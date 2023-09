Open world immensi vs giochi lineari: possibilità, orizzonti e limitazioni

Scandito da uscite del calibro di Final Fantasy XVI e The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, senza dimenticare il recente Baldur's Gate 3, quello corrente passerà alla storia come l'anno delle grandi esperienze per giocatore singolo (ve ne abbiamo parlato nel dettaglio nel nostro speciale sui single player del 2023).



Il successo di queste produzioni ci ha permesso di delineare due approcci alla filosofia ludica diametralmente opposti e ugualmente essenziali per il benessere del mercato: stiamo naturalmente parlando delle esperienze titaniche à la Starfield, che puntano sulla quantità e su una longevità importante, e dei giochi come ad esempio Dead Space o Resident Evil 4, che al contrario mirano a offrire un monte di ore più contenuto. Invitandovi a indicarci nei commenti le vostre preferenze personali, proviamo a ragionare sui pregi e i difetti di ambedue i casi.

Mondi traboccanti e interminabili

Gli esempi migliori per evidenziare la differenza tra i due filoni vanno probabilmente ricercati negli episodi di Assassin's Creed appartenenti alla cosiddetta "nuova trilogia", ossia Origins, Odyssey e Valhalla. Accantonando buona parte delle caratteristiche originali della saga, nell'ultimo decennio gli studi di Ubisoft hanno infatti confezionato tre action RPG assai longevi e caratterizzati da un quantitativo di contenuti opzionali a tratti soverchiante, in netto contrasto con la maggior linearità che invece contraddistingueva gli action adventure che il franchise ci aveva proposto a cavallo tra il 2007 e il 2015.

Tra missioni secondarie e collezionabili disseminati in ogni dove, i capitoli del vecchio "filone" di Assassin's Creed non erano certo privi di attività collaterali, ma con l'introduzione di mappe incredibilmente più ampie, i recenti esponenti del brand assicurano al giocatore una libertà senza precedenti, che a intervalli regolari lo sprona ad accantonare - magari anche per parecchie ore o giorni interi - lo sviluppo dell'intreccio principale per dedicarsi alla totale esplorazione di una realtà open world ben costruita e a volte addirittura assuefacente.



Come ci hanno ricordato Baldur's Gate 3 e i ragazzi di Larian Studios (a proposito, siete a un click di distanza dalla recensione di Baldur's Gate 3), non tutte le esperienze ludiche più vaste devono necessariamente essere a mondo aperto. Ad ogni modo la struttura open world - soprattutto sulla base di un grande worldbuilding - consente di implementare centinaia di missioni secondarie, rovine e dungeon segreti, enigmi e puzzle ambientali da superare, armi e avversari opzionali da rintracciare, e in generale una marea di misteri sui cui far luce.

Privilegiando il gameplay sopra qualsiasi altro aspetto del pacchetto, i mondi aperti risultano quindi una fonte inesauribile di attività cui rivolgere il proprio tempo libero, al punto tale che l'esplorazione diventa a tutti gli effetti uno dei cuori pulsanti dell'esperienza. Non a caso, la principale attrattiva di Hogwarts Legacy, che nel complesso è un ottimo titolo, è rappresentata proprio dalla possibilità di perlustrare ogni singolo metro quadrato dell'omonima scuola di magia e stregoneria, scoprendo gli innumerevoli segreti e le tante aree del castello che purtroppo non trovarono spazio nelle pellicole cinematografiche di Warner Bros.

Se da una parte la campagna principale tende a diramarsi nei tanti punti di interesse offerti dalla mappa, incoraggiando l'utente a visitarli più o meno tutti quanti, dall'altra va specificato che mondi ricchi e vasti finiscono alle volte per risultare inutilmente dispersivi e a tratti confusionari. Una terra enorme e tutta da esplorare non è certo esente da difetti, e il principale tra questi va ricercato nella facilità con cui i contenuti collaterali possono catturare l'attenzione dell'utente e distoglierla dalla trama, mettendola in secondo piano anche quando in realtà ricopre un ruolo di importanza nell'economia della produzione. Inoltre, non di rado le quest secondarie degli open world sono caratterizzate da importanti oscillazioni qualitative e talvolta non aggiungono dettagli rilevanti alla lore del titolo, oppure non sanno premiare il giocatore per il tempo che ha dedicato al loro completamento. A ciò bisogna aggiungere il fatto che spesso i punti di interesse con cui sono segnalate risultano ben distanti tra loro, il che è un fattore che allontana ulteriormente l'utente dal percorso principale (specie quando la conclusione di una sidequest ne fa spuntare altre dieci).

I percorsi lineari

Dall'altro lato del ring abbiamo invece le produzioni contenutisticamente moderate e ricamate attorno alla componente narrativa. Tipico dei vecchi Final Fantasy e dei capitoli della serie Resident Evil, giusto per fare qualche esempio, questo secondo modo di strutturare le avventure posiziona la storia al centro dell'esperienza, affinché la sua evoluzione sia sempre in grado di proporre colpi di scena memorabili, senza mai cadere in secondo piano.



Certo, una linearità eccessiva può sfociare nel fastidioso "effetto corridoio" e obbliga il giocatore a muoversi secondo il ritmo dettato dagli sviluppatori, ciononostante la propensione a mantenere il focus sulla trama e a limitare il numero delle attività secondarie, non di rado favorisce una valida caratterizzazione dei luoghi visitati, e la crescita psicologica dei personaggi coinvolti nella vicenda.

Non a caso diversi JRPG continuano ad oggi a evitare l'open world, ricorrendo di tanto in tanto a mappe più aperte per dare una finta parvenza di libertà e nascondere, ove possibile, il corridoio edificato per favorire il racconto, lo sviluppo dei personaggi chiave e delle tematiche portanti. La filosofia del "less is more" adottata anche dall'imminente Assassin's Creed Mirage ci permetterà di vivere un viaggio più simile a quelli tipici degli albori della saga, seppur a sfavore della longevità complessiva.



È fondamentalmente per questa ragione che parecchie produzioni provenienti dal paese del Sol Levante includono route alternative o addirittura si affidano all'apprezzato sistema "dual protagonist", che garantendo una discreta rigiocabilità permette in genere di rivivere un'epopea da un secondo punto di vista e scoprire tanti dettagli extra (per maggiori dettagli vi suggeriamo di consultare la recensione di Star Ocean: The Divine Force).

Altro aspetto non trascurabile e che divide sostanzialmente i due approcci va individuato nel prezzo dei giochi. Mentre il modello degli open world va facilmente incontro alle necessità degli utenti che preferiscono massimizzare i propri investimenti e dunque trascorrere parecchie ore in compagnia dei titoli acquistati, la scarsa durata dei prodotti incentrati sulla narrazione, può rappresentare un potente deterrente all'acquisto.



Entrambe le strutture hanno insomma i loro pregi e difetti, e tenendo presente che ciascuna di esse può benissimo scommettere sulla qualità, sta soltanto ai giocatori scegliere - magari a seconda dei casi o delle rispettive preferenze - se puntare su titoli mastodontici e votati all'esplorazione libera, o se invece ripiegare su esperienze più lineari, che precludono la possibilità di stabilire il percorso da seguire.