Overwatch 2: le abilità di Lifeweaver, il nuovo eroe della Stagione 4

Overwatch 2 si prepara a ricevere l'ennesimo aggiornamento contenutistico. L'hero shooter targato Blizzard continua infatti a espandersi, ma forse non esattamente nel modo in cui si aspetterebbero i suoi giocatori più assidui. In arrivo ad aprile, la stagione 4 porterà con sé un nuovo battle pass, un eroe inedito (il trentasettesimo) e varie modifiche che impatteranno sugli eroi e sulle modalità di gioco. A tal proposito, è notizia di pochi giorni fa quella secondo cui il sistema di ripristino dell'indice di valutazione in modalità Classificata verrà rivisto e riadattato.



Sul fronte PvE e progressione dei personaggi, invece, ancora tutto tace. Dunque, cosa ci attende in questa quarta stagione? Abbiamo avuto modo di testare il nuovo eroe, Niran PruksaManee (in arte Lifeweaver), e scoprirne le abilità in compagnia degli sviluppatori. Vi raccontiamo com'è andata!

Le origini di Lifeweaver

Per ridurre la descrizione ai suoi tratti fondamentali, Lifeweaver può essere paragonato a un druido sci-fi. Proveniente dalla Thailandia, nonché nato e cresciuto in una società rigidissima - basata sulla perfezione matematica e tecnologica -, si è trovato ben presto a provare uno spiccato amore per ogni forma di vita. Anzi, per la caotica perfezione che solo Madre Natura sa creare.

Divenuto anch'egli uno scienziato, ha deciso di dedicare la propria vita alla ricerca di una "cura" per il male che affligge il mondo. Pare esserci riuscito, dato che ha sviluppato una tecnologia piuttosto particolare, in grado di alleviare le sofferenze degli esseri viventi. Ecco perché Lifeweaver è entrato, con pieno diritto, nel roster degli eroi di Supporto della squadra Overwatch.



Sembra, insomma, che Blizzard abbia deciso di arricchire nuovamente uno dei ruoli più bistrattati di sempre. Dichiarazione d'intenti ormai palese, tanto è vero che lo stesso game director Aaron Keller ha recentemente sostenuto che il team è soddisfatto dello stato di salute degli eroi di supporto e che "due nuovi membri del cast si aggiungeranno per la Stagione 4 e la Stagione 6." Uno è Lifeweaver, ovviamente. L'altro sarà - non a caso - un altro eroe di supporto.

Le abilità del tecno-druido

Nel rispetto del suo background, Lifeweaver possiede abilità legate alla cura degli alleati e non solo. Come abbiamo già anticipato, infatti, l'eroe è talmente amante di ogni forma di vita (anche delle "vite" degli avversari purtroppo) che, alla morte, lascia cadere un bocciolo curativo il quale avrà efficacia sul primo personaggio che ci camminerà sopra.Le abilità di LifeweaverPrimaria - Bocciolo curativo: tieni premuto per caricare una cura. Rilascia per guarire un alleato bersaglio.



Secondaria - Raffica di spine: spari rapidamente una rosa di proiettili.



Piattaforma di petali: lanci una piattaforma che spinge verso l'alto quando il primo nemico o alleato ci cammina sopra.



Scatto rinvigorente: scatti in avanti e ti curi leggermente.



Presa vitale: attiri un alleato alla tua posizione, proteggendolo durante lo spostamento.



Passiva - Regalo d'addio: alla morte, rilasci un dono che cura la prima entità che lo raccoglie, nemica o alleata.



Ultra - Albero della vita: posizioni un albero che cura immediatamente gli alleati quando viene generato e continua a fornire cure periodiche per tutta la sua durata.

Questa non è però la sola peculiarità del combattente. Le sue abilità sono infatti davvero originali, se rapportate con quelle di molti altri già presenti nel roster.D'altro canto, Lifeweaver non è così semplice da padroneggiare come ci si aspetterebbe a un primissimo impatto. Oltre agli ovvi talenti di cura, l'eroe può contribuire ad esempio alle rotation del team o a scompaginare le fila avversarie. Con "Piattaforma" di Petali è possibile sfruttare la verticalità della mappa e riposizionarsi in punti più elevati, per godere di vantaggio tattico. Al contrario, se si lancia questa abilità verso una squadra nemica, si può tranquillamente disinnescare qualche ultimate, facendo spiccare il volo al bersaglio ostile. Sempre in tema di Ultimate, quella di Lifeweaver crea un mega albero che non solo cura periodicamente gli eroi alleati entro il raggio di efficacia, ma con il suo tronco dà forma anche una barriera fisica capace di ostacola il campo visivo (e gli attacchi) avversari. Stando a queste informazioni il nuovo eroe vi sembra troppo forte e potenzialmente sbilanciato? Solo il tempo e una prova più approfondita potranno dircelo.

