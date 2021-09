OutRun compie 35 anni: il leggendario gioco di Yu Suzuki è eterno

Ho sempre amato OutRun alla follia, senza quasi mai rendermi conto di quanto ci fossi realmente legato. Ho compreso la portata di quell'amore nel 2019, quando sono atterrato a Tokyo per la prima volta e pochi giorni dopo ero su un treno per Kawasaki con destinazione Anata no Warehouse: forse la sala giochi più incredibile di tutto il Giappone (possano le sue macerie riposare in pace). Stavo andando a Kawasaki perché l'Anata no Warehouse era un piccolo capolavoro, una di quelle sale giochi che se sei appassionato di videogiochi non puoi non vedere almeno una volta nella vita. Sotto sotto, però, sapevo perfettamente che a richiamarmi al cospetto di quelle vestigia di un parco giochi per nostalgici dell'arcade era proprio il cabinato originale di OutRun in tutta la sua magnificenza e quasi eccessiva opulenza: un tubo catodico incastrato in un ammasso di plastica, legno ed acciaio a forma di macchina da corsa dipinta secondo i dettami di quell' Enzo Ferrari che tanto tempo fa affermava con grande sicurezza che se ad un bambino si fosse chiesto di disegnare un'auto l'avrebbe sicuramente fatta rossa.



Provate ora ad immaginare la mia faccia quando varcata la soglia ho scoperto con orrore che di tutte le centinaia di cabinati sparpagliati per i quattro piani dell'edificio ce n'era solo uno in manutenzione, e che quel cabinato era proprio quello di OutRun che si era rotto proprio un paio di giorni prima. Mi si è spezzato il cuore, ma poco importava: quello che contava era l'aver fatto tutta quella strada pur di sedermi su quel sedile, inserire un gettone e guidare la Ferrari Testarossa più famosa del mondo (sì, più famosa anche di quella bianca di Miami Vice). È stato uno dei gesti d'amore più genuini che avessi mai fatto in vita mia, poco importa se poi alla fine non sono riuscito nel mio intento. L'ho fatto soprattutto per OutRun e per Yu Suzuki, e oggi che OutRun compie 35 anni non riesco a non pensare a quella mia gita a Kawasaki senza lasciarmi scappare un sorriso un po' malinconico.

Di yuppies, belle donne e cieli azzurri

Questa è la storia di un'icona, l'apice di un periodo storico che stava per scendere in picchiata verso gli anni ‘90 e la loro disillusione, pagando con gli interessi tutto lo sfarzo e gli eccessi che gli 80s si stavano lasciando alle spalle senza guardarsi indietro, lasciando che fossero le nuove generazioni a risolvere problemi che non abbiamo ancora finito di estinguere.

Un viaggio senza ritorno, piede affondato sull'acceleratore verso l'orizzonte, litri di benzina pompati da un V12 su di giri, euforico, trasformati in urla di scappamento che fanno vibrare ogni molecola d'asfalto. Un gettone per 5 minuti di estasi, un breve e perfetto riassunto coast to coast che racconta di yuppies, belle donne, vacanze infinite, capitalismo.



Il giocatore come un rampante Agnelli sul secondo esemplare di Testarossa cabriolet (l'altra era proprio dell'Avvocato), su misura, passando dalle linee di Pininfarina alla pixel art di Sega-AM2 senza perdere un briciolo del suo fascino, appariscente ed elegante al tempo stesso, ossimoro che solo a Maranello diventa

reale, tangibile. La mano che gira la manopola fino a trovare Magical Sound Shower sull'autoradio, una delle schermate più belle di sempre per una dichiarazione d'intenti che smarca l'opera dal mood della sala giochi, da quella frenesia arcade dove era difficile lasciarsi andare, rilassarsi per godersi il momento appieno. Il tropical jazz stilizzato in chiptune da Hiroshi Kawaguchi è inebriante, mentre quel cielo di un azzurro perfetto, "azzurro OutRun", ci ha già portato in un altro mondo, su un'altra strada, e l'animazione dei capelli mossi al vento della nostra coppia (chissà come se la sono cavata, finito il viaggio) trasforma la brezza metallica del condizionatore in aria di mare, dopata di salsedine. OutRun è essenzialmente questo, un inno alla libertà nella sua forma più materialista e, a modo suo, inelegante che possa esistere. Un po' come il lupo di Wall Street di Scorsese e Di Caprio, OutRun celebra lo stile di vita eccessivo e superficiale di quegli anni '80 in cui ogni preoccupazione poteva venire risolta con una supercar, una bella donna sul sedile del passeggero e una distesa infinita di asfalto da mordere a velocità elevatissime.



