo compleanno di Batman Arkham Asylum, uscito alla fine di agosto 2009 su PC, PS3 e Xbox 360. Quale miglior occasione per rituffarsi nel mondo di Gotham se non acquistando Batman Return to Arkham?

Questo pacchetto include le versioni rimasterizzate di Arkham Asylum e del sequel Arkham City con tutti i DLC ed i contenuti extra pubblicati per le versioni originali. Una collection interessante (seppur non completa, in quanto mancano Batman Arkham Origins e Arkham Knight), ideale per non annoiarsi in attesa di un nuovo gioco dedicato al Cavaliere Oscuro.



Recensione Batman Return to Arkham



BioShock The Collection - 12.49 euro

Da tempo si rincorrono i rumor su un possibile BioShock 4, al momento tutto tace in casa 2K Games ma i fan della serie possono sempre rivivere le atmosfere di Rapture con BioShock The Collection.

Questa raccolta include BioShock, BioShock 2 (solo single player) e BioShock Infinite con tutti i DLC e l'aggiunta del pacchetto Il Meglio di Columbia e del documentario Director's Commentary Imagining BioShock con protagonisti Ken Levine e Shawn Robertson, ideatori di questo folle universo.



Recensione BioShock The Collection



Call of Duty Black Ops III Zombies Chronicles Edition - 24.99 euro

Call of Duty Black Ops 4 è uscito lo scorso mese di ottobre riscuotendo un discreto successo in particolar modo grazie alla modalità Battle Royale Blackout. Il precedente Black Ops 3 (datato 2015) resta in ogni caso ancora oggi uno dei titoli più popolari della serie, con milioni di giocatori attivi.

La ricca Zombies Chronicles Edition include il gioco originale (con le modalità Campagna, Multigiocatore e Zombi) e l'espansione Zombies Chronicles con l'aggiunta di otto mappe Zombie classiche, venti fiale di Liquid Divinium, due nuove GobbleGum Bizzare e una mimetica per arma a tema zombie con cinque varianti di colore.



Recensione Call of Duty Black Ops 3



La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra Definitive Edition - 24.99 euro

Secondo episodio della serie ambientata ne La Terra di Mezzo e sequel diretto de L'Ombra di Mordor, L'Ombra della Guerra è in vendita a prezzo scontato nella sua Edizione Definitiva, ricchissima di contenuti.

Oltre al gioco completo questa Definitive Edition include include due espansioni storia (La Desolazione di Mordor e La Lama di Galadriel) e due espansioni Tribù (Tribù dei Fuorilegge e Tribù del Massacro), le quali includono nuovi nemici, missioni, armi e abilità extra.



Recensione La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra

Injustice 2 Legendary Edition - 24.99 euro

Eletto uno dei migliori picchiaduro del 2017, Injustice 2 si propone in questa Legendary Edition che include dieci personaggi aggiuntivi e cinque skin premium.

Il roster include decine di lottatori "base" come Cappuccio Rosso, Lanterna Verde, Joker, Poison Ivy, Batman, Spaventapasseri, Sub-Zero, Catwoman, e Aquaman ai quali si aggiungono i personaggi extra pubblicati come DLC tra cui le Tartarughe Ninja, Hellboy, Flash (Multiverso), Mr. Freeze, Batwoman e Shazam, solamente per citarne alcuni. Per gli appassionati dei supereroi DC, un gioco da tenere in seria considerazione, sopratutto se state cercando un titolo per le sfide competitive o da giocare in multiplayer con gli amici.



Recensione Injustice 2