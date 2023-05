Il lato oscuro di The Legend of Zelda: Ganon e Ganondorf attraverso le ere

L'epica storia di The Legend of Zelda: Breath of the Wild si appresta a proseguire nell'attesissimo The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Il sequel diretto del capolavoro proposto da Nintendo nel marzo 2017 sembra promettere un viaggio particolarmente oscuro per l'intrepido Link, in una formula che nei trailer dedicati ha riporto alla mente degli appassionati i cupi fasti di The Legend of Zelda: Twilight Princess.



Alla vigilia del lancio dell'ambiziosa esclusiva Nintendo Switch, abbiamo dunque deciso di volgere lo sguardo agli oltre trentacinque anni di storia della saga di The Legend of Zelda, per andare a esplorarne il villain per eccellenza. Flagello del regno di Hyrule ammantato di fascino oscuro, l'avversario di Link e Zelda è una delle figure più enigmatiche del pantheon della Grande N. Talvolta palesatosi in forma umana, con il nome di Ganondorf, e talvolta apparso nella sua forma spirituale, nota come Ganon, il Re dei Demoni ha alle spalle una storia frammentaria ma avvincente, che cercheremo qui di ricostruire in un viaggio attraverso le grandi ere della cronologia di The Legend of Zelda.

Skyward Sword: le origini del male

Grazie al travolgente successo di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, tantissimi videogiocatori sono entrati in contatto per la prima volta con l'epopea di casa Nintendo. Una circostanza che probabilmente ha fortemente influenzato la decisione del colosso di Kyoto di celebrare il trentacinquesimo anniversario della saga con la riproposizione di The Legend of Zelda: Skyward Sword (per maggiori dettagli, potete leggere la nostra recensione di The Legend of Zelda: Skyward Sword HD). Esordito in origine nel 2011, il titolo raccontava infatti una volta per tutte le origini dell'universo della saga, rispondendo a molte delle domande che i fan dell'IP andavano ponendosi ormai da decenni.

Nel corso del viaggio attraverso Oltrenuvola, i giocatori apprendono di come, in un passato remoto, tre divinità diedero origine al mondo di Link. Creatrici rispettivamente di terra, ordine e vita, le dee Din, Naryu e Farore non si limitarono a colmare il vuoto cosmico e a plasmare un'inedita forma di esistenza, ma le fecero dono di una potente reliquia. Denominata Triforza, quest'ultima era costituita di tre triangoli dorati, associati a forza, saggezza e coraggio. Chiunque avesse dimostrato di possedere l'intero trittico di virtù - a eccezione delle divinità - avrebbe potuto rivolgere qualunque desiderio al potente artefatto. In seguito al ritorno delle divinità creatrici nella propria dimensione superiore, la Triforza fu affidata alla dea Hylia, protettrice degli Hylian, popolazione della quale fa parte lo stesso Link.



La quiete di questo nuovo mondo fu però interrotta dall'improvviso palesarsi di una forma primigenia di malvagità. Il continente fu invaso da schiere di demoni capeggiati da Mortipher, un'entità descritta in The Legend of Zelda come una sorta di manifestazione materiale del male più puro. Per cercare di proteggere gli Hylian dall'assalto demoniaco, la dea Hylia creò l'arcipelago di Oltrenuvola, dove collocò l'intera comunità di sopravvissuti. Nel frattempo, al di sotto delle isole fluttuanti,

Mortipher veniva sconfitto e imprigionato in una dimensione in cui scontare il proprio esilio. Una punizione esemplare, ma che non avrebbe mai potuto durare in eterno. Consapevole della precarietà di questo nuovo equilibrio, la dea Hylia decise di compiere un estremo sacrificio: rinunciare alla propria condizione per farsi mortale e vivere tra i propri protetti. Una volta rinata su Oltrenuvola, sperava, avrebbe potuto sfruttare il potere della Triforza per sconfiggere definitivamente Mortipher. Questa scelta, di fatto, segna l'origine della figura di Zelda, espressione del dono della saggezza all'interno della mitologia di The Legend of Zelda. Insieme a Link, simbolo del coraggio, la principessa di The Legend of Zelda: Skyward Sword riesce effettivamente a portare a termine i piani della dea Hylia, ma a caro prezzo. Prossimo alla sconfitta, Mortipher scaglia infatti sui due Hylian una violenta maledizione, condannando entrambi a un'esistenza di continue reincarnazioni, nel corso della quale le forze del male da lui rappresentate sarebbero costantemente tornate a minacciare l'equilibrio di Hyrule.