Poco importa se quel modo di vivere la vita era appannaggio di pochi facoltosi che potevano permetterselo, Yu Suzuki è riuscito a fotografarlo alla perfezione e a tradurlo in una forma che fosse accessibile a tutti quelli che, rinchiusi in una sala giochi polverosa e annebbiata dal fumo delle sigarette, avevano bisogno di sognare quel tipo di evasione dalla realtà. Così come gli eccessi de La Dolce Vita di Fellini facevano sognare un'Italia composta in prevalenza da contadini, proletari e operai, OutRun ha preso un sogno borghese a stelle e strisce e l'ha avvicinato a portata di mano del popolo. Bastava un gettone per dimenticarsi delle fabbriche, del sudore e della fatica. Come si dice? "I soldi non fanno la felicità, ma piangere in Ferrari è meglio che su una Punto"? Una cosa del genere.

Per fuggire a volte bastano solo 100 Yen

OutRun era ed è tuttora il videogioco perfetto, una gemma di puro artigianato ludico che per quanto ci provi non riesce ad invecchiare di un singolo giorno da trentacinque anni a questa parte, e lo è proprio alla luce della sua incredibile

semplicità alla portata di chiunque. Nessuna barriera ludica, nessuna selezione della difficoltà, nessun compromesso. L'unica cosa da fare è sedersi, scegliere la colonna sonora più adatta e lasciare che il vento tra i capelli si porti via ogni singolo pensiero del mondo reale, quello dove magari guidi una Panda a metano incolonnato sulla tangenziale sognando i tropici un giorno sì e l'altro pure. La cosa più sconvolgente è che, di fatto, a Yu Suzuki non sono mai interessati i videogiochi. Non segue i trend, non si interessa dell'ambiente e, soprattutto, non ha mai fatto mistero di non giocare mai. Ha semplicemente trovato il modo di trasmettere il suo amore per lo sport, le motociclette e le automobili al mondo nella maniera più diretta e sincera possibile.



Perché alla fine OutRun è nato esattamente così, con Suzuki che si innamora di Cannonball Run e decide di trasformarlo in un videogioco, così una mattina si sveglia, si presenta di fronte ai vertici di Sega e chiede del budget per andare in Europa, noleggiare un'auto e viaggiare. Quella di quel piccolo uomo giapponese che attraversa il vecchio continente alla ricerca di ispirazione, che a Montecarlo si innamora delle forme della Ferrari Testarossa e passa mesi della sua vita chiacchierando con gli abitanti dei paesi che attraversa in macchina cercando di bruciarsi quei paesaggi sulle retine è un'immagine incredibilmente romantica.

Non è un caso che una volta sconfitto il timer del gioco e arrivati in fondo lo stereo decida di suonare Last Wave, che racchiude al suo interno quella malinconia tremenda che prende allo stomaco una volta rientrati a casa dopo un lungo viaggio. Last Wave è l'equivalente della sveglia che strappa i dormienti dalle braccia di Morfeo, il suono che annuncia la fine dei sogni e che trascina tutti controvoglia alla realtà cosciente, quella fatta di responsabilità, preoccupazioni e doveri reali. Proprio quel genere di cose che ogni tanto sarebbe bello poter dimenticare affondando il piede sul pedale dell'acceleratore e zigzagare nel traffico inseguendo il tramonto. Per fortuna Yu Suzuki ha preso quel bisogno e l'ha trasformato nell'esperienza escapista più adrenalinica e contemplativa del mondo, ottenibile alla modica cifra di 100 Yen alla volta.



Un retaggio che negli anni è sublimato in spirito di emulazione, inseguendo momenti più felici, spensierati, in tempi più complessi, poligonali. 20 anni compiuti in quel 2006 folgorante, caldo, irreale, con Sega AM2 e Sumo Digital a mettere la firma sul più fenomenale arcade racing della Storia, chiavi in mano.

OutRun 2006 Coast 2 Coast è un miliardo di colori, gioia pura, derapare col gomito fuori dal finestrino per impressionare la nostra bella, ma anche il meraviglioso, eroico tentativo fuori tempo massimo di defibrillare un genere che non avrebbe più trovato spazio in un medium allora adolescente, che stava scoprendo l'open world e voleva diventare grande, "bigger and better", dimenticando per sempre l'arcade come viene eliminata dalla storia una religione pagana, sconsacrando le sale giochi e negando il loro modo di intendere il gameplay. Ma un culto e i suoi discepoli sapranno sempre come comunicare tra loro, trovando messaggi, simboli, concetti capaci di tenere in vita quel sogno senza farlo sapere all'inquisizione del mercato. Il passaggio di testimone arriva quello stesso anno, quando su Xbox 360 esce Test Drive Unlimited di Eden Games (qui trovate la nostra recensione di Test Drive Unlimited).

