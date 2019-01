Onimusha Warlords Remastered: un ripasso sull'epoca Sengoku e Oda Nobunaga

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Switch Xbox One X PS4 Pro

Stiamo aspettando con ansia questo 2019 a tema Sengoku Jidai: titoli come Ghost of Tsushima o Sekiro: Shadows die twice ci fanno venire l'acquolina in bocca. Il primo gioco su cui metteremo le mani, però, sarà sicuramente la versione remastered di una pietra miliare del passato, Onimusha: Warlords, il capitolo d'esordio della serie a marchio Capcom.

Vi immaginiamo già a gironzolare per la vostra stanza con tanto di kote e mempo di cartone, l'asta appendiabiti a mo' di katana, ed una bandana fatta rigorosamente con lo straccio da cucina. Un consiglio: restate in casa. Fatelo principalmente per due ragioni: evitare che il dirimpettaio (quello antipatico e sempre imbronciato, che odia i videogiochi) vi faccia rinchiudere nella clinica neurologica più vicina e, più importante, approfittarne per un ripasso del periodo storico giapponese più avvincente di sempre, l'epoca Sengoku appunto, intrisa di leggende nonché fonte di ispirazione di innumerevoli produzioni videoludiche. Per carità, dunque, posate quell'asta appendiabiti!

Divide et (non) impera

Nel XVI secolo, periodo in cui si ambientano le avventure di Samanosuke, la situazione politica in Giappone è...un vero e proprio macello! Ci perdoneranno per il poco elegante epiteto i cultori di storia giapponese, ma è davvero difficile districarsi tra le centinaia di battaglie, tradimenti, accordi, clan e personalità importanti dell'epoca.

Cerchiamo quindi di mantenerci sul semplice, e di concentrarci sui passaggi storici principali. Tutto è cominciato con una combinazione esplosiva: un governo centrale debole ed un territorio frazionato. Il Giappone "funzionava", politicamente parlando, in questo modo: l'imperatore, sovrano celeste ed effigie della coesione del Paese, contava davvero poco. A governare era, di fatto, lo Shogun, il generale dell'esercito.



Questa situazione si mantenne fino a quando, sotto lo shogunato Ashikaga, cominciarono a guadagnare sempre più potere i Daimyo, capi militari (Warlords, in inglese), feudatari giapponesi che, da semplici amministratori dei territori, si erano lentamente trasformati in veri e propri condottieri di eserciti al loro comando.

Il Giappone è flagellato dalla guerra civile (la celebre guerra Onin).

Ritratto della Guerra Onin

Iniziata con lo scontro tra due clan, gli Hosokawa e gli Yamana, la situazione sfuggì presto dalle mani dei contendenti e il conflitto dilagò in tutto il Paese. Approfittando di questo periodo di instabilità, i Daimyo cominciarono ad espandere i confini delle loro terre, dividendo il Giappone in centinaia di piccoli feudi. Gli avvenimenti più interessanti sono quelli riguardanti le regioni vicine a Kyoto, la capitale del tempo. Riuscire a raggiungerla e a controllare lo Shogun significava mettere le mani su tutto il Giappone. D'altro canto, però, lasciare i propri territori senza un numero sufficiente di uomini a difenderli avrebbe comportato, in tutta probabilità, un'invasione da parte dei clan nemici: l'equilibrio era, come si può intuire, fragile e precario. Servivano grandi personalità perché avvenisse una vera svolta, uomini straordinari, in grado di riscrivere la storia.

Oda Nobunaga! Chi era costui?

Nella scena di apertura di Onimusha: Warlords, una freccia trafigge la gola di Oda Nobunaga, grande signore della guerra. Poco dopo, però, egli riappare alla guida del suo esercito, resuscitato da forze oscure. Nobunaga qui, Nobunaga là: ormai non si contano più i titoli in cui abbiamo dovuto affrontarlo a colpi di katana, magari proprio come boss finale. Ma chi era costui? E quando è nata la sua leggenda?

Torniamo alla nostra storia: siamo nel 1548, nella provincia di Mikawa, controllata dal clan Matsudaira. Dopo aver subito una devastante invasione dal potente clan Oda, il leader dei Matsudaira, con le spalle al muro, decise di stringere alleanza col vicino clan degli Imagawa. Il prezzo del patto fu altissimo: il primogenito Matsudaira doveva essere offerto come ostaggio, un simbolo di sottomissione. Il ragazzo si incamminò, così, verso i territori Imagawa, seguito da una pletora di soldati. Sembrava che peggio di così non potesse andare. «Potrebbe piovere», avrebbe detto qualcuno...e così fu: cadde una pioggia di frecce, che trucidarono gli uomini della scorta.



