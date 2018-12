Overwatch Contenders: i Morning Stars volano, certezza Playoff!

Disponibile per Pc PS4 Xbox One

I Morning Stars continuano sul percorso netto. Il loro ruolino di marcia, infatti, segna ora ben quattro vittorie e zero sconfitte. Nessuno come loro, in Europa.

Dopo l'ottimo debutto nella prima giornata contro il Team Gigantti e successivamente gli Young & Beautiful, i ragazzi di Bergamo se la sono dovuti vedere contro gli HSL e, lunedì sera, contro i Bazooka Puppiez, tristemente ultimi con un map record in profondo rosso.

I bergamaschi, forti del fondamentale apporto delle nuove leve: Arthur "dridro" Szanto, Caspere, del britannico Kai "KSP" Collins, Lucas "Leaf" Loison, Ex0rath e Tiago "mowzassa" Rodrigues, nonché dei senatori azzurri Nisa e DragonEddy, sono partiti ovviamente col turbo.

Dominio Morning Stars

Per il primo game le due formazioni si sono contese i punti di controllo nella mappa Busan. Un inizio sin da subito scoppiettante per i Morning Stars che si sono aggiudicati rapidamente il primo e il secondo punto senza grandi difficoltà. Una superiorità tecnica e territoriale praticamente impeccabile da parte dei Morning Stars.

Le formazioni, dunque, sono volate immediatamente verso la seconda mappa, Hollywood, dove il team di Bergamo (Ex0rath, su tutti) ha fatto quello che sa fare meglio: ovvero decimare la backline avversaria e agguantare in pochissimi istanti il controllo del payload. A partire da quel momento la strada verso l'ultimo checkpoint si è aperta. A pochi centimetri dalla meta, però, i Bazooka Puppiez ci hanno provato a gettare contro la corazzata bergamasca tutto ciò che avevano. Purtroppo per loro, non c'è stato nulla da fare. Con poco più di due minuti rimanenti sul cronometro, i Morning Stars si sono portati in vantaggio 3 a 0. Al cambio campo, i Bazooka sono riusciti solamente a portarsi a casa i primi due punti, fallendo proprio sull'ultimo push. 3 a 2 finale, ancora una volta in favore dei Morning Stars.

La terza mappa Hanamura, ha visto nuovamente la formazione di Bergamo prendersi il campo, creando una superiorità territoriale quasi impenetrabile per gli avversari. Almeno sino agli ultimi secondi, quando i Bazooka sono riusciti a dilagare, conquistando in sequenza il primo e il secondo punto di controllo e riportando il round in perfetta parità. Alla fine, però, all'"extra time" sono stati sempre i Morning Stars a strappare la mappa.

Su un 3 a 0 che non lasciava troppi dubbi su come sarebbe andata a finire, le squadre sono approdate all'ultima mappa di giornata: Dorado. Per l'ennesima volta, la formazione di Bergamo ha difeso intelligentemente, tranne che per pochi momenti di "buio" che hanno permesso agli avversari di far breccia nel muro eretto dai bergamaschi.

Con questo 4 a 0, i Morning Stars volano solitari in testa alla classifica dei Contenders (sono gli unici, tanto nel gruppo A quanto nel B, senza aver ancora subito battute d'arresto), complice anche la provvidenziale sconfitta della testa di serie. I russi Winstrike, infatti, sono caduti contro i finlandesi Gigantti dopo una partita combattutissima, durata ben cinque mappe. I Morning Stars, con l'ennesimo risultato utile, sono anche il primo team matematicamente qualificato ai Playoff. Resta solo da vedere se resteranno primi o scivoleranno nuovamente in seconda posizione. Tutto dipenderà dallo scontro diretto proprio contro i fortissimi russi. Attualmente, infatti, pur primi in classifica, i Morning Stars hanno lo stesso map record dei Winstrike (13W e 4L). Appuntamento, dunque, tra qualche giorno, quando Morning Stars e Winstrike si troveranno una contro l'altra.