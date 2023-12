Nuovi Open World: i giochi più interessanti che vorremmo nel 2024

Disponibile per iPhone iPad Mobile Gaming Pc PS4 Xbox One Switch Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X SteamDeck

Nonostante il settore videoludico sia stato colpito da un'infinita e sfortunata ondata di licenziamenti, il 2023 è stato un anno pazzesco per i videogiocatori, che mese dopo mese hanno vissuto esperienze memorabili come Hogwarts Legacy, Baldur's Gate 3 o Marvel's Spider-Man 2 (a proposito, qui trovate la recensione di Marvel's Spider-Man 2). Alle porte del nuovo anno, abbiamo cercato di individuare i più interessanti e promettenti titoli di matrice open world che desideriamo esplorare nel corso del 2024 (e forse pure oltre...).

Dragon's Dogma 2 - 22 marzo 2024

La nostra rassegna non poteva che aprirsi con Dragon's Dogma 2, un prodotto che abbiamo bramato per un decennio esatto e che Capcom consegnerà ai fan nei primi giorni della prossima primavera. Come raccontato in un nostro recente speciale di Dragon's Dogma 2, quello che ci attende al varco è un mondo vastissimo, traboccante di tesori da recuperare, nemici in agguato da sgominare, e tutta una serie di contenuti che differiranno a seconda dell'orario. Mutuati dal primo episodio, il ciclo giorno/notte e lo scorrere del tempo avranno infatti un impatto notevole sull'ambiente circostante e sul livello di sfida dell'action RPG, che al calar del sole si farà nettamente più impegnativo.

Seguendo la scia tracciata dal capostipite, poi, in Dragon's Dogma 2 ci verrà offerta ancora una volta la possibilità reclutare e personalizzare delle Pedine con cui costruire una squadra (ve ne abbiamo parlato nel dettaglio in seguito alla nostra recente prova di Dragon's Dogma 2), che a questo giro di giostra saranno però guidate da un'IA ben più elaborata. Non a caso, osservando i vari materiali diffusi da Capcom abbiamo notato che le Pedine adotteranno degli approcci alla battaglia davvero aggressivi e spericolati, risultando con tutta probabilità assai più preziosi di quanto non accadeva in passato.

Rise of the Ronin - 22 marzo 2024

Mentre nel mese di dicembre i fan del Team Ninja si sono potuti cimentare col terzo e ultimo DLC di Wo Long: Fallen Dynasty, il cui supporto post-lancio ha tenuto banco per tutto il 2023, a partire dal prossimo 22 marzo potremo tuffarci nell'affascinante Rise of the Ronin.

Il nuovo action RPG dai creatori di Nioh e del non troppo riuscito Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin (qui trovate la recensione di Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin) sarà ambientato nel Giappone del 1863, in una particolare epoca storica del paese del Sol Levante anche nota come periodo Bakumatsu. Circondati da una splendida cornice in cui tradizione e modernità si scontreranno di continuo (non a caso il Bakumatsu è il turbolento periodo storico in cui il Giappone abbandonò la sua centenaria politica isolazionista per modernizzarsi), in Rise of the Ronin saremo chiamati a indossare i panni di un samurai senza padrone e a compiere delle scelte che determineranno l'allineamento del nostro alter-ego: a seconda delle nostre decisioni, questo potrà ad esempio allearsi o scontrarsi con le fazioni di Ryoma Sakamoto e Shoin Yoshida, due innovatori che dopo la caduta dello Shogunato Tokugawa tentarono di far avanzare la nazione.



Esplorabile sia a cavallo che per mezzo di un aliante, il Giappone ricostruito dai ragazzi di Team Ninja pullulerà di nemici, che a seconda delle circostanze potremo annientare furtivamente, magari ricorrendo alla corda, o in alternativa ripiegando su un'ampissima gamma di armi da mischia, da fuoco e da lancio.

S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chornobyl - Q1 2024

Annunciato nel lontano 2018, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl non gode ancora di una precisa data di uscita, tuttavia il sito ufficiale del prodotto segnala che questo piomberà nei negozi durante il primo quadrimestre del 2024. Una volta tornati nella cosiddetta Zona di Esclusione da sempre al centro del brand, che a causa degli scontri tra mutanti violenti, anomalie mortali e fazioni in guerra è diventato un luogo persino più letale di un tempo, avremo l'opportunità di setacciare senza soluzione di continuità un mondo aperto ampio 64 km² e caratterizzato da una varietà di ambienti attenti a dipingere un'agghiacciante atmosfera post-apocalittica .