Un titolo pionieristico, primo del suo genere, un enorme racing simcade free roaming con una forte spinta al multiplayer online. Avveniristico. Non si era visto praticamente niente di simile prima di allora, eppure sono quasi sicuro che nello studio degli sviluppatori, appeso a una parete, incorniciato a dovere, svettasse un ritratto di Yu Suzuki con annesso altarino su cui bruciare incenso e offrire un gettone. Oahu, il suo esotismo, mare cristallino e cieli tersi, hawaiiani; un garage di supercar, Ferrari comprese e una glorificazione della bella vita che va dal vivere gareggiando sui 1600 chilometri di asfalto che attraversano quel paradiso terrestre, al diventare talmente ricco da avere ville a picco sul Pacifico in ogni angolo dell'isola. Se non è spiritualmente OutRun questo. Suggestioni che continuano a bruciare tutt'oggi grazie ai never-ending tour di Forza Horizon, location meravigliose per feste motoristiche sinestetiche da vivere alla giornata, senza fare programmi, ascoltando musica e correndo come matti, esplorando il concetto stesso di "easy life", quel miraggio dove i problemi non sono contemplati e che diventa tangibile solo nel virtuale.

35 anni e non sentirli

Quella di OutRun 2006 è però anche la storia di un sequel impossibile, di un videogioco a cui era stato affidato il compito di dover riuscire dove tutti gli altri cloni avevano fallito e migliorare un'opera formalmente perfetta come il suo antenato. Come si migliora ciò che per costituzione non ha difetti? Non basta stilizzare un logo ed aggiungerci un 2 in fondo, non quando il logo in questione è quello di OutRun. Bisogna innanzitutto dimostrare di aver interiorizzato la lezione di design impartita da Suzuki-san, di aver compreso lo scopo del progetto originale e di essere in grado di sfruttare il progresso tecnologico per amplificarne la portata effettiva.

OutRun 2006 non è solo il canto del cigno di una AM2 che dopo aver lastricato la strada su cui scorre la storia del videogioco stava gradualmente perdendo fama e prestigio. È prima di tutto la materializzazione della visione originale di Yu Suzuki, un uomo che mentre attraversava le Alpi da gaijin fremeva per aggiungere la terza dimensione ad un sogno ludico che di dimensioni ne possedeva solo due. Al posto dei sintetizzatori di Kawaguchi c'è un'intera orchestra pronta a riversare negli stereo il classico mix di jazz e musica caraibica sensuale e seducente, elegantemente arricchito dalle voci di Takenobu Mitsuyoshi, Brenda Vaughn e la stessa Donna Burke che qualche anno dopo sarebbe stata consacrata per sempre cantando la colonna sonora di Metal Gear Solid Peacewalker.



Al posto della sola Ferrari Testarossa che aveva stregato Suzuki in quel parcheggio a Montecarlo c'è ora un intero garage che accoglie al suo interno il meglio che sia mai uscito dalla fabbrica di Maranello. Se si scava oltre la sua superficie è possibile vedere in controluce il segno tracciato da AM2 nel 1986 e, di riflesso, la storia di un genere intero che stava entrando in un lungo e triste letargo. Non era ancora il momento di staccare la spina all'arcade, era anzi il momento di premere play un'ultima volta per abbandonarsi alle carezze di un V12 assetato di benzina e macinare kilometri contemplando il mare, il sole e le palme a bordo strada. Era il momento giusto per un'ultima meravigliosa danza su quattro ruote con gli occhi fissi sull'orizzonte.

OutRun 2006 è ciò che Yu Suzuki in origine voleva che fosse OutRun ma che OutRun non poteva essere a causa delle limitazioni tecnologiche entro cui lo costringeva l'epoca in cui viveva. Così come alle macchine volanti di Leonardo Da Vinci mancava il motore a scoppio per poter funzionare davvero, a Suzuki mancava una tecnologia che gli permettesse di modellare i poligoni e la capacità di immagazzinare abbastanza dati per far sì che OutRun fosse identico a come l'aveva immaginato. L'unica differenza è che Suzuki ad un certo punto della sua vita ha finalmente avuto la possibilità di mettere mano a quella tecnologia di cui aveva bisogno per completare l'opera e renderla eternamente insuperabile.