Il clan Oda aveva organizzato un'imboscata, rapendo il giovane rampollo della famiglia Matsudaira, grazie ad una rete di spionaggio e furto delle informazioni che farebbe invidia persino a quella della guerra fredda!

Spaventati dalla possibilità che uccidere il ragazzo potesse rinsaldare l'alleanza tra i due clan rivali, gli Oda lo tennero in ostaggio, senza torcergli un capello. Quando il capo della famiglia Oda morì, il clan perse molto potere, mostrando il fianco alle invasioni dei Matsudaira e degli Imagawa, che riuscirono a giungere sino al castello, il quartier generale degli Oda. Con poche speranze di resistere all'assedio, gli Oda ottennero un armistizio liberando il ragazzo, che sarebbe stato cresciuto nel territorio Imagawa, e indottrinato coi valori del clan sino a quando, alla morte del padre, non ritornò finalmente nella provincia di Mikawa per governare, nel 1556. A questo punto, l'alleanza tra Imagawa e Matsudaira era più forte che mai ed i due eserciti si prepararono a schiacciare definitivamente il clan Oda, avanzando nella provincia di Owari e trucidando la sparuta resistenza nemica. L'ultimo baluardo difensivo degli Oda si ritirò nel castello, preparandosi a resistere ad un lungo assedio ma il leader della famiglia, Oda Nobunaga, non aveva affatto intenzione di attendere la propria fine con le mani in mano...

La battaglia di Okehazama

Mentre i consiglieri imploravano Nobunaga di ordinare alle truppe di prepararsi alla resistenza, gli eserciti Matsudaira e Imagawa, accampati poco lontani dal castello, festeggiavano già la vittoria, pregustando la marcia verso Kyoto e la conquista del Giappone. Nobunaga, in un folle atto di estremo coraggio, radunò i pochi uomini rimasti al suo comando, cavalcando verso gli accampamenti nemici.

I numeri parlavano chiaro: 2500 le truppe fedeli a Nobunaga, contro i 25000 soldati Matsudaira e Imagawa: dieci a uno! Nonostante l'avversità della matematica, Nobunaga poteva contare su due fattori chiave: l'ottima conoscenza del territorio dove si erano accampati i rivali (una stretta gola tra due colline), ed una rete di informazioni efficientissima. Nobunaga sapeva che i suoi avversari stavano sottovalutando il pericolo, convinti di avere già la vittoria in pugno. Così, il grande signore della guerra prese un'altra decisione apparentemente suicida: dividere i suoi soldati.



Cinquecento di loro avrebbero raggiunto un tempio fortificato, piantando stendardi ed accendendo torce, per far credere al nemico che tutte le forze si fossero radunate lì in difesa. Mentre l'attenzione dell'esercito Imagawa era puntata sul tempio, Nobunaga condusse gli altri 2000 uomini con sé sino all'accampamento: la battaglia stava per avere inizio.

Storditi dai festeggiamenti e dal sakè, con lo sguardo rivolto al tempio presidiato dagli Oda, confusi da un fortissimo temporale appena scoppiato, gli Imagawa non ebbero il tempo di accorgersi della forza incontrastabile che gli era piombata addosso: Nobunaga e i suoi fecero strage di avversari, arti e teste furono mozzati sotto i fendenti di spada, rinvigoriti dalla sete di vendetta e carichi di adrenalina per la battaglia. Mentre gli Oda compivano il loro massacro, il signore degli Imagawa, ignaro di ciò che stava accadendo, si trovava nella sua tenda, a godersi uno spettacolino teatrale...la testa gli venne tagliata da un colpo di lancia.



Senza il loro leader a guidarli, terrorizzati dalla fulminea carneficina, gli Imagawa fuggirono in ritirata: Nobunaga aveva vinto; l'anno era il 1560, lo stesso in cui si ambientano le suggestive avventure del primo capitolo di Onimusha. Le imprese di Nobunaga non finirono certamente qui.

Questo fu soltanto l'incipit della sua leggenda, e noi vi lasciamo un piccolo spoiler, dedicato a chi fosse interessato ad approfondire questa parte della vicenda tanto affascinante quanto sconosciuta nella cultura occidentale: ricordate il giovane preso in ostaggio dagli Oda, il nuovo capo nella famiglia Matsudaira? Beh, dopo la battaglia di Okehazama prese accordi con Nobunaga, alleandosi al suo fianco. Il nome di quel giovane uomo era Tokugawa Ieyasu...ma questa è un'altra storia!