I segreti di Lifeweaver

Come anticipavamo, abbiamo avuto l'opportunità di confrontarci con il team di sviluppo e, in particolare, conoscere il punto di vista di Alec Dawson (Lead Hero Designer), Gavin Jurges Fyhrie (Lead Narrative Designer) e Chonlawat Thammawan (Senior Technical Artist). Ecco cosa ci hanno raccontato.

Everyeye.it: Vedremo un eroe in ogni stagione, in futuro?



Alec Dawson: Verranno aggiunti nuovi eroi ogni due stagioni, ciò significa che per il prossimo personaggio dovrete aspettare la Season 6.



Everyeye.it: Lifeweaver in cosa si differenzia rispetto agli altri eroi di supporto e in che modo pensate possa inserirsi nelle team composition future?



Alec Dawson: Riteniamo che Lifeweaver possa davvero differenziarsi dagli altri eroi di supporto. Il pacchetto di abilità che possiede è originale e necessita di grande impegno, dedizione e abilità per poter essere padroneggiato appieno. Lifeweaver sa essere complesso.

Riguardo alle team composition, può inserirsi in squadra con flanker aggressivi e, riguardo ai colleghi di reparto, possiede ottime sinergie con Baptiste e Ana.



Everyeye.it: Da dove nasce l'idea di Lifeweaver, e del suo design così ispirato sulla cultura thai?



Chonlawat Thammawan : L'idea nasce da un vecchio schizzo che abbiamo ripreso e rimodellato fino all'aspetto attuale. Volevamo che avesse le sembianze di un druido sci-fi. Riguardo alla sua nazionalità, questa è arrivata dopo, nel corso dello sviluppo. L'intuizione ci è venuta quasi naturalmente, sviluppando il tema della stagione 3 e da lì ha preso forma la sua nazionalità thailandese.



Everyeye.it: Guardando a Call of Duty e al suo battle pass, così complesso, stratificato e soprattutto pieno di ricompense tra cui anche valuta in game per permettersi l'acquisto del battle pass, vien da chiedersi: possiamo aspettarci qualcosa del genere anche in Overwatch? Qualcosa che possa ricompensare maggiormente gli sforzi dei giocatori?



Gavin Jurges Fyhrie: Certo, si può sempre migliorare e imparare. Di sicuro ci saranno aggiornamenti in futuro in tal senso, per cui al momento non posso che dirvi di tenere d'occhio il tutto.

Everyeye.it: Qual è stata la fonte di ispirazione nella creazione dell'eroe in termini di design? Avete cercato di recuperare un po' dello spirito del Druido di WoW?



Chonlawat Thammawan : Diciamo che proprio il druido di WoW ci va molto vicino. Ci siamo ispirati alla suddetta classe, ovviamente trasportandola in un contesto moderno e sci-fi. Lifeweaver è un vero eroe di supporto nel suo senso più profondo. Volevamo che la sua personalità e il suo carattere evidenziassero il suo amore e rispetto per ogni forma di vita, nonché la sua volontà di portare il bene e curare chi ne ha bisogno. Il background dell'eroe è inoltre impreziosito da tanti piccoli accorgimenti che denotano la cura del team al lavoro sul personaggio. Oltre al Mandala, l'eroe si produce nella creazione di fiori di loto e anche la pianta che evoca come sua ultimate è autoctona del sud est asiatico.



Everyeye.it: Quanto tempo ci vuole per creare un eroe come Lifeweaver dall'inizio fino alla versione finale? Quali passaggi e quali difficoltà vi trovate ad affrontare?



Alec Dawson : Almeno un anno prima della release, iniziamo a progettare le basi dell'eroe. Poi c'è il design, il background narrativo, le abilità, le interazioni con gli avversari e con i compagni, il modo in cui lui e le sue abilità reagiscono alla mappa, il voiceover e così via.

Insomma, tanta gente ci lavora duramente e con impegno. per riuscire a portare l'eroe allo stadio finale, pronto per la release.



Everyeye.it: Il nuovo eroe sembra complesso da padroneggiare. L'impressione è che vogliate puntare sempre di più sullo sfruttamento della verticalità delle mappe e degli elementi ambientali. Ora vedete sotto una luce diversa elementi come la verticalità e, soprattutto, la mobilità nell'economia di gioco? Dovremmo aspettarci nuovi livelli di complessità in futuro?



Alec Dawson: è un'ottima domanda quella sul tasso di complessità. Credo che la verticalità e la mobilità siano entrambi elementi piacevoli da plasmare e da sperimentare. Lifeweaver, come dicevamo, è difficile da padroneggiare, ma può essere davvero molto divertente quando viene utilizzato, proprio per la sua capacità di creare nuove situazioni di gioco a cui, finora, magari nessuno aveva mai pensato.