Ganondorf Dragmire

Ricomponendo i tasselli narrativi tratteggiati dai molteplici capitoli della serie Nintendo susseguitisi negli anni, è possibile delineare con una certa precisione le conseguenze più tragiche generate dall'anatema di Mortipher. In The Legend of Zelda: Ocarina of Time, in particolare, Link e Zelda si ritrovano a confrontarsi con l'ormai iconico Ganondorf, animato dalla brama di ottenere il potere custodito nella Triforza. Ma da dove veniva questa minacciosa figura animata da un'inesauribile sete di potere?

L'immaginario Nintendo colloca le origini del villain entro i confini della civiltà Gerudo. Tradizionalmente composta di sole donne combattenti, quest'ultima ospita - ogni cento anni - la nascita di un bambino di sesso maschile, destinato a divenirne il sovrano. Già prescelto sin dalla nascita, Ganondorf Dragmire ereditò su di sé anche l'essenza malvagia evocata da Mortipher in Skyward Sword. Da questo momento in avanti, questa potente figura tornerà a minacciare Hyrule in diverse forme e manifestazioni.



In The Legend of Zelda: Ocarina of Time, in particolare, Ganondorf arriva a giurare fedeltà al re di Hyrule, sperando così di poter contare su di una maggiore libertà di azione nella ricerca della Triforza. In seguito a una serie di eventi fortuiti, il Gerudo riesce effettivamente a mettere le mani sul prezioso cimelio divino.

A questo punto, tuttavia, la Triforza, riconoscendo Ganondorf come indegno di brandirne il potere, si spezza, lasciando al villain solamente il frammento legato alla forza. In seguito a questi eventi, tra viaggi nel tempo e prove sempre più ardue da superare, Link si ritroverà a fronteggiare il Re dei Demoni in una spettacolare battaglia finale.

Le tre linee temporali di The Legend of Zelda

Proprio dagli esiti dello scontro finale di The Legend of Zelda: Ocarina of Time, la cronologia della saga fa partire tre linee temporali alternative. La più tragica contempla il fallimento di Link e la sconfitta dell'eroe di Hyrule. In questo universo, Ganondorf, ormai ottenuto il potere della Triforza, ascende a uno stadio esistenziale ulteriore. Conosciuto come Ganon e con fattezze bestiali, questa entità trascende quelle di una semplice creatura terrena. È questo l'avversario che si pone di fronte a Link in titoli quali The Legend of Zelda: A Link to the Past, The Legend of Zelda: Link's Awakening e persino nei primi capitoli della serie The Legend of Zelda e The Adventure of Link.

Nel caso in cui l'epilogo di The Legend of Zelda: Ocarina of Time abbia invece visto il trionfo di Link, due sono le possibili diramazioni temporali della saga. Nel primo caso, la principessa Zelda, riscopertasi detentrice del potere della dea Hylia, riconduce Link alla sua epoca, dove il piccolo eroe bambino torna a vivere la propria esistenza. In questa linea temporale, Ganondorf viene invece imprigionato in una dimensione denominata Terra Sacra.



Tale sigillo, ancora una volta, non è però eterno: l'ennesimo risveglio del male porta nuovamente il caos su Hyrule, ma, tradendo le speranze del popolo degli Hylian, Link non appare in questo ennesimo momento di difficoltà. Senza il coraggioso eroe, agli abitanti del regno non resta altro da fare che invocare l'aiuto delle divinità. Queste ultime, ascoltando le richieste disperate dei mortali, decidono di ricorrere a una soluzione drastica: un diluvio destinato a sommergere l'intera Hyrule.



Da queste basi, prenderà il via The Legend of Zelda: Wind Waker, primo esponente in ordine cronologico di questa linea temporale generatasi da Ocarina of Time e che vede tornare ogni volta in scena una manifestazione di Ganondorf.

Infine, la terza e ultima linea temporale vede Link trionfare su Ganondorf al termine del gioco per Nintendo 64, ma non solo. Determinato a prevenirne il ritorno, il piccolo Hylian trova il modo per viaggiare indietro nel tempo di sette anni e avvertire la principessa Zelda del pericolo imminente. Solo dopo questo ulteriore atto eroico, Link torna a essere bambino e a poter vivere la sua vita. Primo rappresentante di questo immaginario è The Legend of Zelda: Majora's Mask, epopea dalle dinamiche particolarmente originali per la saga Nintendo.



In un periodo parallelo a questa avventura, Ganondorf, condannato a morte dai Saggi di Hyrule, riesce a fuggire. Pur sopravvivendo, lo stregone è esiliato nel Regno del Crepuscolo: da questo evento muoverà i propri passi l'indimenticabile The Legend of Zelda: Twilight Princess.