Nei panni di uno S.T.A.L.K.E.R. penetreremo quindi nella zona radiottiva in cui si nasconde un'incredibile fonte di potere per cercare - sempre a nostro rischio e pericolo - artefatti dal valore inestimabile con l'intenzione di ricavarvi una fortuna e magari scoprire persino le verità nascoste sulla stessa Chornobyl (per maggiori dettagli consultate la nostra prova di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl).

Where Winds Meet - TBA

Dall'Oriente giungerà poi Where Winds Meet, un action RPG che, nonostante le forti iniezioni fantasy, sarà ambientato al crepuscolo dei Dieci Regni.

Cresciuto in un'epoca di guerre e conflitti sanguinosi, lo spadaccino protagonista della vicenda dovrà affrontare parecchie scelte difficili che forgeranno il suo destino: davanti ai sentieri sconosciuti che gli si apriranno dinanzi, il nostro alter-ego potrà difatti attenersi al codice morale della cavalleria che gli è stato trasmesso sin dall'infanzia, e quindi lottare con tutte le sue forze per proteggere gli innocenti e gli indifesi dalle leggi di un sistema contorto, o in alternativa impiegare le sue micidiali abilità marziali per salvaguardare l'impero, compiendo insomma una carneficina e provocando l'inevitabile estinzione dei suoi simili. Tra le frenetiche battaglie in stile wuxia, che ci vedranno ricorrere al Tai Chi per deviare i colpi degli avversari o comunque effettuare delle prodigiose acrobazie per aggirarli e innescare violentissimi contrattacchi, e la grandissima attenzione che lo sviluppatore ha riposto nell'allestimento di un open world poderoso, ogni singolo elemento di Where Winds Meet pare affondare le sue radici nelle sempre incantevoli tradizioni della Cina (a proposito, qui trovate le nostre impressioni preliminari su Where Winds Meet).

Crimson Desert & DokeV - TBA

Senza nulla togliere a Palworld e Granblue Fantasy: Relink, che giungeranno su PC e console nei mesi di gennaio e febbraio 2024, chiudiamo la nostra rassegna con due produzioni targate Pearl Abyss e che purtroppo sono da tempo scomparse dai nostri radar.



Ambientato nell'immenso deserto che si estende per buona parte del mondo di Black Desert, Crimson Desert si discosterà dal proprio predecessore grazie al predominante focus sulla narrazione: il titolo racconterà invero una storia di vendetta in cui saremo chiamati a interpretare Kliff, leader del gruppo di mercenari noti come "Grey Mane", che dopo essere stato assoldato dal principe ereditario del regno Akapen cadrà in una trappola tesagli da un gruppo rivale e finirà per perdere i propri alleati.



Determinato a proteggere l'unico e legittimo erede al trono e al tempo stesso lavare nel sangue l'onta patita, il protagonista si immergerà in una realtà di proporzioni colossali. Contraddistinto dalla presenza di isole fluttuanti, il mondo di Crimson Desert metterà a nostra disposizione diversi mezzi di trasporto, inclusi l'immancabile cavallo, la mongolfiera che potremo appunto usare per raggiungere luoghi sospesi in cielo, e un curioso deltaplano che Kliff potrà impiegare per lanciarsi nel vuoto ed evitare di schiantarsi.

Annunciato nel 2019, il Pokémon-like che prometteva di rivoluzionare il genere con entusiasmanti scontri campali e un mondo percorribile in ogni suo ambiente (una caratteristica poi ripresa da Pokémon Scarlatto & Violetto) avrebbe dovuto piombare su PC e console già da un pezzo, ma i due anni di totale silenzio radio adottato da Pearl Abyss la dice lunga sullo "stato di salute" di DokeV, che evidentemente non ha ancora raggiunto la qualità desiderata dai suoi creatori. Decisamente più ambizioso di qualsiasi altro esponente del genere, il prodotto realizzato con un motore grafico di proprietà dell'azienda sudcoreana ha subito catturato la nostra attenzione grazie ai suoi scenari bizzarri e incantevoli, che mescolano panorami naturalistici a vivaci scorci urbanistici, e a un sistema di combattimento in reale che strizza l'occhio ai fasti frenetici di uno sparatutto in terza persona. Speriamo vivamente che il 2024 ci offra quantomeno un primo contatto coi deliziosi DokeV.